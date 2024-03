Talkdesk modernise les centres de contact sur site grâce à une suite révolutionnaire basée sur l'intelligence artificielle générative





Talkdesk, Inc., un leader mondial des centres de contact alimentés par l'IA pour les entreprises de toutes tailles, permet désormais aux centres de contact d'améliorer l'expérience de leurs clients, d'autonomiser les agents et de rationaliser les opérations grâce à Talkdesk Ascend Connect, la première suite d'intelligence artificielle générative (GenAI) de l'industrie pour les environnements sur site. Annoncée aujourd'hui au salon Enterprise Connect 2024, la solution Talkdesk Ascend Connect permet aux entreprises d'exploiter la puissance des grands modèles de langage (LLM) et de la GenAI sans avoir à modifier leur pile technologique existante.

Selon le rapport 2023 Gartner® Forecast Analysis: Contact Center, Worldwide*, « dans les prévisions des centres de contact, le marché mondial de l'IA conversationnelle et des assistants virtuels représente le segment à la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu de 57,6 % entre 2022 à 2027. » Cependant, jusqu'à présent, la plupart des centres de contact utilisant des centres de contact traditionnels sur site ne pouvaient pas accéder à la puissance de la GenAI du fait de la difficulté à intégrer cette technologie révolutionnaire dans leurs infrastructures existantes.

Talkdesk Ascend Connect permet de relever ce défi. Sa suite flexible basée sur la GenAI est composée de quatre éléments puissants : Talkdesk Autopilot pour une IA conversationnelle capable de résoudre des questions complexes de manière autonome, Talkdesk Copilot avec un assistant virtuel en temps réel pour les agents, Talkdesk Interaction Analytics, pour fournir des informations opérationnelles riches, et Talkdesk AI Trainertm pour une GenAI responsable.

Talkdesk Ascend Connect peut être utilisée dans n'importe quel centre de contact d'entreprise utilisant des solutions de centre de contact sur site de tiers.

Ce qui rend Talkdesk Ascend Connect unique, c'est son interface intuitive sans code, s'appuyant sur Talkdesk AI Trainer et bénéficiant du soutien de composants d'IA préconstruits. Cela permet aux équipes informatiques et aux développeurs de déployer, de personnaliser et d'entretenir rapidement des modèles GenAI à l'aide d'outils simples de type « glisser-déposer ». Cela accélère en outre le délai de rentabilité, sans avoir besoin d'experts en science des données en interne ou de spécialistes de l'IA ou de l'apprentissage automatique (machine learning, ML).

Depuis 2018, Talkdesk fait figure de pionnière lorsqu'il s'agit de combiner l'IA avec des solutions de centre de contact cloud. Cet avantage de précurseur a permis à l'entreprise de développer des modèles d'IA robustes et de qualité professionnelle, ainsi qu'une plateforme éprouvée reconnue pour sa sécurité, sa conformité et sa fiabilité. Les solutions Talkdesk répondent aux normes de sécurité les plus strictes, avec plus de 30 certifications, y compris les conformités SOC, 27001, PCI DSS niveau 1, HIPAA et RGPD. Talkdesk a également été désignée « FedRAMP In Process », ce qui indique qu'elle répondra aux normes de sécurité nécessaires définies par le gouvernement américain.

Pour plus d'informations sur Talkdesk Ascend Connect et sur l'ensemble du portefeuille GenAI de Talkdesk, consultez le site web de Talkdesk ou retrouvez Talkdesk au salon Enterprise Connect 2024, sur le stand n° 1729.

Tiago Paiva, PDG et fondateur de Talkdesk, a déclaré : « L'IA générative est en train de révolutionner l'expérience client en permettant des interactions personnalisées et basées sur des données, tout en améliorant considérablement la productivité des centres de contact. Pour de nombreux centres de contact, cependant, l'adoption de cette technologie qui change la donne a été difficile, car il peut être complexe d'intégrer l'IA aux infrastructures sur site. Talkdesk Ascend Connect permet de résoudre ce problème. Qu'il s'agisse de stimuler l'expansion commerciale, d'améliorer l'expérience client, d'autonomiser les agents ou de rationaliser les opérations, la suite flexible Talkdesk Ascend Connect basée sur l'IA permet à ces entreprises de transformer leur stratégie CX à l'ère de l'intelligence artificielle générative. »

*Gartner, Forecast Analysis: Contact Center, Worldwide; Gartner ; 10 mai 2023 ; Megan Fernandez, Daniel O'Connell. GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, et est utilisée ici avec autorisation. Tous droits réservés.

