La Ville fait une mise à jour concernant le projet Assomption-Souligny et le secteur Assomption Sud-Longue-Pointe





MONTRÉAL, le 26 mars 2024 /CNW/ - Soucieuse d'assurer la sécurité des déplacements dans un environnement fortement affecté par les activités industrielles et le camionnage, et de préserver les espaces verts du secteur, la Ville de Montréal présente à la population sa vision pour le secteur Assomption-Sud-Longue-Pointe, dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Cette vision comprend le projet routier Assomption-Sud-Souligny ainsi que le développement de trois autres projets sectoriels, soit :

La friche Longue-Pointe, qui prévoit la création d'un lien vert dans l'emprise du CN, reliant les boisés Steinberg, au nord, et Vimont , au sud ;

, au sud ; Le Corridor de mobilité durable de la rue Hochelaga, qui inclut notamment l'intégration d'infrastructures cyclables et une réduction de la capacité routière ;

Le réaménagement de l'axe Dickson entre les rues Hochelaga et Notre-Dame , qui sera interrompu au transit routier à la hauteur de l'avenue Souligny.

Deux scénarios proposés

Deux scénarios sont proposés pour l'axe nord du boulevard de l'Assomption, situé entre la rue Hochelaga et l'avenue Souligny :

Le premier scénario inclut une rue destinée à la circulation locale sur une petite partie du terrain du boisé Steinberg. Ce scénario vise à atténuer la circulation de transit générée dans les quartiers environnants par la densification résidentielle attendue dans le secteur Assomption-Nord ;

Le second scénario ne comprend pas la création de ce lien local. Il préserverait donc le boisé, mais il déplacerait une partie de la pression routière anticipée sur les quartiers résidentiels avoisinants.

La Ville réitère qu'elle souhaite protéger la plus grande superficie possible du boisé Steinberg, tout en tenant compte des risques d'un report de la circulation de transit sur d'autres axes et des impacts générés sur la quiétude et la sécurité dans les quartiers.

Ces scénarios feront l'objet d'un dialogue avec la population, qui se poursuivra au cours des prochains mois. À cet effet, une première étape a été franchie lors d'une soirée d'information qui s'est tenue le 26 mars 2024, au cours de laquelle des commentaires de la population sur les deux scénarios ont été obtenus. La Ville poursuivra son analyse des scénarios et mènera d'autres activités de consultation, notamment un sondage en ligne, dans les prochains mois. Cet exercice mènera au choix du scénario privilégié à l'automne 2024, en collaboration avec les citoyennes, les citoyens et les partenaires.

Une vision plus large d'aménagement et de verdissement du secteur Assomption Sud-Longue-Pointe

Notons qu'indépendamment du scénario retenu pour la portion nord de l'Assomption, la Ville mettra en branle plusieurs projets sectoriels importants visant à apaiser et revitaliser le secteur Assomption-Sud-Longue-Pointe. Ces derniers permettront d'améliorer les milieux de vie avoisinants, de réduire les nuisances et d'accroître la mobilité durable. La création, la protection et la connexion des espaces verts sont aussi au coeur des priorités de ces projets. La plantation d'environ 1 000 arbres est notamment prévue.

Ils répondront aux objectifs suivants :

Canaliser le camionnage vers le réseau routier supérieur en créant un lien direct entre le Port de Montréal et l'avenue Souligny ;

Apaiser et sécuriser le quartier Notre-Dame -des-Victoires et le secteur Mercier-Ouest par l'interruption de la rue Dickson à la hauteur de l'avenue Souligny ;

-des-Victoires et le secteur Mercier-Ouest par l'interruption de la rue Dickson à la hauteur de l'avenue Souligny ; Protéger et accroître le verdissement dans le secteur ;

Réduire les débordements d'égout et les surverses au fleuve en instaurant un réseau séparatif et des bassins de gestion des eaux de ruissellement ;

Mettre à niveau la piste cyclable et l'aménagement de la rue Notre-Dame ;

; Bonifier, sécuriser et mailler la mobilité active, notamment en prolongeant la piste Souligny jusqu'à la rue Viau.

Rappelons que le prolongement de l'avenue Souligny s'inscrit dans le cadre d'une collaboration signée conjointement par la Ville, le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTMD) et l'Autorité portuaire de Montréal (APM).

Pour consulter la fiche technique, cliquez ici.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

26 mars 2024 à 14:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :