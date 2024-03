Juvisé Pharmaceuticals acquiert les droits mondiaux (hors Etats-Unis/Canada) de PONVORY® pour le traitement de la sclérose en plaques et ouvre son capital à Bpifrance et Pemberton





Le laboratoire pharmaceutique français Juvisé Pharmaceuticals annonce l'acquisition des droits commerciaux mondiaux (hors Etats-Unis/Canada) de Ponvory® (ponesimod) auprès d'Actelion Pharmaceuticals Ltd., une filiale de Johnson & Johnson (Johnson & Johnson). Ponvory® est indiqué dans le traitement des adultes atteints de formes actives de sclérose en plaques rémittente (SEP-R). Ce traitement est protégé par plusieurs brevets, dont le dernier expirera en 2035. Pour financer cette acquisition, la banque publique d'investissement Bpifrance et Pemberton Asset Management (?Pemberton'), l'un des principaux fonds de dette privée en Europe, ont pris une participation minoritaire dans Juvisé Pharmaceuticals. Les détails financiers de ces transactions ne sont pas divulgués.

« Nous sommes très enthousiastes concernant PONVORY® et son potentiel à impacter positivement la vie des patients atteints de sclérose en plaques." annonce Frédéric Mascha, fondateur et Président de Juvisé Pharmaceuticals. "Cette acquisition est une étape stratégique pour Juvisé car elle étoffe notre portefeuille avec le premier produit protégé par plusieurs brevets et bénéficiant d'un fort potentiel de développement sur les années à venir. Elle s'inscrit dans la continuité de ce que nous faisons depuis 16 ans, à savoir proposer des médicaments essentiels aux patients et aux médecins spécialistes. Suite à nos derniers partenariats avec Novartis, AstraZeneca et AbbVie, nous sommes fiers d'établir ce nouveau partenariat avec une entreprise pharmaceutique de premier plan et d'accueillir deux partenaires solides tels que Bpifrance et Pemberton au capital de Juvisé pour accompagner notre croissance future."

L'acquisition de Ponvory® : une opération stratégique pour le développement de Juvisé Pharmaceuticals

La sclérose en plaques est une maladie auto-immune chronique, qui touche chaque année plus de 2,5 millions de patients dans le monde et est marquée par une forte dynamique d'innovation thérapeutique.

Ponvory® (ponesimod) est un traitement de première intention dans les formes actives de sclérose en plaques récurrente-rémittente (SEP-RR), qui est la forme la plus courante de la maladie (elle représente environ 80% des cas) et touche plus particulièrement les femmes âgées d'environ 30 ans. Ponvory® est le premier traitement de fond administré par voie orale dont l'efficacité s'est révélée supérieure au teriflunomide dans une large étude comparative de phase III chez les patients atteints de SEP-RR (étude OPTIMUM). Dans le cadre de cette étude, Ponvory® a démontré une réduction de 30,5% du taux annualisé de poussées (critère de jugement principal), ainsi qu'une réduction des symptômes de fatigue et du nombre de nouvelles lésions cérébrales à l'IRM (critères secondaires). (1)

Juvisé Pharmaceuticals capitalisera sur ses compétences dans le domaine médical, le marketing et la distribution, démontrée lors du relancement réussi de Pylera® en Europe en 2023, pour commercialiser et développer Ponvory® dans le monde (en dehors des Etats-Unis et du Canada), et plus particulièrement en Europe. Juvisé Pharmaceuticals travaillera en étroite collaboration avec Johnson & Johnson pour assurer une transition et une disponibilité continue de Ponvory® pour les patients. Ponvory® est actuellement disponible dans 30 pays et l'objectif est d'étendre ce périmètre. Enfin, Juvisé Pharmaceuticals assurera la production de Ponvory® pour le marché mondial en s'appuyant sur des usines situées en France et en Suisse.

Juvisé Pharmaceuticals ouvre son capital à Bpifrance and Pemberton

L'acquisition de Ponvory® est financée via la combinaison d'une augmentation de capital, d'une nouvelle dette apportée par Pemberton et d'un prêt d'actionnaire.

Bpifrance, banque publique d'investissement française qui finance et accompagne les entreprises dans leur développement, et Pemberton, l'un des principaux fonds de dette privée en Europe, prennent à cette occasion une part minoritaire au capital de Juvisé.

A propos de Juvisé Pharmaceuticals

Depuis sa création en 2008, Juvisé Pharmaceuticals est devenu un acteur clé de la santé offrant aux patients un accès à des traitements à haute valeur médicale : Juvisé a repriorisé des médicaments essentiels en oncologie (cancer du sein et de la prostate), cardiologie, gastro-entérologie, neuropsychiatrie et rhumatologie, les mettant à disposition de plus de 4,4 millions de patients chaque année. Juvisé Pharmaceuticals est présent dans 80 pays sur les cinq continents et relocalise la production des médicaments acquis en Europe, 81 % d'entre eux étant fabriqués en Europe et 51 % en France. En 2024, le chiffre d'affaires de Juvisé Pharmaceuticals devrait atteindre environ 180 M? (+38% vs 2023) dont 24% correspondant à PONVORY®.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.juvisepharmaceuticals.com

Lazard a agi en tant que conseiller financier de Juvisé Pharmaceuticals et de ses actionnaires.

Bird & Bird, Latham & Watkins et Bredin Prat ont conseillé Juvisé Pharmaceuticals sur les aspects juridiques.

La Société Générale reste le partenaire bancaire principal de Juvisé Pharmaceuticals.

1. Kappos L, Fox RJ, Burcklen M, Freedman MS, Havrdová EK, Hennessy B, Hohlfeld R, Lublin F, Montalban X, Pozzilli C, Scherz T, D'Ambrosio D, Linscheid P, Vaclavkova A, Pirozek-Lawniczek M, Kracker H, Sprenger T. Ponesimod Compared With Teriflunomide in Patients With Relapsing Multiple Sclerosis in the Active-Comparator Phase 3 OPTIMUM Study: A Randomized Clinical Trial. JAMA Neurol. 2021 May 1;78(5):558-567. doi: 10.1001/jamaneurol.2021.0405. PMID: 33779698; PMCID: PMC8008435

26 mars 2024 à 10:10

