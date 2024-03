La Première Nation de Caldwell et Parcs Canada parviennent à un accord pour explorer la gouvernance partagée du parc urbain national proposé à Windsor





LEAMINGTON, ON, le 25 mars 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, sur la plage Northwest du parc national de la Pointe-Pelée, la Première Nation de Caldwell a honoré ses ancêtres lors d'une cérémonie et en concluant un accord (un protocole d'entente) avec Parcs Canada, faisant la démonstration de la réconciliation en action et de la capacité à faire équipe. Ce protocole d'entente témoigne de la relation entre la Première Nation de Caldwell et Parcs Canada dans le cadre d'une exploration continue de la gouvernance partagée et de la gestion en collaboration pour un projet de parc urbain national dans la région de Windsor.

« La signature de cette entente au parc national de la Pointe-Pelée, le coeur de nos terres et nos eaux ancestrales, met en lumière les relations positives que nous avons déjà bâti avec Parcs Canada », a expliqué la chef Duckworth de la Première Nation de Caldwell.

Le protocole d'entente est le résultat de plus d'un an et demi de discussions entre la Première Nation de Caldwell et Parcs Canada. C'est une réalisation importante pour les membres de la Première Nation de Caldwell qui ont autrefois été chassés de leurs terres, et donne à la Nation la possibilité d'avoir voix au chapitre dans la protection et la gestion du patrimoine culturel et naturel du parc urbain national proposé dans la région de Windsor.

« Notre mère nous envoie un message que nous devons tous écouter en ce moment », a dit la chef Duckworth. « Le message est que nous, en tant qu'êtres humains, ne sommes pas responsables envers notre mère, qui fournit tout ce dont nous avons besoin. En tant que Premières Nations dans le sud-ouest de l'Ontario, on ne nous a jamais donné la possibilité de contribuer avec notre savoir, notre manière d'être et de faire. Nous allons honorer et protéger toutes nos relations maintenant. Nous nous réjouissons de collaborer avec Parcs Canada à la création d'une approche des Premières Nations à la gouvernance partagée du parc urbain national Ojibway proposé. »

La création de ce nouveau parc urbain permettra aux Premières Nations de partager l'histoire et le patrimoine culturel riches et importants des ancêtres, et des plantes et des arbres dont ils tiraient leur subsistance, et qui continuent d'exister dans les zones qui seront protégées de tout futur développement. Ces terres comprennent Ojibway Shores, le parc Ojibway, la réserve naturelle provinciale Ojibway Prairie, le parc patrimonial Tallgrass Prairie, le parc patrimonial Black Oak, le ruisseau Turkey et l'aire naturelle Spring Garden.

Le protocole d'entente confirme un intérêt commun à explorer ensemble des possibilités de collaboration entre la Première Nation de Caldwell et Parcs Canada, notamment :

La conservation dirigée par les Premières Nations;

Rapprocher les gens de l'histoire des Premières Nations et de la nature;

Développer des engagements à assurer une gestion partagée du parc et des activités, des expériences de visite, ainsi que de la gestion des feux de forêt.

« Parcs Canada travaille en collaboration avec les peuples autochtones partout au pays afin de mieux représenter et de faire connaître leurs histoires et leurs cultures. En tant que les premiers intendants des terres et des eaux du Canada, il est impératif que les peuples autochtones racontent leurs histoires. En améliorant les relations avec les Premières Nations, comme nous le faisons avec la Première Nation de Caldwell, nous nous assurons que les histoires factuelles de ces endroits sont communiquées aux générations actuelles et futures. La Première Nation de Caldwell peut compter sur le soutien continu de Parcs Canada tandis que nous continuons de travailler ensemble en vue de la désignation d'un nouveau parc urbain national à Windsor », a dit Ron Hallman, président et directeur général de Parcs Canada.

