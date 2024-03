Santé Canada approuve l'évaluation neurologique par suivi oculaire de la sclérose en plaques (Eye-Tracking Neurological Assessment for Multiple Sclerosis, ETNA(MD)-MS) utilisée pour suivre la progression de la maladie chez les personnes atteintes de SP





Plus de 90 000 Canadiens, ou une personne sur 400 au Canada 1 , sont atteintes de sclérose en plaques (SP), une maladie chronique neurodégénérative qui touche le système nerveux central 2 .

, sont atteintes de sclérose en plaques (SP), une maladie chronique neurodégénérative qui touche le système nerveux central . Malgré des décennies de progrès dans le domaine thérapeutique, la manière dont la progression de la maladie est détectée reste largement inchangée.

L'approbation d'ETNAMD-MS a le potentiel de faire évoluer une nouvelle génération de soins pour la SP, tout en donnant aux cliniciens un outil permettant de déterminer la progression de la maladie plus tôt et de faciliter un accès et une prestation de soins de santé plus efficaces pour les personnes atteintes de SP.

MONTRÉAL, le 25 mars 2024 /CNW/ - Santé Canada a approuvé l'évaluation neurologique par suivi oculaire de la sclérose en plaques (Eye-Tracking Neurological Assessment for Multiple Sclerosis, ETNAMD-MS). Développé par Innodem Neurosciences (Innodem), ETNAMD-MS est un logiciel en tant qu'instrument médical (SaMD, classe II) destiné à administrer un test non invasif et à fournir un score sur l'échelle étendue du statut d'invalidité (Expanded Disability Status Scale, EDSS) dans la plage comprise entre 1,0 et 4,5 pour suivre la progression de la maladie chez les personnes atteintes de SP.

ETNAMD-MS transforme un iPad Pro en un dispositif médical capable de capter et d'analyser plusieurs centaines de paramètres des mouvements oculaires. Dotée d'un brevet, cette technologie logicielle mobile pourrait offrir une approche modernisée des soins et un moyen de prendre des décisions thérapeutiques éclairées et en temps réel pour les personnes atteintes de SP. L'approbation d'ETNAMD-MS s'appuie sur des données recueillies lors d'une étude de validation, réalisée par Innodem.

Un essai observationnel longitudinal en cours, soutenu par Novartis Pharma Canada inc. (Novartis Canada), vise à étudier l'utilité potentielle des biomarqueurs dans le suivi de la progression de la maladie SP. La collaboration entre Novartis Canada et Innodem vise à accélérer le cheminement vers un marqueur fiable, non invasif, sensible et accessible de la progression de la SP.

« Cette approbation nous permet de faire un pas de plus pour combler les lacunes dans les soins prodigués aux personnes atteintes de la SP et marque la transition vers une approche plus proactive de la prise en charge de la maladie », a déclaré Erin Keith, Vice-présidente, Neuroscience, chez Novartis Canada. « Grâce à notre engagement à réinventer la médecine et à la collaboration intersectorielle, nous portons l'innovation dans le domaine de la SP au-delà de la thérapeutique, tout en ouvrant la voie à des solutions très attendues que les Canadiens méritent. Je suis très heureuse de voir ce que l'avenir nous réserve. »

Le Canada affiche un des taux les plus élevés de SP au monde2, avec plus de 90 000 Canadiens, ou une personne sur 400 à travers le Canada, atteintes de la maladie. La SP est une maladie complexe et imprévisible dont la sévérité et la durée des symptômes peuvent varier d'une personne à une autre et évoluer à mesure que la maladie progresse2. Par conséquent, les personnes atteintes de SP ont besoin de stratégies thérapeutiques sur mesure, personnalisées et adaptatives en fonction des besoins individuels et du rythme de la progression de la maladie3.

« Je suis fier de notre collaboration avec Novartis Canada d'atteindre cette étape importante, marquant un pas nécessaire vers une détection plus précoce de la progression de la maladie, dans le but de permettre des décisions plus éclairées en matière de traitement et de soins », a souligné le Dr Étienne de Villers-Sidani, neurologue cognitif, principal fondateur et PDG d'Innodem Neurosciences. « ETNAMD-MS a le potentiel de donner à la communauté de la SP des moyens nouveaux et significatifs grâce à un accès et une prestation de soins de santé plus efficaces, et je suis ravi de voir comment cette technologie peut faire évoluer les soins de la SP. »

La nécessité d'utiliser des biomarqueurs pour étudier des maladies graves comme le cancer et les maladies cardiaques a été largement débattue4. Aujourd'hui, la mise au point de biomarqueurs spécifiques à la maladie qui pourraient estimer la sévérité de la maladie et l'état cognitif des personnes atteintes de SP suscite de plus en plus d'intérêt. Ces dernières années, le nombre de traitements disponibles pour la SP a considérablement augmenté5, mais la manière dont la progression de la maladie est détectée et surveillée, est restée largement inchangée.

