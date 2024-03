Investissement de 45 millions de dollars dans des projets d'infrastructures vertes en Saskatchewan pour préserver la santé publique





REGINA, SK, le 26 mars 2024 /CNW/ - Un investissement conjoint de plus de 45 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial et des administrations locales permettra d'accroître la sécurité et la fiabilité de l'approvisionnement en eau potable, d'assurer un traitement efficace des eaux usées et d'assainir les sols dans les collectivités de la Saskatchewan.

Ces projets ont été annoncés aujourd'hui par le ministre Sean Fraser et le ministre Don McMorris.

Dans 18 municipalités du nord-ouest de la province, on mettra hors service des décharges non spécialisées et on réorientera les déchets vers deux nouvelles installations de traitement des déchets solides. Les nouveaux sites desserviront 23 collectivités et seront équipés de barrières pour contenir les éléments polluants, afin de préserver la sécurité et la propreté du sol et des eaux souterraines.

On améliorera également les infrastructures dans plusieurs autres collectivités. Il s'agit notamment de la mise hors service de décharges qui ne respectent pas les normes environnementales dans la ville de Humboldt, les villes de Wolseley, Duck Lake et Regina Beach, la municipalité rurale d'Excel no 71 et les villages de Beechy, Hodgeville, Mistatim, Rhein et Wilcox. En outre, la ville d'Eatonia recevra des fonds pour moderniser son réseau de traitement des eaux usées, tandis que la ville de Gravelbourg recevra des fonds pour moderniser des conduites d'eau potable essentielles, protégeant ainsi la santé publique pour les générations à venir.

Le financement soutiendra également la mise hors service des décharges de Chelan et de Peesane dans la municipalité rurale de Bjorkdale no 426. Ces travaux comprennent la conception et la construction de couvertures techniques finales et la réalisation d'activités de remise en état des terres en vue d'une utilisation future.

Renseignez-vous sur chacun de ces projets et sur les avantages qu'ils apporteront à l'environnement de ces collectivités dans toute la province pour les années à venir.

Citations

« Nous sommes déterminés à soutenir les projets d'infrastructure qui permettent aux collectivités de continuer de se développer et de prospérer. Nous poursuivrons les investissements tels que celui d'aujourd'hui pour assurer la santé, le bien-être et la durabilité des collectivités de la Saskatchewan et de l'ensemble du Canada. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La Saskatchewan s'est engagée à améliorer les infrastructures et à fournir aux collectivités et à leurs habitants les ressources et le financement nécessaires pour apporter des améliorations précieuses et fiables. Les fonds supplémentaires qui permettront de concrétiser des projets tels que ceux-ci témoignent de notre engagement à développer les collectivités et à améliorer la qualité de vie de nos habitants, quel que soit l'endroit où ils vivent dans la province. Ces projets sont réalisés grâce aux partenariats entre toutes les parties concernées, dans l'intérêt de la Saskatchewan, aujourd'hui et pour les générations à venir. »

L'honorable Don McMorris, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan

« Les municipalités du Nord sont reconnaissantes de ces investissements fédéraux et provinciaux essentiels dans nos solutions régionales de gestion des déchets solides. Le fait de permettre le réacheminement des déchets pour exploiter de façon durable les installations régionales contribue à améliorer la qualité de vie des résidents et à reconnaître les besoins en infrastructures des municipalités du Nord de la Saskatchewan. »

Paula Muench, présidente du conseil de gestion du Compte de fiducie municipale du Nord

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 18 016 679 $ provenant du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le gouvernement de la Saskatchewan investit 15 012 396 $ et les municipalités fournissent une contribution conjointe de 12 012 621 $ pour leurs projets respectifs.

. Le gouvernement de la investit 15 012 396 $ et les municipalités fournissent une contribution conjointe de 12 012 621 $ pour leurs projets respectifs. Ce volet vise à permettre aux collectivités de devenir plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, plus de 190 projets d'infrastructure ont été annoncés en Saskatchewan dans le cadre du volet Infrastructures vertes, avec une contribution fédérale totale de plus de 385 $ millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 275 $ millions de dollars.

dans le cadre du volet Infrastructures vertes, avec une contribution fédérale totale de plus de 385 $ millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 275 $ millions de dollars. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le 18 décembre 2023, le gouvernement fédéral a lancé le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui souligne la nécessité d'une approche collaborative et régionale de la durabilité, axée sur le renforcement de la coordination des programmes fédéraux et des initiatives bénéficiant d'investissements importants. Le Cadre constitue la première étape d'un parcours qui réunira de nombreux intervenants. PrairiesCan, le ministère fédéral qui diversifie l'économie dans l'ensemble des prairies canadiennes, a consacré 100 millions de dollars sur trois ans pour appuyer les projets alignés avec les secteurs prioritaires déterminés par les intervenants des Prairies afin de bâtir une économie plus solide, plus durable et plus inclusive pour les provinces des Prairies et le Canada .

. Infrastructure Canada appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins.

appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins. Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

Produits connexes

Document d'information : Investissement de 45 millions de dollars dans des projets d'infrastructures vertes en Saskatchewan pour préserver la santé publique

Liens connexes

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Volet Infrastructures vertes

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/gi-iv-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Saskatchewan

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-sk-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Loi sur le développement d'une économie verte dans les Prairies

https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/b-9.88/page-1.html

Développement d'une économie verte dans les prairies

https://www.canada.ca/fr/developpement-economique-prairies/programmes/economie-verte-prairies.html

Site Web : Infrastructure Canada

26 mars 2024 à 12:00

