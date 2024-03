FundGuard conclut un cycle de financement de série C de 100 millions de dollars





FundGuard, première plateforme comptable d'investissements multi-classes d'actifs, entièrement cloud et alimentée par l'IA, pour les gestionnaires d'actifs, les propriétaires d'actifs, des banques dépositaires et les administrateurs de fonds, a annoncé aujourd'hui la clôture réussie de son cycle de financement de série C de 100 millions de dollars. Ce dernier cycle - mené par Key1 Capital et de nouveaux investisseurs, notamment Euclidean Capital et des fonds gérés par Hamilton Lane (Nasdaq : HLNE) - marque une autre étape importante dans le parcours de FundGuard visant à devenir l'utilitaire comptable d'investissement de la nouvelle ère du secteur.

Ce cycle a également vu une forte participation des investisseurs stratégiques existants, ainsi que des premiers investisseurs financiers de la société : Blumberg Capital et Team8.

Fondée en 2018, FundGuard transforme les opérations d'investissement en s'appuyant sur la technologie cloud-native et les capacités de l'IA pour moderniser et rationaliser les opérations et les flux de travail comptables des investissements. La clé du succès de l'entreprise se doit à l'expertise combinée de ses dirigeants, notamment des cadres expérimentés dans le secteur des fonds, des innovateurs de la technologie cloud d'entreprise et de la science des données. Soutenu par certaines des plus grandes institutions financières du monde avec un investissement total de plus de 150 millions de dollars à ce jour, ce cycle fait suite à deux années d'évolution et d'expansion, notamment l'acquisition de nouveaux clients, l'intégration de clients, l'embauche importante de talents haut de gamme dans les domaines de la réussite client, de la R&D, de la gestion des produits et des ventes, et l'ouverture de bureaux de la société à Boston, à Londres et à Toronto.

« FundGuard façonne l'avenir de l'investissement et de la comptabilité par fonds », a déclaré Lior Yogev, CEO et cofondateur de FundGuard. « Ce dernier cycle d'investissement important témoigne du soutien continu du secteur, de la confiance de nos investisseurs dans la valeur que nos produits apportent au marché, et de leur confiance dans notre leadership et notre feuille de route stratégique ».

« Au cours de ces cinq dernières années, l'équipe exceptionnelle de FundGuard a développé une plateforme technologique de pointe unique, ce qui a permis aux gestionnaires d'actifs et aux administrateurs de fonds de disposer d'une solution rapide, précise et économique pour soutenir leurs opérations comptables d'investissement », a déclaré Amit Pilowsky, cofondateur et associé gérant de Key1 Capital. « Il est rare de voir une société à ce niveau attirer autant les clients les plus importants et les plus sophistiqués dans un secteur dominé par les opérateurs en place. Cela témoigne de la valeur et de l'unicité de la solution de FundGuard. FundGuard ne fait que révéler la pointe de l'iceberg de son potentiel à révolutionner le secteur de la gestion des investissements, et c'est un grand honneur pour nous d'être leur partenaire ».

Les fonds levés lors de ce cycle seront déployés de manière stratégique par FundGuard pour des investissements continus dans l'innovation produit et l'intégration continue de clients existants et nouveaux.

« Nous sommes très heureux de nous associer à nos nouveaux investisseurs », a déclaré John Lehner, président de FundGuard. « Grâce à leur soutien et à leur partenariat, ainsi qu'à l'esprit dédié et constant de nos investisseurs existants et de notre équipe talentueuse, FundGuard est bien positionnée pour poursuivre sa croissance et son expansion sur le marché ».

À propos de FundGuard

FundGuard est une plateforme SaaS cloud-native de gestion et d'administration des investissements, alimentée par l'IA. FundGuard aide les gestionnaires d'actifs et leurs prestataires de services à gérer les fonds communs, les FNB, les fonds spéculatifs, les produits d'assurance et les fonds de pension, par la prise en charge de la transformation numérique, l'automatisation des opérations, les informations basées sur l'IA, la résilience et la migration vers le cloud. FundGuard est soutenu par des partenaires stratégiques, notamment Citi et State Street, et des sociétés d'investissement telles que Blumberg Capital, Key1 Capital, LionBird Ventures et Team8, entre autres.

Veuillez consulter le site Web www.fundguard.com

À propos de Key1 Capital

Key1 Capital est un fonds de capital-risque en phase de croissance qui soutient des entreprises israéliennes et européennes. Ayant à son actif 20 ans d'expérience à des postes de direction chez Goldman Sachs, l'équipe a joué un rôle clé dans la croissance d'entreprises technologiques de premier plan qui se développent sur le marché mondial. Key1 cherche activement à s'associer à des fondateurs visionnaires qui voient grand et sont investis par des valeurs fortes, en les aidant à se développer de manière significative jusqu'à l'issue finale.

Veuillez consulter le site Web www.key1capital.com

