Le gouvernement fédéral investit dans des bâtiments rénovés et économes en énergie pour soutenir la Première Nation Kapawe'no





GROUARD, AB, le 25 mars 2024 /CNW/ - Le bureau de la bande et la garderie de la Première Nation Kapawe'no bénéficient d'améliorations énergétiques et d'améliorations des installations grâce à un investissement de plus de 1,5 million de dollars de la part du gouvernement fédéral.

C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui le ministre Sean Fraser et le chef Sydney Halcrow.

Afin de réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre, les deux bâtiments seront modernisés en ce qui concerne l'éclairage, les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi que les systèmes d'alimentation en eau. Ces rénovations, en plus de l'installation de panneaux solaires, créeront des espaces durables qui continueront à servir la collectivité dans les années à venir. D'autres améliorations seront également apportées au bureau de la bande afin d'agrandir la salle communautaire et d'ajouter un centre de mieux-être.

Tous les services sont assurés dans ces bâtiments, qu'il s'agisse de l'éducation préscolaire, de la santé, de la nutrition, de la participation des parents, du programme pour la formation et l'emploi des Autochtones, de la protection de l'enfance, de l'éducation, de la santé, de la santé mentale, du logement, des services à la jeunesse ou encore des programmes de développement économique et social. Grâce à ces améliorations, la Première Nation Kapawe'no sera en mesure de réinvestir les économies attendues dans de précieux programmes qui soutiennent les membres de sa collectivité, toutes générations confondues.

Citations

« Les améliorations énergétiques et les rénovations apportées à ces installations essentielles dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs soutiendront la Première Nation Kapawe'no pour les années à venir. Les gens de la collectivité pourront apprendre, se réunir et accéder aux services essentiels fournis dans ces espaces, tout en contribuant à la protection de l'environnement. Le bureau de la bande, la salle communautaire, la garderie et le centre d'aide préscolaire permettent non seulement de rassembler les gens, mais aussi de favoriser la réussite future de toute la collectivité en encourageant l'acquisition de compétences essentielles, ainsi qu'en renforçant la culture et le bien-être de la collectivité. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Grâce à ce nouveau financement pour notre bureau national et notre garderie, nous faisons de grands progrès en matière d'efficacité énergétique et de services communautaires. C'est un pas en avant vers la protection de notre environnement et vers la prospérité de notre collectivité pour les générations à venir. Merci à tous ceux qui ont rendu cela possible. »

Chef Sydney Halcrow, Première Nation Kapawe'no

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 592 811 $ dans ces projets dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). De ce montant, 422 996 $ seront investis dans l'amélioration de la garderie, et les 1 169 815 $ restants serviront à financer la rénovation énergétique du bureau de la bande.

Ces améliorations devraient permettre de réduire la consommation d'énergie du bureau du conseil de bande d'environ 78,1 %, celle de la garderie de 67,6 % et le total des émissions de gaz à effet de serre pour les deux bâtiments de 90,1 tonnes par année.

Le programme BCVI a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à accroître l'efficacité énergétique et à favoriser la résilience face aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à accroître l'efficacité énergétique et à favoriser la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le 18 décembre 2023, le gouvernement fédéral a lancé le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui souligne la nécessité d'une approche collaborative et régionale de la durabilité, axée sur le renforcement de la coordination des programmes fédéraux et des initiatives bénéficiant d'investissements importants. Le Cadre constitue la première étape d'un parcours qui réunira de nombreux intervenants. PrairiesCan, le ministère fédéral chargé de la diversification de l'économie dans les Prairies du Canada , a consacré 100 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des projets alignés sur les domaines prioritaires identifiés par les intervenants des Prairies afin de créer une économie plus forte, plus durable et plus inclusive pour les provinces des Prairies et pour l'ensemble du Canada .

, a consacré 100 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des projets alignés sur les domaines prioritaires identifiés par les intervenants des Prairies afin de créer une économie plus forte, plus durable et plus inclusive pour les provinces des Prairies et pour l'ensemble du . Bâtir une économie verte dans les Prairies, c'est travailler ensemble à des intérêts communs, afin de rendre possible une économie durable et prospère à consommation nette zéro.

Infrastructure Canada appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins.

25 mars 2024

