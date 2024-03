Conseil fiscal - Réduire les obstacles à la communication avec l'Agence du revenu du Canada avec les nouvelles lignes téléphoniques réservées pour les personnes utilisant le service de relais vidéo (SRV)





OTTAWA, ON, le 25 mars 2024 /CNW/ - L'Agence du revenu du Canada veut aider les personnes sourdes, malentendantes ou ayant un trouble de la parole à obtenir plus facilement des réponses concernant l'impôt et les prestations. C'est pourquoi, en partenariat avec l'Administrateur canadien du SRV inc. (ACS), l'Agence a mis en place de nouvelles lignes téléphoniques réservées. Les personnes utilisant ce service de relais vidéo (SRV) pourront obtenir un service en anglais et en français. À l'Agence, nous sommes conscients que certaines personnes font face à des défis uniques lorsqu'il s'agit d'accéder aux renseignements dont elles ont besoin. De plus, nous cherchons continuellement des façons de fournir des solutions pour éliminer ces obstacles. Nous sommes fiers d'être la première ministère du gouvernement du Canada à intégrer des services dédiés aux personnes utilisant le SRV.

Qu'est-ce que le SRV?

Le SRV permet aux gens de communiquer par vidéo avec l'aide d'un interprète en langue des signes. Cette nouvelle ligne réservée permettra aux personnes qui utilisent le American Sign Language (ASL) ou la langue des signes québécoise (LSQ), ainsi qu'à leurs interprètes de l'ACS, de communiquer directement avec un membre du personnel de l'Agence.

Comment accéder à la nouvelle ligne de SRV :

Les personnes qui souhaitent utiliser les nouvelles lignes réservées du SRV doivent d'abord s'assurer d'être inscrites auprès de SRV Canada. Après l'inscription, elles peuvent communiquer avec un membre du personnel de l'Agence en composant le 1-800-561-6393 pour le service en anglais et le 1-800-561-9332 pour le service en français. Pour améliorer l'expérience d'appel, ces lignes limitent les interactions avec la réponse vocale interactive (RVI) et dirigent les appels vers le personnel polyvalent, ce qui réduit les transferts supplémentaires pendant l'appel et établit un ordre de priorité pour réduire le temps d'attente tant pour la personne qui appelle que pour son interprète. Cela assure une chance égale pour toutes les personnes utilisant le SRV de communiquer avec le personnel de l'Agence.

Autres façons dont l'Agence a amélioré l'expérience des gens lors de leur communication avec elle :

Lancement d'un service de clavardage en ligne avec un membre du personnel pour répondre aux demandes de renseignements généraux

Publication des temps d'attente en direct en ligne à l'adresse canada.ca/arc-coordonnees

Surveillance des commentaires de la population canadienne sur la façon dont l'Agence peut améliorer son service

À l'Agence, pour tirer parti de ces réussites, nous travaillons à améliorer l'expérience de service de la population canadienne tout en continuant à explorer de nouvelles façons novatrices de fournir des renseignements essentiels.

