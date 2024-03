Capcom s'adjuge pour la deuxième fois le premier rang du classement de l'Annual Game Publisher de Metacritic





Capcom Co., Ltd. (TOKYO : 9697), distinguée pour la deuxième fois en tant qu'éditeur de jeux vidéo le plus apprécié, se place au premier rang du classement annuel 2023 de l'Annual Game Publisher Rankings de Metacritic.

Metacritic est un site web où les critiques de films, jeux vidéo, émissions de télévision ou albums du monde entier se voient attribuer une cote dont la moyenne pondérée est appelée « Metascore », 100 étant le score maximum possible. Chaque année, dans son Annual Game Publisher Rankings, Metacritic classe les éditeurs du monde entier sur la base de critères tels que la cote moyenne des titres de chaque éditeur, le ratio de critiques tant positives que négatives et le nombre de titres ayant atteint un Metascore égal ou supérieur à 90.

Dans le cadre de ce 14e Game Publisher Ranking, Capcom a été distinguée pour le succès obtenu par ses jeux ; c'est la deuxième fois que Capcom s'adjuge la première place, où la Société s'était déjà retrouvée dans le classement 2019. Ces jeux incluaient Resident Evil 4, dont plus de 7 millions d'unités ont été vendues depuis sa sortie en mars 2023 il y a environ un an, Street Fighter 6, un jeu de combat pour la nouvelle génération qui enflamme la scène moderne de l'e-sport, et Ghost Trick : Phantom Detective, une reprise actualisée de la bibliothèque de titres de Capcom.

Capcom reste fermement déterminée à répondre aux attentes de toutes les parties prenantes en s'appuyant sur ses capacités de développement de jeux à la pointe du secteur pour créer des expériences de jeu infiniment divertissantes.

[14e Annual Game Publisher Rankings de Metacritic] TOP 10 1. Capcom 325,7 2. Raw Fury 318,6 3. Chorus Worldwide 318,5 4. DANGEN Entertainment 316,4 5. Annapurna Interactive 313,6 6. Nintendo 312,1 7. Aksys Games 310,2 8. Bethesda Softworks 308,3 9. Sega 306,1 10. Thunderful 303,3 * Cette liste a été établie par Capcom sur la base des informations publiées sur le site de Metacritic.

https://www.metacritic.com/news/2024-game-publisher-rankings/

Capcom est l'un des principaux développeurs, éditeurs et distributeurs mondiaux de divertissement interactif pour consoles de jeux, PC, appareils portables et sans fil. Fondée en 1983, la Société a créé des centaines de jeux, notamment les franchises révolutionnaires Resident Eviltm, Monster Huntertm, Street Fightertm, Mega Mantm, Devil May Crytm et Ace Attorneytm. Capcom possède des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, à Hong Kong, à Taïwan, à Singapour et à Tokyo. Son siège social se trouve à Osaka, au Japon. Pour plus d'informations sur Capcom, visiter le site Web https://www.capcom.co.jp/ir/english/

