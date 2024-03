Rénovation et Expansion de l'Unité d'Intervention Brève à l'Hôpital Général du Lakeshore





MONTRÉAL, le 26 mars 2024 /CNW/ - Dans un élan d'amélioration et d'engagement envers le bien-être communautaire, l'Hôpital Général du Lakeshore est fier d'annoncer la rénovation et l'expansion récente de son Unité d'Intervention Brève (UIB), rendues possibles grâce à la générosité de la Fondation de l'hôpital Général du Lakeshore. Cette initiative marque une avancée significative dans la prise en charge et le traitement des urgences en santé mentale.

Grâce à ce projet d'envergure, l'UIB verra sa capacité totale augmenter de 5 à 8 lits, permettant ainsi d'accueillir un plus grand nombre de patients âgés de 18 ans et plus. Ceux-ci bénéficieront de services d'hospitalisation brève, ne dépassant pas 72 heures, dans un environnement spécialement conçu pour répondre à leurs besoins en matière de santé mentale.

Cette expansion s'accompagne d'une mise à jour complète des installations, visant à créer un espace accueillant, sécurisant et adapté aux différentes situations d'urgence que peuvent vivre les patients. En améliorant ainsi les conditions d'accueil et de traitement, l'Hôpital Général du Lakeshore entend non seulement augmenter l'efficacité de ses interventions mais également optimiser la fluidité de la prise en charge des patients en santé mentale.

L'ouverture officielle de l'UIB rénovée est prévue pour le mois d'avril 2024, avec un processus de recrutement médical spécialisé qui sera finalisé en septembre de la même année. Cette démarche s'inscrit dans le cadre d'un engagement plus large de l'hôpital à fournir des soins de santé mentale de premier ordre, répondant aux urgences avec l'expertise et la compassion nécessaires. Dan Gabay, Président-directeur général, CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal déclare « nous allons significativement améliorer nos délais de traitement et optimiser la fluidité de nos services, garantissant ainsi une réponse plus rapide et efficace aux besoins urgents de nos patients en santé mentale. »

« Le déploiement d'alternatives à l'hospitalisation comme les unités d'intervention brèves (UIB), est une des mesures phares du Plan d'action en santé mentale et permet de rapprocher les soins des gens, de favoriser le maintien ou un retour rapide de la personne dans son milieu de vie, tout en prévenant les hospitalisations. L'UIB représente un changement de culture dans la façon dont on prend en charge les personnes qui se présentent à l'urgence pour des problèmes de santé mentale. Plus spécifiquement, ces unités sont conçues pour répondre aux besoins pressants des personnes en crise. Elles assurent la sécurité physique et émotionnelle des personnes tout en évitant les admissions de longue durée ainsi que le phénomène des « portes tournantes. Bravo au CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal ! », a pour sa part affirmé le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant.

L'Hôpital Général du Lakeshore tient à exprimer sa profonde gratitude envers la Fondation de l'hôpital et tous les donateurs dont la générosité a rendu ce projet possible. C'est une étape importante vers une meilleure accessibilité et qualité des soins en santé mentale, renforçant ainsi l'engagement envers la santé et le bien-être de notre communauté.

À propos du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal

Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, est au service d'une population d'environ 250 000 résidents dans les arrondissements de Pierrefonds-Roxboro, Lachine, LaSalle et Dollard-des-Ormeaux, se démarque par la qualité et la diversité de ses soins et services de santé. L'organisation emploie plus de 15 000 professionnels dévoués, répartis dans plus de 100 centres à travers la région, avec pour mission d'assurer un accès optimal aux soins pour tous sa communauté. Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal est fier de sa mission universitaire, étroitement liée à l'Université McGill. Cette collaboration enrichit nos programmes et services grâce à la recherche, à l'enseignement et à l'innovation, reflétant notre engagement continu envers l'excellence et le progrès dans le domaine de la santé et des services sociaux.

SOURCE CIUSSS de l''Ouest-de-l''Île-de-Montréal

26 mars 2024 à 15:46

Communiqué envoyé leet diffusé par :