Maria Papoulias, gestionnaire de projet pour l'initiative de parc urbain national à Windsor avec Parcs Canada a aussi ajouté : « Parcs Canada travaille étroitement avec la Première Nation de Caldwell et d'autres Premières Nations détentrices de droits et des partenaires pour s'assurer que le projet de parc urbain national dans la région de Windsor favorise l'intendance des Premières Nations, donne une plus vaste portée aux voix et aux histoires des Premières Nations, et offre des possibilités de rapprochement avec les terres et les eaux basées sur les connaissances et les valeurs des Premières Nations. Nous sommes honorés d'avoir travaillé ensemble à l'élaboration d'un protocole d'entente qui illustre réellement notre engagement envers la collaboration. »

Les faits en bref

Au sujet de la Première Nation de Caldwell :

La Première Nation de Caldwell est la Première Nation la plus au sud-ouest du Canada , et nous sommes une bande indienne distincte et reconnue par le gouvernement fédéral.

est la Première Nation la plus au sud-ouest du , et nous sommes une bande indienne distincte et reconnue par le gouvernement fédéral. Nous étions connus sous le nom de Zaaga'iganniniwag, ce qui signifie : « Gens du lac » et on référait aussi à nous par des noms tels que les « Chippewas de Pelée »; les « Indiens de la pointe Pelée » et la « bande indienne de Caldwell ».

». Nos ancêtres et notre nation ont persévéré, gagné la lutte et ratifié un règlement de revendication territoriale avec le gouvernement fédéral pour la perte de nos terres traditionnelles il y a plus de 220 ans.

En mai 1790, les Ottawa , les Chippewa, les Pottawatomi et les Huron ont cédé une grande étendue de terre dans le sud-ouest de l' Ontario , dont la pointe Pelée. Mais la Première Nation de Caldwell n'a pas signé ni bénéficié du traité. La Première Nation de Caldwell a été l'alliée des Britanniques lors de la guerre de 1812. En contrepartie de ce service, on leur a promis des terres à la pointe Pelée. Nous avons continué d'occuper la pointe Pelée, avec l'appui du gouvernement canadien, jusqu'à la fin des années 1850. Dans les années 1920, plusieurs des membres de la bande ont été forcés de quitter nos terres traditionnelles par la GRC. Aujourd'hui, nous rétablissons notre patrimoine culturel, créons la prospérité économique et bâtissons des maisons pour nos membres sur notre territoire à Leamington , en Ontario .

Visitez notre site Web : https://www.caldwellfirstnation.ca/historical-resource-links.html (en anglais seulement) pour en apprendre davantage sur notre histoire.

Au sujet de Parcs Canada :

Parcs Canada protège et met en valeur des exemples représentatifs du patrimoine naturel et culturel du Canada , et en favorise chez le public la connaissance, l'appréciation et la jouissance de manière à en assurer l'intégrité écologique et commémorative pour les générations d'aujourd'hui et de demain.

, et en favorise chez le public la connaissance, l'appréciation et la jouissance de manière à en assurer l'intégrité écologique et commémorative pour les générations d'aujourd'hui et de demain. Parcs Canada administre l'un des meilleurs et des plus vastes réseaux d'aires patrimoniales naturelles et culturelles au monde, qui ont presque toutes été traditionnellement utilisées par les peuples autochtones.

L'Agence Parcs Canada s'est engagée à travailler en collaboration avec les peuples autochtones pour reconnaître et honorer leurs contributions historiques et contemporaines, leurs histoires et leurs cultures, ainsi que les liens particuliers qui les unissent aux terres, aux eaux et aux glaces ancestrales.

Au sujet du parc urbain national proposé :

Les parcs urbains nationaux du Canada contribueront à la conservation de la nature dans des zones urbaines et aux objectifs en matière de biodiversité, offriront un accès à la nature aux gens qui vivent dans de grands centres urbains, et fera progresser la réconciliation avec les peuples autochtones. Dans la région de Windsor , un parc urbain national assurerait la protection à long terme des dernières aires naturelles qui protègent les rares écosystèmes des prairies d'herbes hautes et des savanes à chênes noirs de la zone carolinienne. La création d'un parc urbain national dans le territoire traditionnel de la Confédération des Trois Feux est une occasion de soutenir et de favoriser le leadership et l'intendance des Premières Nations détentrices de droits en matière de conservation et de restauration de ces terres et ces eaux.

Visitez le site Web https://parcs.canada.ca/pun-nup pour en apprendre davantage au sujet du projet de parc urbain national à Windsor.

