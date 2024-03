CCC et la Croatie signent un contrat pour des avions DHC-515 de lutte contre les incendies





OTTAWA, 25 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La CCC est fière d'annoncer la signature d'un contrat gouvernement à gouvernement (GÀG) avec le ministère de l'Intérieur de la Croatie pour la vente de deux (2) avions DHC-515 FIREFIGHTERtm fabriqués par De Havilland Canada (DHC). Dans le cadre du contrat GÀG de la CCC, DHC fournira les avions DHC-515 à la Croatie, avec les pièces de rechange, la formation et le soutien à la maintenance. Ce contrat est le résultat d'une coopération continue entre la CCC, DHC, le Mécanisme de protection civile de l'Union européenne (rescEU) et ses États membres pour fournir à l'Union Européenne (UE) des avions de lutte contre les incendies fabriqués au Canada.



S'appuyant sur les fondements des emblématiques Canadair CL-215 et CL-415, le DHC-515 FIREFIGHTERtm est un nouvel avion spécialisé dans la lutte contre les incendies. Il égale les autres appareils de la flotte De Havilland en termes de durée de vie, de robustesse et de qualité de l'ingénierie aérospatiale canadienne.

La Croatie, comme le reste de l'Europe et le Canada, continue d'être confrontée à des saisons de feux de forêt importantes alors que nos étés deviennent à la fois plus longs et plus chauds. La Croatie exploite actuellement six avions CL-415 et augmentera d'un tiers son programme de lutte aérienne contre les incendies avec l'acquisition de ces deux nouveaux avions DHC-515. Le gouvernement croate et l'Union européenne font cet investissement important pour augmenter la capacité d'intervention d'urgence de la Croatie en achetant ces bombardiers d'eau fabriqués au Canada.

La CCC, l'agence contractuelle GÀG du Canada, et Exportation et développement Canada, l'agence de crédit à l'exportation du Canada, font partie du soutien global du Canada au programme DHC-515 FIREFIGHTERtm. Depuis plus de 75 ans, la CCC aide les entreprises canadiennes à établir des relations commerciales fructueuses avec les gouvernements étrangers. Chaque contrat GÀG signé avec la CCC a l'effet juridique d'être signé au nom du gouvernement du Canada et s'accompagne d'une garantie d'exécution du contrat.

Citations

« Le Canada est fier de faciliter l'achat de l'avion de lutte contre les incendies de nouvelle génération de De Havilland Canada par la Croatie et d'aider le ministère de l'Intérieur à lutter contre les feux de forêt. Nous sommes déterminés à fournir des outils pratiques pour lutter contre les feux de forêt qui menacent la sécurité des citoyens et des sites historiques de la Croatie. » ? Kim Douglas, Vice-présidente du développement commercial et marketing, CCC

« Les activités entreprises ces dernières années par le gouvernement croate avec ses partenaires canadiens et avec le soutien et l'assistance de la Commission européenne ont permis à la Croatie d'être l'un des premiers États membres de l'UE à signer l'accord d'achat de deux nouveaux avions DHC-515, contribuant ainsi à la mise en place de capacités permanentes de lutte contre les incendies au niveau de l'UE. Il s'agit d'une réalisation commune majeure, qui prouve également que ce n'est qu'en unissant nos forces aux niveaux national, européen et mondial que nous pouvons répondre efficacement aux conséquences dévastatrices du changement climatique, telles que les incendies de forêt, le tout dans le but d'assurer la sécurité de nos citoyens. » ? Davor Bo?inovi?, Vice-premier ministre et Ministre de l'Intérieur de Croatie.

« L'UE et la Croatie sont nos partenaires stratégiques et nos alliés proches. Nous sommes heureux qu'au cours du dernier sommet Canada-UE, le Canada ait confirmé son engagement envers ses partenaires pour aider à atténuer les effets dévastateurs du changement climatique, notamment en facilitant l'acquisition de ces avions De Havilland essentiels à cette mission. Je félicite la Croatie pour le rôle de chef de file qu'elle joue dans la région dans la lutte contre les incendies de forêt. » ? Jessica Blitt, Ambassadrice du Canada en Croatie

« Cela fait quelques années que la Commission européenne a lancé le processus de renforcement des capacités de lutte aérienne contre les incendies en Europe. Je félicite la Croatie d'avoir concrétisé les premiers avions de ce qui constituera une nouvelle génération de moyens aériens de lutte contre les incendies en Europe. Et je remercie le Canada d'avoir facilité la conclusion de ces accords avec l'entreprise concernée en vue de la reprise de la production de ces avions spécialisés dont le besoin se fait cruellement sentir. Il s'agit d'une étape importante dans l'acquisition des avions qui contribueront à protéger les citoyens, non seulement en Croatie, mais aussi dans toute l'Europe. Il sera financé à 100 % par la Commission européenne dans le cadre de notre capacité renforcée de lutte contre les incendies de la ?rescEU' qui sont de plus en plus intenses en Europe. » ? Janez Lenar?i?, Commissaire européen à l'Aide humanitaire et à la Réaction aux crises

« De Havilland Canada est fier de soutenir la Forces de l'armée de l'air et de défense aérienne de la république de Croatie dans sa mission de protection des communautés et des ressources naturelles de la Croatie. L'achat de ces nouveaux avions DHC-515 fournira des moyens plus importants à la Force de l'armée de l'air alors qu'elle continue de lutter contre les feux de forêt en Croatie. » ? Neil Sweeney, Vice-président, Affaires corporatives, De Havilland Canada

En bref

L'augmentation des risques de feux de forêt due au changement climatique a généré une demande d'avions supplémentaires au sein de l'Union européenne (UE) et à l'échelle mondiale. Les États membres de l'UE exploitent actuellement plus de 50 % de la flotte mondiale des itérations précédentes de l'avion DHC-515 FIREFIGHTERtm.

L'avion DHC-515 FIREFIGHTERtm livre la plus grande quantité d'eau dans la zone d'incendie par jour (près de 700 000 L), soit plus de deux fois plus que son concurrent le plus proche. Il remplit ses réservoirs en 12 secondes, à partir de sources d'eau douce ou salée situées à proximité, notamment des rivières, des petits lacs et des océans, alors que les avions terrestres doivent retourner à l'aéroport après chaque largage.

