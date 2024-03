Globe remporte le prix « All-Optical Technology Innovation and Digital Enablement » de l'IDATE à Barcelone pour ses pratiques durables





MANILLE, Philippines, le 26 mars 2024 /PRNewswire/ -- Globe, un leader en matière de développement durable dans l'industrie des télécommunications aux Philippines, a remporté le prix All-Optical Technology Innovation and Digital Enablement décerné par le leader mondial de l'industrie, l'IDATE, pour ses contributions à la réduction des émissions de carbone.

Yoly Crisanto, responsable du développement durable et de la communication d'entreprise de Globe Group, a reçu le prix lors de l'édition 2024 du Green All-Optical Network Forum (forum sur les réseaux tout optique écologiques) le 26 février, à l'occasion du Mobile World Congress à Barcelone, en Espagne.

Cette reconnaissance vient renforcer la distinction décernée à Globe par l'IDATE en 2023 en tant que Leading Sustainable Network Operator (opérateur de premier plan de réseau durable) pour sa stratégie de réseaux verts.

« Ce prix souligne notre engagement en faveur de l'innovation et notre démarche vers le développement durable. Il nous encourage à intensifier nos efforts pour promouvoir les pratiques durables et les avancées technologiques, et motive toute notre équipe à développer des solutions d'avant-garde qui ouvrent la voie à un monde plus durable et interconnecté », a déclaré M. Crisanto.

L'édition 2024 du Green All-Optical Network Forum de l'IDATE a réuni des personnalités du secteur des réseaux optiques qui ont partagé et exploré les dernières tendances et pratiques, y compris le rôle crucial de l'efficacité énergétique des réseaux pour le développement numérique. Elle a souligné la nécessité d'adopter des solutions innovantes, efficaces et durables pour rester compétitif et tirer parti des possibilités de croissance du marché.

Globe continue de mettre en oeuvre des solutions d'énergie renouvelable pour ses opérations, et compte 27 installations à forte utilisation d'énergie, dont son siège social, alimentées par de l'énergie propre. En outre, l'entreprise déploie des générateurs solaires hybrides et des panneaux solaires sur site dans les différents sites de son réseau.

Globe a également déployé plus de 9 000 solutions de réseau vert et utilise des systèmes de surveillance intelligents pour améliorer l'efficacité énergétique et minimiser l'impact environnemental.

L'expansion de l'entreprise dans les technologies climatiques reflète également son ambition de faciliter la transition vers une économie à faible émission de carbone, en offrant des produits et des services durables qui permettent à d'autres secteurs de se lancer dans leurs propres parcours d'action en faveur du climat.

En outre, Globe encourage activement ses partenaires commerciaux, ses fournisseurs et ses clients à adopter des pratiques durables, favorisant ainsi une culture de la responsabilité environnementale tout au long de sa chaîne de valeur. Pour ce faire, elle s'appuie sur le Code de déontologie des fournisseurs et sur l'intégration de critères durables dans ses processus d'approvisionnement.

Le prix décerné par l'IDATE récompense les contributions de Globe à l'activation numérique et à l'innovation technologique, soulignant ainsi son leadership dans la promotion de la durabilité environnementale au sein du secteur des télécommunications, conformément à son objectif zéro émission nette de GES d'ici 2050.

Pour plus d'informations sur les initiatives de développement durable de Globe, veuillez consulter le site Web de Globe Sustainability et le rapport annuel intégré de Globe .

