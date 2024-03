Orion Innovation reconnue dans le rapport de Forrester sur le paysage des services de test d'automatisation continue





EDISON, New Jersey et ZURICH, 26 mars 2024 /PRNewswire/ -- Orion Innovation (« Orion »), une société de services de transformation numérique et de développement de produits de premier plan, a été reconnue par Forrester , une société mondiale de recherche et de conseil de premier plan, dans le rapport Le paysage des services d'automatisation et de test continus, 4e trimestre 2023 . Le rapport reconnaît le rôle d'Orion sur le marché à croissance rapide des services d'automatisation et de test continus (CAT) et énumère la concentration géographique de l'entreprise en Amérique du Nord et dans la région EMOA, ainsi que sa concentration sectorielle dans la fabrication et la production de produits de consommation, les télécommunications et les services financiers.

« Cette reconnaissance notable reflète l'engagement d'Orion à favoriser la transformation des entreprises grâce à la technologie, a déclaré Raj Patil, PDG d'Orion. Notre approche dans le domaine des services CAT souligne notre engagement à fournir des solutions agiles, évolutives et adaptées aux besoins changeants de nos clients. »

Rédigé par Diego Lo Giudice, vice-président et analyste principal de Forrester, le rapport fournit une vue d'ensemble du marché des services CAT, y compris la façon dont les entreprises tirent parti des services CAT pour faciliter leur transformation numérique. Selon le rapport, « les fournisseurs de services CAT peuvent les aider en augmentant leurs compétences, en leur proposant des pratiques et des technologies de test modernes et en leur permettant de livrer des applications modernes de haute qualité. »

Rajul Rana, directeur technique d'Orion Innovation, a ajouté : « Le fait d'être reconnu par Forrester renforce notre engagement à ouvrir la voie en matière de services d'automatisation des tests. Nous nous concentrons sur l'obtention de degrés d'automatisation plus élevés grâce à des tests, des outils d'automatisation et des pratiques de pointe, apportant qualité et rapidité à leurs parcours de transformation numérique. »

À propos d'Orion Innovation

Orion Innovation (« Orion ») est une entreprise leader dans le domaine des services de transformation numérique et de développement de produits. Ancrée dans la réflexion sur l'ingénierie et la conception, ainsi que dans une combinaison unique d'agilité, d'échelle et de maturité, son équipe d'environ 6 400 associés aide les entreprises du Fortune 1000 à améliorer leur efficacité, à enrichir l'expérience des clients et à développer de nouvelles offres numériques. Grâce à ses centres de livraison en Amérique du Nord, dans la région EMOA, en Inde et en Amérique latine, Orion sert des clients dans les secteurs des télécommunications, des médias et de la technologie, du sport et du divertissement, des services professionnels, des services financiers et des soins de santé.

