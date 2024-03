Rochester Electronics et Intelligent Memory s'assurent que les solutions de stockage héritées restent disponibles





Rochester Electronics, LLC et Intelligent Memory ont uni leurs forces pour garantir la disponibilité continue d'anciennes solutions de stockage DRAM et NAND abouties et adaptées aux besoins industriels et embarqué.

Intelligent Memory est le fournisseur de confiance de produits de mémoires fiables et haute de gamme depuis plus de trente ans, répondant aux exigences évolutives et pérennes des applications industrielles. Dans un environnement où les principaux fabricants de mémoire de pointe ne donnent plus la priorité au support des mémoires héritées, les clients équipés de microprocesseurs en fin de vie continuent d'avoir besoin de solutions de stockage à faible densité. Intelligent Memory se distingue en tant que l'un des rares fabricants de mémoire à proposer non seulement des composants DRAM ainsi que des modules DRAM, allant de la SDRAM à la DDR5. Qui plus est, la société propose une gamme complète de mémoires flash NAND personnalisables, ce qui en fait l'une des offres les plus complètes du marché provenant d'une seule source.

Rochester Electronics est la plus grande source continue de semi-conducteurs au monde, offrant des composants 100 % autorisés, traçables, certifiés et garantis. Rochester se concentre sur la prolongation de la disponibilité des produits obsolètes tout en offrant une prise en charge des produits actifs.

Rochester Electronics propose une assistance pour les densités matures en maintenant un stock de composants microprocesseurs essentiels. Le stock de Rochester comprend un large éventail de processeurs, y compris la production continue de nombreux processeurs anciens et en fin de vie par le biais de licences, de banques de dies et de réplications de produits de dies. Les clients peuvent désormais acheter divers composants Intelligent Memory, tels que des DRAM, des NAND non volatils/SLC NAND et des produits eMMC à faible densité, par le biais de Rochester. Cette alliance entre Rochester et Intelligent Memory vise à soutenir les clients mutuellement appréciés à travers le monde.

« Depuis plus de quarante ans, Rochester a fourni un soutien aux technologies de semi-conducteurs héritées et matures. La gamme variée d'anciens produits aboutis DRAM et NAND proposée par Intelligent Memory correspond parfaitement à notre vision stratégique, garantissant une continuité et une longévité sans faille dans la technologie de la mémoire pour nos précieux clients à travers le monde. »

? Paul Mason, Directeur mondial de la technologie (Mémoire), Rochester Electronics

« Avec notre gamme d'anciennes solutions de mémoire fiables, conçues spécifiquement pour répondre aux besoins des clients industriels, nous aidons Rochester à satisfaire les besoins de nombre de ses clients sans devoir entreprendre de coûteuses et chronophages remodifications et requalifications. »

? David Raquet, Vice-président mondial des ventes et du marketing, Intelligent Memory

À propos d'Intelligent Memory

Depuis 1991 (sous le nom de Pacific Force Technology Limited jusqu'en 2013), Intelligent Memory développe des produits de mémoire pour des applications industrielles exigeantes. Son large éventail de produits comprend des circuits intégrés et des modules DRAM (allant de la SDRAM à la DDR5, ainsi que des composants LPDDR4(x)) ainsi que divers produits NAND gérés pour les applications industrielles. Toutes les solutions d'Intelligent Memory ont été spécifiquement conçues pour répondre aux normes de qualité, de fiabilité, de longévité et de disponibilité à long terme de l'industrie.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.intelligentmemory.com

À propos de Rochester Electronics

Rochester Electronics est la plus grande source continue de semi-conducteurs au monde, autorisée à 100 % par plus de 70 grands fabricants de semi-conducteurs.

En tant que distributeur des fabricants d'origine, Rochester possède plus de 15 milliards de composants en stock, dont plus de 200 000 références, et propose la gamme de semi-conducteurs en fin de vie (EOL) et la gamme de semi-conducteurs actifs les plus étendues au monde.

En tant que fabricant de semi-conducteurs sous licence, Rochester a fabriqué plus de 20 000 types de composants. Avec plus de 12 milliards de dies en stock, Rochester a la capacité de fabriquer plus de 70 000 types de composants.

Rochester offre une gamme complète de services de fabrication comprenant la conception, le stockage et le traitement des wafers, l'assemblage, les essais et la fiabilité, en fournissant des solutions uniques jusqu'à la fabrication complète clé en main.

Rochester est la solution pour le cycle de vie des semi-conducteurs. Aucune autre entreprise n'est comparable quant à l'étendue de la sélection de produits, des services à valeur ajoutée et des solutions de fabrication de Rochester.

Avec un personnel de vente directe et d'assistance sur tous les principaux marchés, ainsi qu'un réseau de partenaires régionaux et mondiaux agréés, nous avons pour objectif de répondre à vos besoins par téléphone ou via nos plateformes de commerce électronique, à tout moment et en tout lieu.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.rocelec.fr

25 mars 2024 à 10:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :