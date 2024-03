Cavli Wireless présentera son module cellulaire 5G IdO RedCap CQM220 au salon Embedded World 2024





Cavli Wireless , un pionnier du secteur des solutions IdO, présentera son module cellulaire 5G RedCap CQM220 IdO à l'Embedded World 2024. L'événement aura lieu du 9 au 11 avril à la Nürnberg Messe GmbH, à Nuremberg, en Allemagne, dans le hall 3, stand 3-311. Renommé pour être le plus grand salon de la technologie embarquée, l'événement met en vedette les plus récents et les plus importants systèmes électroniques, d'intelligence distribuée, d'IdO et d'efficacité énergétique, entre autres. Pour les innovateurs mondiaux comme Cavli Wireless qui y lancera son CQM220, l'Embedded World est la première étape d'une présentation mondiale.

Le CQM220, module phare IdO cellulaire 5G RedCap Cavli Wireless, est conforme aux normes de version 17 de 3GPP et spécifiquement conçu pour les applications avancées IdO et M2M. Il offre une robuste bande passante de données atteignant jusqu'à 226 Mbps en liaison descendante et 121 Mbps en liaison montante, ce qui facilite un transfert de données rapide et efficace. Disponible en facteurs de forme LGA, PCIe Gen2 et M.2, le CQM220 offre une large compatibilité et une grande flexibilité pour diverses applications industrielles. Sa plateforme eSIM intégrée optionnelle fournit une connectivité mondiale via le dispositif Cavli Hubble et la plateforme de gestion de la connectivité, ce qui en fait une solution polyvalente aux fins d'un déploiement international.

En outre, le GNSS intégré optionnel du CQM220 en fait une solution idéale pour des applications de suivi précises, essentielles dans des secteurs comme le suivi des actifs et les systèmes de télémétrie véhiculaire. Optimisé par un OpenSDK basé sur Linux, le module permet un codage spécifique à l'application directement sur l'appareil, ce qui élimine la nécessité d'un MCU hôte externe. Cette capacité, associée à son haut débit de données et à son opérabilité mondiale, fait du CQM220 le meilleur choix pour les applications de nouvelle génération qui exigent vitesse, précision et opérabilité mondiale.

Le module CQM220 est réglé pour booster toute une gamme d'activités grâce à sa connectivité avancée. Dans l'industrie 4.0, le débit élevé de données du module et le GNSS intégré en font un pilier pour les usines intelligentes : il facilite le contrôle en temps réel et la maintenance prédictive des machines, améliorant ainsi l'efficacité et réduisant les temps d'arrêt. Pour les initiatives Smart City, la connectivité mondiale du CQM220 et sa bande passante robuste optimisent le déploiement des réseaux intelligents, des systèmes de transport intelligents et des réseaux de sécurité publique et contribuent ainsi à améliorer l'efficacité et la réactivité des environnements urbains. Pour le suivi des actifs, la précision du GNSS intégré et la connectivité étendue du module garantissent un suivi précis et en temps réel des biens et des équipements au-delà des frontières, ce qui est crucial pour la logistique, la gestion des flottes et la prévention des vols. Dans le cadre de ces applications, le CQM220 permet aux organisations d'exploiter pleinement le potentiel qu'offre une connectivité mondiale sans faille, moteur de l'innovation et de l'excellence opérationnelle.

Le stack de Cavli Hubble améliore encore les capacités du CQM220 en introduisant le diagnostic, la surveillance et le débogage à distance du module via Hubble Lens, un composant avancé de la plateforme Cavli Hubble de gestion de la connectivité et du modem IdO . Cette caractéristique élimine la nécessité d'une intervention physique et simplifie l'expansion des solutions IdO. En nouant des alliances stratégiques avec des opérateurs du monde entier, Cavli a établi une large présence et fournit des solutions de connectivité inégalées qui fixent de nouvelles normes en matière de qualité du service et de rentabilité.

John Mathew, PDG et Chief Technology Architect , Cavli Wireless, a déclaré : « Présenter le CQM220 à Embedded World 2024 est une étape clé pour notre entreprise. Notre engagement constant en faveur d'une performance et d'une créativité supérieures dans le domaine des connexions cellulaires intelligentes a atteint un summum avec la création de ce module 5G RedCap durable qui se distingue par sa fiabilité, son efficacité et sa capacité à fournir une connectivité ininterrompue dans le monde entier. Autant de qualités qui font du CQM220 un produit à part et de Cavli Wireless une entreprise de pointe sur ce marché dynamique. »

En lançant le CQM220 à l'Embedded World 2024, Cavli Wireless réitère sa détermination à fournir des solutions d'IdO cellulaires haut de gamme, rentables et ininterrompues. Nous vous invitons à rencontrer nos spécialistes en solutions technologiques pour savoir comment améliorer votre prochain projet grâce au CQM220. Avec Cavli, lancez-vous sur la voie d'une connectivité fiable et efficace.

À propos de Cavli Wireless

Cavli Wireless est un fabricant de modules IoT cellulaires qui combine la connectivité IoT et la gestion des données en une plateforme unique. Cavli conçoit et fabrique des modules intelligents IoT cellulaires de qualité industrielle qui améliorent la fiabilité des équipements et accélèrent les processus de développement d'applications. Les modules cellulaires intelligents de Cavli sont équipés d'une connectivité cellulaire mondiale grâce à une fonctionnalité eSIM intégrée qui fournit aux utilisateurs une tarification abordable des données, une gestion simplifiée des appareils et un traitement centralisé des abonnements via la plateforme nuagique exclusive Cavli Hubble.

À propos d'Embedded World

L'Embedded World Exhibition & Conference est la plateforme mondiale de la communauté des systèmes embarqués, où les professionnels du monde entier peuvent entrer en contact et partager leurs connaissances. Ils peuvent s'y informer sur le monde des systèmes embarqués : matériels, logiciels, outils et services. Dans le cadre de l'événement, des orateurs de haut niveau, des panels d'experts et des forums d'exposants donnent lieu à un transfert de connaissances de haute qualité.

26 mars 2024 à 14:20

