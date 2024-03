La solution Verimatrix Counterspy de lutte contre le piratage fera l'objet d'une démonstration au salon NAB 2024





Verimatrix, (Euronext Paris : VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour, que sa toute dernière technologie anti-piratage Counterspy sera présentée en démonstration lors du salon NAB 2024 de Las Vegas.

Du 13 au 17 avril, dans la suite Verimatrix de l'hôtel Renaissance Las Vegas, les opérateurs pourront assister à des démonstrations montrant comment les technologies Verimatrix de lutte contre le piratage les plus avancées du marché sont faciles à déployer pour protéger les contenus et les revenus.

Les actes de piratage sont en hausse. Une étude récente de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) révèle une hausse inquiétante du piratage en ligne en Europe, avec une augmentation de 3,3 % en 2022, inversant la tendance à la baisse observée entre 2017 et 2021. Près de la moitié des contenus télévisés sont piratés, tandis que le piratage d'événements sportifs en direct a également augmenté en raison de la popularité des plateformes de diffusion en streaming. Selon le directeur exécutif de l'EUIPO, il est nécessaire de comprendre les mécanismes du piratage avant de pouvoir mettre en oeuvre des stratégies efficaces.

Counterspy va au-delà des méthodes traditionnelles pour garantir un niveau de sécurité supérieur aux abonnés des applications multimédias, en sécurisant le contenu sur différents appareils. Counterspy comble les failles en matière d'authentification générées par le passage d'un matériel de décodeur contrôlé par l'opérateur à un appareil personnel ou à des applications OTT, permettant ainsi aux opérateurs de distribuer du contenu en toute confiance tout en prévenant le piratage. Avec Counterspy, chaque session sur l'application est authentifiée et liée à un abonné spécifique, ce qui garantit la transparence et le contrôle de l'accès. En protégeant la clé d'authentification contre le vol ou la manipulation, Counterspy empêche les abus et garantit un accès légitime au contenu, ce qui va bien au-delà de ce que proposent les fournisseurs de DRM traditionnels. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com/fr/anti-piracy/counterspy/.

Il est possible pour les opérateurs de prendre rendez-vous pour une démonstration de Counterspy dans la suite Verimatrix pendant le salon NAB ou sur le site www.verimatrix.com/fr/anti-piracy/nous-parler/.

"Dans un contexte où le piratage de contenu premium est à la portée de tous, siphonnant les revenus vidéo vers les réseaux de piratage et multipliant les coûts CDN, la solution Verimatrix Counterspy redonne aux opérateurs vidéo le contrôle et la visibilité qu'ils attendaient depuis leur passage à l'OTT ", a déclaré Andrew Bear, Head of Anti-piracy Business de Verimatrix.

Les démonstrations proposées par Verimatrix au NAB Show de cette année accompagnent la publication récente du dernier livre blanc de la société, "Securing the Streaming Seas", qui révèle les défenses inégalées de Counterspy contre le piratage vidéo au sein de l'écosystème de divertissement d'aujourd'hui, fortement dominé par les applications vidéo. Le document complet est disponible en téléchargement ici.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d'aujourd'hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

