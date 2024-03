Un investissement du gouvernement fédéral aide à ouvrir un nouveau chapitre pour la bibliothèque centrale de Guelph





GUELPH, ON, le 25 mars 2024 /CNW/ - Guelph reçoit un investissement fédéral de 13,5 millions de dollars pour appuyer la construction d'une nouvelle bibliothèque centrale.

Cet investissement a été annoncé aujourd'hui par le député Lloyd Longfield et le maire Cam Guthrie.

La nouvelle installation, d'une superficie prévue de 88 000 pieds carrés, transformera le stationnement municipal de la rue Baker pour remplacer la bibliothèque centrale actuelle, qui a ouvert ses portes en 1965. Le nouveau bâtiment sera plus grand, abritera une plus grande collection, sera plus accessible et comprendra des programmes, des lieux de rassemblement et des salles de réunion.

Comme il s'agit d'une installation carboneutre, la durabilité et la résilience climatique sont des facteurs clés de la conception. De plus, des sources d'alimentation électrique et de chauffage de secours aideront le bâtiment à servir de refuge d'urgence, car il sera construit pour résister aux phénomènes météorologiques violents.

Le Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent, et se rassemblent, en réduisant la pollution, en réduisant les coûts et en soutenant des milliers de bons emplois. Au moyen d'améliorations écologiques et autres aux bâtiments communautaires publics existants et aux nouveaux bâtiments dans les collectivités mal desservies, le Programme BCVI contribue à faire en sorte que les installations communautaires sont inclusives, accessibles et ont une longue durée de vie, tout en aidant aussi le Canada à progresser vers ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

Citations

« Les bibliothèques sont la marque des sociétés éduquées, équitables et démocratiques. Partout au Canada, les villes se tournent vers ces types de bâtiments inclusifs pour revitaliser leur centre-ville, accroître le nombre de visiteurs et améliorer l'accès à l'information et aux ressources. La nouvelle bibliothèque centrale de Guelph contribuera à faire d'une collectivité prospère un carrefour qui donnera aux résidents le goût d'apprendre et d'explorer pour les années à venir. »

Lloyd Longfield, député pour la ville de Guelph, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le financement du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs aidera Guelph à construire une nouvelle bibliothèque principale à la fine pointe de la technologie et entièrement accessible pour remplacer la bibliothèque actuelle, qui ne répond plus aux besoins de la collectivité. Le financement nous aidera à réduire les coûts d'immobilisations tout en construisant une installation à zéro carbone net, ce qui rapprochera Guelph de son objectif de devenir une collectivité à zéro carbone net d'ici 2050. »

Cam Guthrie, maire

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 13,5 millions de dollars dans ce projet par l'intermédiaire du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), et la Ville de Guelph y consacre plus de 51,4 millions de dollars.

y consacre plus de 51,4 millions de dollars. Le Programme BCVI a été créé pour appuyer le plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il appuie le premier pilier du plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'augmentation de l'efficacité énergétique et l'accroissement de la résilience face aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il appuie le premier pilier du plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'augmentation de l'efficacité énergétique et l'accroissement de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Au moins 10 % de ce financement est alloué à des projets répondant aux besoins des collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

La période de présentation des demandes dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs est maintenant terminée.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://www.infrastructure.gc.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

25 mars 2024 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :