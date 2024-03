Mintos lance une campagne de financement participatif, permettant ainsi aux investisseurs européens de contribuer à sa croissance





RIGA, Lettonie, 26 mars 2024 /PRNewswire/ -- Mintos, la plateforme multi-actifs offrant un mélange unique d'actifs alternatifs et traditionnels, a annoncé aujourd'hui son intention de lancer une campagne de financement participatif sur Crowdcube, la plus grande plateforme d'investissement sur le marché privé en Europe.

Mintos, entièrement réglementé par la MiFID dans l'Union européenne, offre ses services à plus de 500 000 investisseurs dans l'UE, avec plus de 600 millions d'euros d'actifs sous administration. La société saisit aujourd'hui l'occasion d'inviter ses clients et le grand public à devenir actionnaires. Elle leur offre ainsi pour une période limitée une chance de contribuer à sa croissance, visant à devenir le premier choix des investisseurs particuliers en Europe pour la constitution d'un patrimoine à long terme.

Mintos s'est associé à Crowdcube, principale plateforme européenne de financement participatif pour l'investissement dans des entreprises privées, déjà utilisée par certaines des plus grandes fintechs européennes, dont Revolut, Qonto et Monzo.

Martins Sulte, PDG et cofondateur de Mintos : « Chez Mintos, nous sommes heureux de combler un manque important dans le paysage de l'investissement de l'UE, en répondant à la demande croissante d'investissements alternatifs et traditionnels. En proposant des outils d'investissement faciles à utiliser, nous visons à accroître la participation des investisseurs particuliers et à créer de la richesse à long terme dans toute l'Europe. Nous sommes convaincus que notre croissance future passe par l'extension de notre présence sur le continent. Après nos lancements réussis en Allemagne, en Italie, en Espagne, en France et aux Pays-Bas, nous souhaitons cibler d'autres marchés clés dans un avenir proche, et nous voulons donner à nos clients la possibilité de contribuer à notre croissance. »

Matt Cooper, co-PDG de Crowdcube : « Nous sommes ravis d'accueillir à nouveau Mintos sur Crowdcube, et que la société puisse utiliser notre plateforme pour renforcer et approfondir ses relations avec ses clients existants et de nouveaux clients dans toute l'Europe. Mintos reconnaît la valeur stratégique de l'engagement de sa communauté, de la transformation des clients en actionnaires et de l'intégration de cette approche dans ses opérations commerciales. »

L'objectif principal de cette campagne est d'alimenter la croissance de l'entreprise et d'élargir sa base d'investisseurs. Il s'agit notamment de lancer la plateforme dans de nouveaux pays et de renforcer sa présence sur les marchés où elle est déjà établie. Il est également prévu de proposer de nouveaux produits, afin d'offrir davantage d'options de diversification et de croissance à long terme aux investisseurs dans toute l'Europe.

Les investisseurs intéressés par la campagne de financement participatif de Mintos peuvent s'inscrire à l'avance pour bénéficier d'un accès anticipé, avant l'ouverture de la campagne au grand public le 10 avril.

Pour en savoir plus et pour investir, visitez la page de la campagne de financement sur Mintos https://www.mintos.com/en/crowdfunding/ .

Important : l'investissement dans des entreprises non cotées en bourse comporte un risque de perte partielle ou totale des fonds investis ainsi qu'un risque d'illiquidité.

* sur Crowdcube grâce à la nouvelle réglementation sur le financement participatif (Règlement (UE) 2020/1503).

