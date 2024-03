Le rapport annuel 2023 de la SGDN montre notre progression en collaboration vers la sélection d'un site





TORONTO, le 26 mars 2024 /CNW/ - La Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN) vient de publier notre rapport annuel 2023, intitulé Créer l'avenir ensemble. Ce rapport dresse un bilan de ce que nous avons accompli au cours de la dernière année pour mettre en oeuvre le plan canadien de gestion à long terme sûre du combustible nucléaire irradié et planifier la gestion des autres types de déchets radioactifs.

«?Cette année, nous avons continué à collaborer au Canada et à l'étranger, et à utiliser notre expertise de pointe pour approfondir notre compréhension technique du projet avant une étape clé que nous prévoyons de franchir en 2024 : la sélection d'un site pour le dépôt géologique en profondeur qui accueillera le combustible nucléaire irradié canadien?», a déclaré Laura Swami, présidente et chef de la direction de la SGDN.

«?Les progrès que nous avons faits en 2023 démontrent non seulement que nous sommes sur la bonne voie, mais aussi que nous sommes prêts à affronter ce qui s'en vient : la prochaine phase du plan canadien de gestion du combustible nucléaire irradié, ainsi que la prise en charge d'un nouveau mandat important, celui de combler les lacunes qui subsistaient dans la planification de la gestion de l'ensemble des déchets nucléaires.?»

En application de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire, le rapport a été présenté au ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, Jonathan Wilkinson, le 26 mars 2024. Conformément au processus ouvert et transparent exigé par la loi, le rapport sera déposé au Parlement dans les semaines à venir.

Voici quelques-unes de nos principales réalisations de 2023, qui sont décrites dans le rapport annuel :

Nous avons amorcé une démarche visant à élaborer des accords d'hébergement avec les collectivités de la région de la Nation ojibwée de Wabigoon Lake-Ignace, dans le nord-ouest de l' Ontario , et celle de la Nation ojibwée de Saugeen-South Bruce, dans le sud-ouest de l' Ontario , qui s'apprêtent à déterminer comment elles entendent prendre leur décision sur le projet et démontrer leur consentement. Ces accords définissent les rôles, les responsabilités et les investissements qui seront attendus de toutes les parties une fois le site sélectionné.

Nous avons renforcé nos importants partenariats avec nos homologues de l'étranger, notamment en signant une nouvelle Déclaration d'intention de coopération sur la gestion du combustible nucléaire irradié avec le département américain de l'Énergie et en renouvelant un accord de coopération pluriannuel avec l'Andra en France . Ces partenariats nous offrent de formidables occasions de transmettre à des dirigeants étrangers nos connaissances et nos meilleures pratiques en matière de gestion des déchets nucléaires et de profiter de ce qu'ils peuvent nous apprendre en retour.

. Ces partenariats nous offrent de formidables occasions de transmettre à des dirigeants étrangers nos connaissances et nos meilleures pratiques en matière de gestion des déchets nucléaires et de profiter de ce qu'ils peuvent nous apprendre en retour. Nous avons publié notre Déclaration sur l'eau , dans laquelle nous soulignons l'importance de l'eau, affirmons notre engagement permanent de la protéger et expliquons le rôle que cet engagement joue dans le cheminement vers la réconciliation de la SGDN. Cette déclaration a été élaborée avec la contribution des peuples autochtones et est alignée sur le savoir autochtone. Nous avons aussi publié notre Énoncé sur la durabilité , qui reconnaît l'engagement pris par notre organisation de contribuer à créer un avenir durable.

Nous avons aussi publié notre Énoncé sur la durabilité , qui reconnaît l'engagement pris par notre organisation de contribuer à créer un avenir durable. Nous avons franchi une étape importante dans notre travail sur la Stratégie intégrée pour les déchets radioactifs canadiens, une stratégie globale qui comble les lacunes qui subsistaient dans la planification de la gestion de l'ensemble des déchets radioactifs générés au Canada pour produire de l'électricité et des isotopes médicaux vitaux, tout en gardant un oeil sur l'avenir.

pour produire de l'électricité et des isotopes médicaux vitaux, tout en gardant un oeil sur l'avenir. Le gouvernement fédéral a accepté les recommandations de la SGDN, que nous avons élaborées après deux ans de concertation avec les Canadiens, les peuples autochtones, les producteurs de déchets et d'autres membres importants du public.

Cet appui du gouvernement a donné le coup d'envoi à un nouveau mandat pour la SGDN, à savoir la mise en oeuvre d'un dépôt géologique en profondeur pour la gestion des déchets de moyenne activité et des déchets de haute activité autres que le combustible.

En plus du rapport annuel de 2023, nous avons publié notre plus récent plan de mise en oeuvre, qui décrit les activités que nous prévoyons de mener au cours des cinq prochaines années (2024-28). Le plan de mise en oeuvre est régulièrement évalué et mis à jour, notamment en tenant compte des commentaires du public, et nous voulons par conséquent connaître votre avis! Nous vous offrons donc l'occasion de nous faire part de vos réflexions sur notre plan de mise en oeuvre en remplissant notre sondage en ligne, qui sera disponible jusqu'au 7 juin 2024.

À propos de la SGDN

Fondée en 2002, la Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN) est une organisation à but non lucratif chargée d'assurer la gestion à long terme sûre des déchets radioactifs de moyenne et de haute activité canadiens, d'une manière qui protégera les gens et l'environnement pour les générations à venir.

La SGDN est guidée depuis plus de 20 ans par une équipe dévouée de scientifiques et d'ingénieurs de calibre mondial ainsi que par des détenteurs du savoir autochtone, qui élaborent ensemble des solutions innovantes et collaboratives pour assurer la gestion des déchets nucléaires.

26 mars 2024 à 15:38

