Medisca ouvre le MAZ® Lab en Arizona : un centre d'innovation et de ressources pour les clients





Medisca, leader mondial de la médecine personnalisée et des solutions de chaîne d'approvisionnement pharmaceutique, est fier d'annoncer l'ouverture du Medisca MAZ Lab à Phoenix, en Arizona. Dédié exclusivement au développement et à l'expansion de l'écosystème MAZ, le MAZ Lab est un centre d'innovation et de ressources pour les clients.

Présentée en 2016 comme le premier mélangeur planétaire à entrer sur le marché des préparations pharmaceutiques et faisant maintenant sa marque dans le cannabis et d'autres industries du bien-être, la technologie MAZ a redéfini la façon dont la médecine personnalisée et les biens de consommation sont fabriqués, comblant ainsi les lacunes dans des processus de production qui établissent une nouvelle norme en matière de précision, de polyvalence et d'efficacité.

« S'appuyant sur plus de 10 ans de recherche et de développement, des procédures d'exploitation exclusives, plus de 200 formules et plus de huit brevets, nous sommes ravis d'entamer notre prochain chapitre d'innovation et d'expansion avec l'ouverture du MAZ Lab », déclare Panagiota Danopoulos, vice-présidente principale de la stratégie mondiale et de l'innovation chez Medisca. « Servant de centre de recherche, d'exploration, de test et de développement, le MAZ Lab fournit une infrastructure pour la croissance et les opportunités tout en créant un espace pour se connecter et former nos précieux partenaires et clients. »

Preuve de l'engagement de l'entreprise à combler les lacunes en matière de soins de santé, le Medisca MAZ Lab permettra de poursuivre les efforts en matière de développement de la propriété intellectuelle et de solutions d'essai individuelles pour les clients, dans le but de permettre aux professionnels des divers secteurs du bien-être de concevoir avec précision, de produire avec efficacité et de permettre l'accès à des biens de consommation uniques.

Pour en savoir plus sur la façon dont Medisca protège la propriété intellectuelle de la technologie MAZ, cliquez ici.

À propos de Medisca

Fondé en 1989, Medisca est un leader mondial de la médecine personnalisée et des solutions de chaîne d'approvisionnement pharmaceutique, avec un vaste portefeuille de plus de 2 000 produits complétés par une bibliothèque de plus de 10 000 formules de médicaments personnalisées, une expertise et des services dans le domaine de la préparation pharmaceutique, de la formation continue en soins de santé, des tests analytiques, et plus encore. En fournissant des solutions finement adaptées à divers secteurs du bien-être dans le monde entier, Medisca comble les lacunes en matière de soins de santé et favorise un bien-être personnalisé pour tous. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.medisca.com et suivez-nous sur LinkedIn , Facebook et YouTube .

26 mars 2024 à 08:15

