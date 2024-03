La Financière Accord annonce ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2023





La Financière Accord Corp. (« Accord » ou la « Société ») (TSX ? ACD) publie aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2023. Les indicateurs financiers présentés dans le présent communiqué sont déclarés en dollars canadiens et ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (NIIF).

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS FINANCIERS Trimestre clos le

31 décembre Exercice clos le

31 décembre 2023 2022 2023 2022 $ $ $ $ Fonds moyens employés (millions) 503 443 472 450 Revenu (en milliers) 23 898 18 370 79 705 67 490 (Perte) bénéfice net(te) attribuable aux actionnaires (en milliers) (7 575) (3 663) (14 625) 1 427 Bénéfice (perte) ajusté(e) net(te) (en milliers) (note) 3 698 (1 828) 5 817 3 463 (Perte) bénéfice par action ordinaire (de base et diluée) (0,89) (0,42) (1,71) 0,17 Bénéfice ajusté par action ordinaire (de base et diluée) 0,43 (0,21) 0,68 0,40 Valeur comptable par action (31 décembre) $9,80 $11,80

Accord a généré des performances stables en 2023, avec des créances financières et des prêts (« fonds employés ») s'élevant en moyenne à 472 millions de dollars au cours de l'exercice, en hausse de 4,9 % par rapport à 2022. Tiré par la croissance du portefeuille et la hausse des rendements moyens, le revenu a présenté un sommet historique de 79,7 millions de dollars, contre 67,5 millions de dollars en 2022. La Société a toutefois continué de ressentir les effets de l'importante perte de crédit à compte unique initialement indiquée dans ses résultats du troisième trimestre. Cette radiation liée à la fraude a totalisé 13,1 millions de dollars à la fin de l'exercice, avec une incidence sur les capitaux propres tangibles de la Société.

M. Simon Hitzig, président et chef de la direction de la Société, déclare : « Après quarante-six ans de financement réussi des PME, cette radiation constitue une exception à une longue histoire de solide performance de souscription. Nous continuons à gérer les effets sur notre bilan, en adaptant notre principale facilité bancaire, comme annoncé le 18 mars afin de remédier à l'effet de la baisse de nos fonds propres. »

En amont des vents contraires du quatrième trimestre, les fonds employés d'Accord ont augmenté de 9 % depuis le 1er janvier pour atteindre 493,6 millions de dollars au 30 septembre 2023, alors que les conditions commerciales évoluaient en faveur des prêteurs non bancaires, et de l'éventail de produits d'Accord en particulier. Et M. Hitzig d'ajouter : « Bien que nous profitions d'une augmentation constante du nombre de nouvelles demandes, nous continuons de surveiller l'environnement des crédits et d'être très sélectifs dans l'intégration de nouveaux clients. » Avec le défi supplémentaire lié à la gestion de la réduction des fonds propres au quatrième trimestre, le portefeuille a perdu une certaine croissance, s'établissant à 476,7 millions de dollars en fin d'exercice. En ajustant les éléments ponctuels liés à la radiation d'un compte unique, à la radiation de l'écart d'acquisition et aux dépenses de restructuration liées à l'extension des débentures publiques, la Société a réalisé un bénéfice net ajusté de 5,8 millions de dollars en 2023, en hausse par rapport à 3,5 millions de dollars en 2022, soit 68 cents par action ordinaire, contre à 40 cents pour l'exercice précédent.

Bien que la ligne supérieure et le résultat ajusté reflètent une performance d'exploitation positive, le bénéfice net a été affecté par plusieurs éléments non récurrents importants. En plus de la radiation du compte unique, la Société a radié les 11,9 millions de dollars restants de l'écart d'acquisition au bilan, la plus grande partie se rapportant à des acquisitions américaines achevées en 2017. Compte tenu de la grande variabilité des bénéfices des filiales américaines au cours des dernières années, la Société a pris la décision de comptabiliser une perte de valeur à la fin du quatrième trimestre. Ces éléments non récurrents ont contribué à une perte nette attribuable aux actionnaires de 14,6 millions de dollars, soit 1,71 dollar par action ordinaire en 2023. La valeur comptable par action ordinaire a clôturé l'exercice à 9,80 dollars.

Compte tenu des changements apportés aux fonds propres et à la facilité bancaire primaire d'Accord, la Société évalue d'autres sources de financement, y compris divers arrangements de financement sur le marché privé afin de soutenir, de remplacer ou de compléter les facilités d'emprunt actuelles. De plus, la Société explore un certain nombre d'initiatives stratégiques visant à générer des liquidités et des capitaux supplémentaires pour soutenir la croissance du portefeuille et créer de la valeur pour les actionnaires.

En ce qui concerne l'avenir, M. Hitzig conclut : « Malgré les éléments ponctuels notables de nos états financiers 2023, notre excellente équipe de direction a généré une importante valeur d'entreprise. Notre défi en 2024 est de concrétiser cette valeur pour les actionnaires grâce à une stratégie de bilan combinée à de solides performances d'exploitation. »

À propos de la Financière Accord Corp.

