Hancom investit stratégiquement dans FacePhi, leader espagnol de la biométrie d'IA





Hancom acquiert les droits commerciaux exclusifs de FacePhi dans la région APAC

Hancom s'apprête à se positionner sur la scène internationale de l'IA en proposant des produits sous sa propre marque (étiquetage blanc)

FacePhi possède une technologie de reconnaissance faciale bénéficiant d'une sécurité de premier plan à l'échelle mondiale

BARCELONE et SÉOUL, Corée du Sud, 25 mars 2024 /PRNewswire/ -- Hancom, dirigé par Seong-jun Byun et Yeon-soo Kim, envisage de faire un investissement stratégique dans FacePhi, une société espagnole spécialisée dans les technologies de biométrie et d'intelligence artificielle (IA).

Le 25, Hancom a fait savoir qu'un accord d'investissement avait été signé à Barcelone, en Espagne, en présence de Yeon-soo Kim, PDG de Hancom, et de Javier Mira, PDG de FacePhi. Grâce à cet accord, Hancom pourra investir en actions dans FacePhi et obtenir des droits commerciaux exclusifs sur FacePhi dans la région APAC.

Cotée simultanément sur les bourses espagnoles et françaises, FacePhi possède diverses technologies biométriques basées sur l'IA, telles que la reconnaissance faciale, digitale, pupillaire et vocale, nécessaires à l'authentification biométrique. La société opère principalement en Europe et en Amérique latine. Reconnue pour son excellence technologique tant sur le marché national qu'international, elle a réussi à attirer un grand nombre de sociétés financières comme clients en Corée.

En ce qui concerne spécifiquement la fonctionnalité de détection de la contrefaçon (identification frauduleuse), cruciale dans la technologie de reconnaissance faciale, FacePhi dispose d'une technologie utilisant une méthode passive (authentification de l'identité avec une seule image faciale frontale), émergeant comme une nouvelle génération de technologie, par opposition à la méthode active largement utilisée (demandant à la personne de bouger son visage pour prouver son identité). En 2022, FacePhi a obtenu la certification i-Beta Niveau 2 de l'Institut National des Standards et de la Technologie (NIST), garantissant les performances de détection de la contrefaçon de sa technologie de reconnaissance faciale. Le fait que seulement neuf entreprises dans le monde détiennent la certification i-Beta Niveau 2 passive démontre que la technologie de FacePhi est de classe mondiale.

Cet investissement positionnera Hancom comme le deuxième actionnaire principal de FacePhi, et la société l'utilisera comme point d'ancrage pour consolider sa présence sur le marché mondial de l'IA en commercialisant les solutions de FacePhi sous la marque Hancom dans la région Asie-Pacifique (APAC).

Hancom prévoit que ce partenariat aura un effet synergique et envisage de découvrir de nouveaux services et opportunités commerciales en combinant la technologie biométrique de reconnaissance multi-facettes de FacePhi avec l'IA de Hancom, la technologie de sécurité de HancomWITH, l'outil de reporting de Clipsoft et les services de santé de Hancom CareLink.

« Grâce à cet investissement, nous prévoyons d'étendre le secteur d'activité de l'IA de Hancom et nous anticipons une augmentation des ventes à l'étranger en fournissant, dans le futur, des solutions FacePhi sous la marque Hancom dans toute la région Asie-Pacifique », a déclaré Yeon-soo Kim, PDG de Hancom. « Nous continuerons à dominer le marché de l'IA en encourageant activement la collaboration avec des entreprises compétentes dans le domaine de l'IA, ainsi que par des investissements et des acquisitions. »

Parallèlement, le marché mondial des solutions d'authentification numérique connaît une croissance moyenne annuelle de 12 %, et avec le renforcement des niveaux de sécurité, on observe une transition de la technologie biométrique centrée sur la reconnaissance d'empreintes digitales vers la reconnaissance faciale. Pour faire face aux avancées technologiques telles que les deepfakes, on prévoit une augmentation de l'adoption de méthodes passives pour prévenir la contrefaçon.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2369762/Press_Release__Hancom_s_CEO_Yeon_soo_Kim__L____FacePhi_s_CEO_Javier_Mira__R__at_the_Invest_Signing_C.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2238419/4609929/HANCOM_Logo_Logo.jpg

25 mars 2024 à 13:48

