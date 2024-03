Des escapades palpitantes à Taïwan attendent les Canadiens alors que le tourisme taïwanais met en valeur le coeur de l'Asie au Outdoor Adventure Show à Vancouver et à Calgary





VANCOUVER, le 25 mars 2024 /CNW/ - Ce mois-ci, la Taiwan Tourism Administration (TTA) s'est démarquée lors de la plus grande série d'expositions canadiennes consacrées aux amateurs de plein air, The Outdoor Adventure Show, avec des stands à Vancouver (2?3 mars) et à Calgary (16?17 mars). Avec la participation de China Airlines et de One Dream Travel aux deux événements, ainsi que de Lion Travel, de SITA World Tours et de Supera Tours également à Vancouver, les stands de Taïwan ont permis aux visiteurs de découvrir en profondeur la culture dynamique, la beauté naturelle et l'esprit d'aventure de Taïwan.

Les Canadiens qui ont visité les stands ont exploré les merveilles de Taïwan en jouant au Pinball taïwanais de la TTA, en collectant des prix, des cadeaux de marque taïwanaise et beaucoup d'information à rapporter à la maison. Les nombreux passionnés de vélo de l'émission étaient particulièrement désireux d'en apprendre davantage sur les nombreuses routes cyclables de Taïwan. Avec la possibilité de faire le tour de l'île principale en environ 10 jours, les cyclistes ont une occasion sans pareille de découvrir les panoramas panoramiques de Taïwan. Un guide dédié au vélo à Taïwan est disponible en ligne à bit.ly/ TaiwanBikeGuide .

TTA a également fait la promotion de deux programmes phares pendant les spectacles :

Visites gratuites d'une demi-journée : Les passagers du transport en commun qui font des escales de 7 à 24 heures peuvent participer à des visites gratuites de 4 heures dans le nord de Taïwan. Grâce aux itinéraires du matin, de l'après-midi et du soir, les voyageurs peuvent vivre diverses expériences au moyen de multiples escales. Réservez votre visite à halfdaytour.taiwan.net.tw .

Taiwan - The Lucky Land - Grâce à cette occasion unique, les voyageurs indépendants titulaires d'un passeport étranger peuvent gagner 5 000 $ NT (~210 $ CA) en cartes d'appoint, utilisables dans les magasins et les restaurants participants, ou en bons d'hôtel. Inscrivez-vous 1 à 7 jours avant votre vol vers Taïwan et vérifiez si vous avez gagné à votre arrivée. Pour en savoir plus, visitez le site 5000.taiwan.net.tw/index_en.html .

Grâce à son engagement novateur dans des expositions comme le Outdoor Adventure Show, TTA invite le monde entier à explorer les paysages époustouflants, la riche culture et les communautés accueillantes de Taïwan.

À PROPOS DE TAIWAN TOURISM ADMINISTRATION

L'Administration du tourisme de Taïwan est l'organisme gouvernemental officiel de Taïwan (R.O.C.) responsable de l'élaboration et de l'exécution des politiques nationales et internationales en matière de tourisme. Le marché canadien est géré par la succursale de San Francisco de TTA. Les slogans de marketing actuellement utilisés pour Taïwan sont « Time for Taiwan » et « The Heart of Asia », tandis que l'ambassadeur officiel de la TTA est OhBear, une bande dessinée Formosan Black Bear, l'animal national de Taïwan. Pour en savoir plus, visitez le site eng.taiwan.net.tw.

SOURCE Taiwan Tourism Administration

25 mars 2024 à 11:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :