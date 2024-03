À TOKYO, SÉZANNE SE CLASSE NO.1 DU PALMARÈS ASIA'S 50 BEST RESTAURANTS 2024





SÉOUL, Corée du Sud, 26 mars 2024 /PRNewswire/ -- Sézanne à Tokyo a été nommé The Best Restaurant in Asia, parrainé par S.Pellegrino et Acqua Panna, lors de la cérémonie de remise des prix en direct des prix Asia's 50 Best Restaurants 2024. La prestigieuse cérémonie a été organisée en collaboration avec les partenaires de la destination hôte, le Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs (MAFRA) et le Seoul Metropolitan Government.

Créée à partir des votes de Asia's 50 Best Restaurants Academy, un groupe influent et équilibré de 318 experts composé d'écrivains et de critiques gastronomiques, de chefs, de restaurateurs et de leaders culinaires régionaux, la liste de cette année comprend des restaurants de 19 villes de la région et huit nouveaux établissements.

Dirigé par le chef Daniel Calvert, Sézanne propose une cuisine néo-française qui met en valeur les classiques modernes avec une précision experte, en incorporant des ingrédients japonais de haute qualité. Situé au septième étage du Four Seasons Hotel Tokyo at Marunouchi, le restaurant s'inspire de la ville éponyme de la région française de Champagne. L'expérience gastronomique comprend une vaste sélection de bouteilles de champagne rares, de vins mousseux artisanaux et de cuvées millésimées.

William Drew, le directeur de contenu pour le concours des Asia's 50 Best Restaurants, a déclaré : « Nous adressons nos sincères félicitations aux restaurants prestigieux figurant dans le classement de cette année, qui sont un véritable exemple de la vitalité et de la diversité du paysage culinaire de l'Asie. L'équipe de Sézanne mérite une mention spéciale : sa cuisine impeccable, son hospitalité et son approche innovante ont fait du restaurant une destination incontournable. »

