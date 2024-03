Le gouvernement du Canada attribue 2 contrats pour les navires polyvalents de la Garde côtière canadienne





GATINEAU, QC, le 26 mars 2024 /CNW/ - La Garde côtière canadienne (GCC) sauve des vies, protège l'environnement et assure la sécurité, la sûreté et l'ouverture de nos voies maritimes, au bénéfice de notre économie. Dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale (SNCN), le gouvernement du Canada s'est engagé à renouveler la flotte de la GCC tout en générant des retombées économiques pour le secteur maritime canadien.

Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, ont annoncé que 2 contrats totalisant une valeur de 490,6 millions de dollars (taxes incluses) ont été attribués à Seaspan's Vancouver Shipyards Co. Ltd. (VSY), en vue d'entamer les prochaines étapes de l'acquisition du premier lot de navires polyvalents destiné à la GCC. Ces contrats permettront à VSY de mener les travaux essentiels préalables à la construction des navires, comme la sélection de pièces d'équipement particulières, le peaufinage de la conception, la collecte de tous les renseignements pertinents, l'établissement de tous les plans nécessaires et l'acquisition des matériaux essentiels au lancement des travaux de construction.

Le projet des navires polyvalents (PNP) permettra d'obtenir des brise-glaces très polyvalents dotés de capacités multimissions. Ces nouveaux navires permettront d'assurer un large éventail de services essentiels, comme le déglaçage, la recherche et le sauvetage en mer, la recherche scientifique, les interventions environnementales, le remorquage d'urgence, l'entretien et le déploiement de bouées, ainsi que le soutien aux patrouilles de pêche en mer.

Un contrat de 310,2 millions de dollars a été attribué pour l'obtention des services de génie construction nécessaires à l'achèvement de la conception du premier lot de 6 navires polyvalents et à la satisfaction des exigences techniques formulées par la GCC. Un deuxième contrat de 180,4 millions de dollars a été attribué pour l'acquisition des matériaux ayant un long délai de fabrication et des autres articles qui seront nécessaires préalablement à la construction du premier lot de 6 navires polyvalents.

Le PNP comporte un processus d'approvisionnement en plusieurs étapes qui consiste à attribuer des contrats distincts pour la conception et la construction subséquente des navires polyvalents. Le premier contrat a été attribué à VSY en août 2020 pour la conception générale des navires polyvalents. Les contrats annoncés aujourd'hui prendront appui sur les travaux réalisés dans le cadre du premier contrat.

La SNCN crée des emplois dans l'industrie de la construction navale et le secteur maritime du Canada et fournit aux membres de la GCC l'équipement dont ils ont besoin pour assurer la sécurité et l'accessibilité des voies navigables au service de la population canadienne. On estime que les contrats passés dans le cadre de la SNCN ont contribué à hauteur de presque 25 milliards de dollars (2,1 milliards de dollars par an) au produit intérieur brut du Canada, et qu'ils ont permis de créer ou de préserver plus de 18 000 emplois par année entre 2012 et 2023.

« Grâce au projet des navires polyvalents, les membres de la Garde côtière canadienne disposeront de navires adaptés à la conduite de diverses missions essentielles sur les océans et les voies navigables du Canada. Avec l'attribution des contrats pour des services de génie construction et des biens, nous faisons un pas considérable vers l'achèvement de la conception des navires et des préparatifs préalables à leur construction. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Les concepteurs et les constructeurs de navires de Seaspan's Vancouver Shipyards contribuent dans une large mesure à faire passer les nouveaux navires polyvalents de la Garde côtière canadienne de la table à dessin à la haute mer. Les contrats annoncés aujourd'hui représentent une étape importante de la réalisation de ces navires, de même qu'un investissement majeur à North Vancouver. Ils permettront de créer de bons emplois tout en accélérant la livraison des navires polyvalents, qui viendront élargir considérablement la capacité opérationnelle de notre garde côtière pour les années à venir. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« La Garde côtière canadienne sauve des vies en mer, maintient les voies navigables ouvertes et sécuritaires pour la circulation des biens et des services, protège le milieu marin et soutient la souveraineté et la sécurité du Canada. Les navires polyvalents constitueront des atouts clés pour la future flotte de la Garde côtière canadienne, offrant à notre personnel les outils modernes et fiables dont il a besoin pour poursuivre son travail vital d'un océan à l'autre. »

Mike Kelloway

Secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« La Garde côtière canadienne doit pouvoir disposer des navires requis pour poursuivre sa mission cruciale. En même temps, notre gouvernement s'assure que les marchés attribués auront des retombées économiques importantes pour les Canadiens. La collaboration du Canada avec la Vancouver Shipyards Co. Ltd. de Seaspan soutiendra l'innovation et suscitera d'autres investissements dans l'industrie maritime canadienne. Elle créera aussi des emplois de grande valeur dans le secteur de la construction navale, que ce soit en matière de conception, d'ingénierie ou de mécanique navale ou encore de systèmes ou d'équipements pour navires. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Le 22 mai 2019, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 15,7 milliards de dollars pour renouveler la flotte de la GCC et faire ainsi en sorte que celle-ci ait la capacité de fournir ses services importants à la population canadienne. Ce renouvellement comprend notamment la construction de jusqu'à 16 navires polyvalents.

a annoncé un investissement de 15,7 milliards de dollars pour renouveler la flotte de la GCC et faire ainsi en sorte que celle-ci ait la capacité de fournir ses services importants à la population canadienne. Ce renouvellement comprend notamment la construction de jusqu'à 16 navires polyvalents. Le 12 août 2020, le gouvernement du Canada a attribué un premier contrat auxiliaire à VSY pour la conception générale des navires polyvalents et la collecte de renseignements sur la construction des navires.

a attribué un premier contrat auxiliaire à VSY pour la conception générale des navires polyvalents et la collecte de renseignements sur la construction des navires. Le contrat pour des services de génie construction et le contrat pour des biens portent sur les travaux à réaliser pour achever la conception, l'ingénierie et les autres préparatifs préalables au lancement de la construction des navires.

Les nouveaux navires polyvalents viendront remplacer les navires actuels dans le cadre d'un plan pluriannuel de renouvellement de la flotte, tout en offrant une souplesse optimale et une capacité de mission modulaire qui permettront à la GCC de remplir son mandat et de soutenir les autres programmes de sécurité maritime et de gestion des voies navigables du gouvernement.

Les navires polyvalents, qui seront adaptés à la conduite d'opérations dans toutes lez zones desservies par la GCC, y compris l'Arctique, constitueront l'épine dorsale de la flotte moderne de la GCC. La livraison du premier navire polyvalent doit avoir lieu en 2030, et les livraisons subséquentes s'échelonneront jusqu'au milieu des années 2040.

les livraisons subséquentes s'échelonneront jusqu'au milieu des années 2040. La Politique des retombées industrielles et technologiques et la proposition de valeur de la SNCN s'appliquent au PNP.

Navires polyvalents

Stratégie nationale de construction navale : construction navale et maritime industrielle

Retombées industrielles et technologiques