Accord est la société de financement commercial la plus dynamique d'Amérique du Nord offrant des solutions de financement rapides et polyvalentes, y compris le financement sur actifs, l'affacturage, le financement des stocks, le crédit-bail d'équipement, le financement du commerce et le financement des films et des médias. En tirant parti de notre combinaison unique de solidité financière, d'expérience approfondie et de réflexion indépendante, nous créons des solutions financières à succès pour les PME afin que nos clients puissent prospérer.

Remarque : mesures non NIIF

Les états financiers de la Société ont été préparés conformément aux NIIF. La Société utilise d'autres mesures financières pour surveiller sa performance et estime que ces mesures peuvent être utiles aux investisseurs pour évaluer le rendement d'exploitation et la situation financière de la Société. Ces mesures peuvent ne pas avoir de significations ou de calculs normalisés tels que prescrits par les NIIF qui assureraient la cohérence entre les entreprises qui utilisent ces mesures et sont donc considérées comme des mesures non conformes aux NIIF. Les mesures non NIIF présentées dans le présent communiqué de presse sont les suivantes :

1) Bénéfice net ajusté et BPA ajusté. La Société calcule ces indicateurs à partir des montants présentés dans ses états financiers conformes aux NIIF. Le bénéfice net ajusté comprend le bénéfice net des actionnaires avant dépréciation de l'écart d'acquisition, la perte nette à compte unique, la rémunération en actions, les charges d'acquisition d'entreprise (principalement l'amortissement des immobilisations incorporelles) et les charges de restructuration (qui comprennent les charges non récurrentes liées aux modifications des débentures en 2023). Le BPA ajusté (de base et dilué) est le bénéfice net ajusté divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (de base et diluées) au cours de la période. La direction estime que le bénéfice net ajusté est une mesure appropriée de la performance d'exploitation étant donné qu'l exclut les éléments qui ne se rapportent pas aux activités d'exploitation en cours. Le tableau suivant présente un rapprochement entre le bénéfice net et le bénéfice net ajusté de la Société (en milliers de dollars) :

Trimestre clos le 31 décembre Exercice clos le 31 décembre 2023 2022 2023 2022 Bénéfice net des actionnaires (7 575) (3 663) (14 625) 1 427 Ajustements nets d'impôts : Dépréciation de l'écart d'acquisition 8 729 1 384 8 729 1 384 Dépréciation nette de compte unique et coûts connexes 2 563 - 10 961 - Charges de restructuration et autres (19) 451 752 652 Résultat net ajusté 3 698 (1 828) 5 817 3 463

2) Valeur comptable par action : la valeur comptable correspond aux capitaux propres des actionnaires et est la même que la valeur de l'actif net (calculée en tant qu'actif total moins le passif total) de la Société moins les participations sans contrôle. La valeur comptable par action est la valeur comptable ou le capital des actionnaires divisé par le nombre d'actions ordinaires en circulation à une date donnée. 3) Les fonds employés sont les créances financières et les prêts de la Société, une mesure NIIF. Les fonds moyens utilisés sont les créances financières moyennes et les prêts calculés sur une période donnée.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des « déclarations prospectives » et des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations prospectives peuvent généralement être identifiées par l'utilisation de termes prospectifs tels que « peut », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « anticiper », « croire », « continuer », « planifier », les conjugaisons au futur et au conditionnel, ou une terminologie similaire. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les déclarations, les convictions, les attentes ou les intentions de la direction concernant la situation financière de la Société, la possibilité de recouvrer le compte faisant l'objet de l'enquête décrite ci-dessus, l'effet que ce qui précède peut avoir sur le financement disponible pour maintenir le rythme actuel de croissance du portefeuille de la Société et la durée de la suspension du dividende trimestriel annoncée en novembre 2023. Les déclarations prospectives sont fondées sur des prévisions des résultats futurs, des estimations des montants qui ne sont pas encore déterminables et des hypothèses qui, même si la direction estime qu'elles sont raisonnables, sont intrinsèquement sujettes à d'importantes incertitudes commerciales, économiques et concurrentielles et à des éventualités. Les déclarations prospectives sont soumises à divers risques et incertitudes, y compris les risques associés à la possibilité de recouvrer le compte faisant l'objet de l'enquête, la capacité de la Société à rétablir les dividendes et les risques identifiés dans les rapports déposés par Accord auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. Voir le formulaire d'information annuel le plus récent d'Accord ainsi que le rapport de gestion le plus récent de la direction sur les opérations et la situation financière pour une analyse détaillée des facteurs de risque peuvent impacter Accord. Ces informations prospectives représentent le meilleur jugement de la direction sur la base des informations actuellement disponibles. Aucune déclaration prospective ne peut être garantie et les résultats futurs réels peuvent varier sensiblement. Par conséquent, il est conseillé au lecteur de ne pas se fier indûment aux déclarations ou aux informations prospectives.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

25 mars 2024 à 12:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :