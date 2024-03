Fonds régions et ruralité - Plus de 1,3 M$ pour faire de la MRC du Fjord-du-Saguenay une destination hivernale incontournable





SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU, QC, le 25 mars 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Mme Andrée Laforest, annonce la concrétisation d'une entente de 1 352 904 $ avec la MRC du Fjord-du-Saguenay pour contribuer à en faire une destination d'activités hivernales de choix au Québec.

Différents projets seront soutenus pour diversifier l'offre touristique, la commercialiser et en faire la promotion. Par exemple, les initiatives pourront concerner la réalisation d'activités, le développement d'un circuit de motoneige électrique ou encore l'amélioration de l'accueil de la clientèle. Un des objectifs est de faire en sorte que les entreprises et les organismes touristiques profitent des conditions climatiques hivernales favorables, prolongent leur saison d'opération et maintiennent ou bonifient leurs infrastructures.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 127 420 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC du Fjord-du-Saguenay totalise, quant à elle, 225 484 $.

Citations :

« La MRC du Fjord-du-Saguenay regorge de paysages exceptionnels! Grâce à la somme investie par notre gouvernement, elle pourra exploiter davantage l'abondance de neige et les étendues d'eau gelée et, ainsi, miser sur une offre d'activités récréotouristiques hivernales diversifiée et de qualité. Les retombées socioéconomiques qui découleront de la présence des villégiatrices et villégiateurs profiteront à toute la communauté! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

« Cette initiative vise à soutenir des projets qui enrichiront l'offre touristique hivernale, positionnant ainsi la MRC du Fjord-du-Saguenay comme une destination hivernale incontournable au Québec. Notre territoire regorge de richesses uniques qui nous permettent de nous démarquer. Nous avons mis en place une stratégie pour développer et mettre en valeur cette destination d'aventure et d'écotourisme, et l'entente d'aujourd'hui contribuera de manière significative à l'essor de notre industrie touristique. »

Gérald Savard, préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay

Fait saillant :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en oeuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

Liens connexes :