« Lorsqu'une personne reçoit un diagnostic de SP, cela change sa vie, » a déclaré Diego Mena Martínez, Directeur général de la division du Québec de SP Canada. « Cette maladie peut être difficile à gérer en raison de sa nature imprévisible. C'est pourquoi je salue le progrès réalisé dans ce domaine comme une étape importante vers une approche de soins plus proactive qui a le potentiel d'avoir un impact positif sur les personnes qui en sont atteintes. »

En tant que chef de file dans le domaine des sciences de la vie, Novartis Canada repousse les limites de l'innovation au-delà des contours traditionnels de la thérapeutique, en se concentrant sur l'expansion des recherches pour faciliter l'identification de nouveaux biomarqueurs de la SP. Après avoir signé un accord-cadre commercial pluriannuel de plusieurs millions de dollars avec Innodem en vue de continuer à faire avancer les recherches sur la mise en oeuvre d'ETNAMD-MS, avec des étapes importantes supplémentaires prévues à l'avenir, Novartis Canada s'engage à favoriser une approche de soins plus proactive dans le domaine de la SP.

À propos de Novartis

Novartis est une société spécialisée dans les médicaments novateurs. Chaque jour, nous nous efforçons de réinventer les médicaments pour améliorer et prolonger la vie des gens afin que les patients, les professionnels de la santé et les sociétés puissent faire face à des maladies graves. Nos médicaments touchent plus de 250 millions de personnes dans le monde. Réinventez la médecine avec nous : Visitez-nous à l'adresse https://www.novartis.com et communiquez avec nous sur LinkedIn, Facebook, X/Twitter et Instagram.

Au Canada, Novartis Pharma Canada inc. emploie environ 600 personnes pour répondre aux besoins en constante évolution des patients et du système de santé et investit plus de 30 millions de dollars en recherche et développement chaque année au pays. Pour en savoir plus, consultez www.novartis.ca.

À propos d'Innodem Neurosciences

Innodem Neurosciences est une société leader dans le domaine des biomarqueurs numériques et de l'IA, spécialisée dans le développement d'une technologie propriétaire, mobile et non invasive de suivi du regard appelée ETNAMD (Eye Tracking Neurological Assessment). ETNAMD-MS est un logiciel en tant que dispositif médical (SaMD, Classe II) qui peut être utilisé en clinique ou à distance grâce à l'autotest du patient. ETNAMD-MS capture les réponses des patients à de brefs tests oculomoteurs affichés sur l'écran d'un iPad Pro en l'espace de 10 minutes. Ces tâches sont conçues pour évaluer plusieurs fonctions neurologiques clés connues pour être affectées par la sclérose en plaques, et pour capturer plusieurs centaines de paramètres de mouvements oculaires en réponse à des stimuli présentés visuellement au cours de tests de suivi oculaire spécifiquement conçus. Les données sur les mouvements oculaires sont ensuite analysées par de puissants algorithmes d'apprentissage automatique pour produire un score EDSS (entre 1 et 4,5) en corrélation avec le score EDSS obtenu par un clinicien spécialisé dans la SP, ce qui pourrait améliorer l'efficacité et l'accès aux soins. La technologie ETNAMD fait également l'objet d'une validation plus poussée dans le cadre d'essais d'observation avec des participants diagnostiqués avec d'autres troubles neurodégénératifs et mentaux, tels que la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, l'ataxie de Friedreich et les troubles cognitifs liés au cancer ("chemo brain"). L'équipe principale d'Innodem, dirigée par le Dr Étienne de Villers-Sidani, neurologue cognitif et PDG, est composée d'un groupe intersectionnel de neuroscientifiques, d'ingénieurs logiciels, de scientifiques des données, de professionnels de la santé et d'entrepreneurs en série. La mission de l'entreprise est de devenir le leader des biomarqueurs numériques et de l'IA afin de mieux répondre aux besoins du système de santé mondial. Pour plus d'informations, veuillez consulter le www.innodemneurosciences.com.

Références

_____________________________ 1 Société de la SP. Dernières nouvelles sur les recherches sur la SP. Disponible à l'adresse : https://spcanada.ca/recherche-sur-la-sp/nouvelles-sur-la-recherche/prevalence-and-incidence-of-ms-in-canada-and-around. Consulté le 21 mars 2024. 2 Société de la SP. À propos de la SP. Disponible à l'adresse : https://spcanada.ca/about-ms. Consulté le 21 mars 2024. 3 Biomarkers in Multiple Sclerosis. Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine. National Library of Medicine. Disponible à l'adresse : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6396336/. Consulté le 21 mars 2024. 4 Strimbu K, Tavel JA. What are biomarkers? Curr Opin HIV AIDS. 2010 Nov;5(6):463-6. doi: 10 1097/COH.0b013e32833ed177. PMID: 20978388; PMCID: PMC3078627. 5 WebMD. Is my Treatment Working? Disponible à l'adresse : https://www.webmd.com/multiple-sclerosis/multiple-sclerosis-is-treatment-working. Consulté le 21 mars 2024.

SOURCE Novartis Pharma Canada inc.

25 mars 2024 à 06:58

Communiqué envoyé leet diffusé par :