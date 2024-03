Jean-Jacques Bienaimé nommé président du conseil d'administration d'Owkin





Owkin, une TechBio qui combine le meilleur de l'intelligence humaine et artificielle pour trouver le bon traitement pour chaque patient, a le plaisir d'annoncer la nomination de Jean-Jacques Bienaimé en tant que président de son conseil d'administration.

M. Bienaimé a rejoint BioMarin en mai 2005, alors que la société n'avait qu'un seul produit commercialisé et un chiffre d'affaires annuel d'environ 26 millions de dollars. Sous la direction de M. Bienaimé, BioMarin a connu une croissance significative, grâce à son activité de thérapie de remplacement enzymatique, leader au niveau mondial. Au cours de son mandat, M. Bienaimé a dirigé une expansion majeure de la main-d'oeuvre de BioMarin, qui est passée d'environ 300 employés travaillant uniquement aux États-Unis à plus de 3 400 personnes dans près de 80 pays à travers le monde aujourd'hui.

« Nous sommes ravis que Jean-Jacques Bienaimé rejoigne notre conseil d'administration en tant que nouveau président », déclare Thomas Clozel, cofondateur et directeur général d'Owkin. « Avec près de trois décennies d'expérience en tant que directeur général, le parcours éprouvé et le leadership visionnaire de M. Bienaimé vont inspirer l'innovation et conduire à une croissance durable pour le bénéfice de toutes les parties prenantes. Ensemble, nous serons les pionniers de solutions révolutionnaires qui façonneront l'avenir de la biotechnologie. »

« Nous assistons aujourd'hui à la convergence des technologies de l'information et de la biotechnologie et je pense qu'Owkin est bien placé pour devenir un leader dans l'application de l'intelligence artificielle afin d'accélérer le développement du diagnostic et de la médecine de précision », déclare Jean-Jacques Bienaimé. « J'ai toujours aimé m'investir dans des sociétés disposant d'une technologie de pointe pouvant faire une différence significative dans les soins de santé et dans la vie des patients, et je suis impatient de continuer à m'impliquer dans la mission d'Owkin, qui consiste à trouver le bon traitement pour chaque patient. »

Avant de rejoindre BioMarin, M. Bienaimé a occupé pendant des années des postes de direction similaires dans d'autres sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques et siège actuellement au conseil d'administration d'Incyte, d'Immunome et de la Biotechnology Industry Organization. M. Bienaimé a étudié l'économie à l'École de Commerce de Paris et est titulaire d'un M.B.A de l'Université de Pennsylvanie.

M. Bienaimé rejoint un conseil d'administration dirigé par des personnalités expérimentées de l'industrie biopharmaceutique et des fonds de capital-risque de premier plan.

À propos d'Owkin

Owkin est la première licorne TechBio full-stack dont la mission est de comprendre la biologie complexe et de dériver de nouveaux biomarqueurs multimodaux grâce à l'IA. Nous identifions des thérapies de précision, réduisons les risques, accélérons les essais cliniques et développons des diagnostics à l'aide d'une IA formée sur des données de patients de classe mondiale grâce à des technologies améliorant la confidentialité. Nous fusionnons des expériences en laboratoire humide avec des techniques d'IA avancées pour créer une puissante boucle de rétroaction afin d'accélérer la découverte et l'innovation dans les domaines de l'oncologie, du cardiovasculaire, de l'immunité et de l'inflammation. Owkin a également fondé MOSAIC, le plus grand atlas spatial multi-omique au monde pour la recherche sur le cancer dans sept indications cancéreuses. Owkin a levé plus de 300 millions de dollars grâce à des investissements de grandes sociétés biopharmaceutiques, dont Sanofi et BMS, et de fonds de capital-risque tels que Fidelity, GV et Bpifrance.

25 mars 2024 à 08:55

