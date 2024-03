La Semaine de la santé durable 2024 : ensemble pour la réduction de la maladie au Québec





MONTRÉAL, 25 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) est heureuse d'annoncer que la 4ème édition de la Semaine de la santé durable se déroulera du 1er au 7 avril prochains, sous le thème de la réduction de la maladie. Le 1er février dernier, l'ASPQ et plusieurs de ses partenaires dévoilaient un ouvrage au coeur de l'actualité québécoise : le Livre de la réduction de la maladie au Québec. Ce livre, composé de 7 différents chapitres, servira de socle à la Semaine.



« La Semaine de la santé durable offre, pour la quatrième année consécutive, une occasion unique de rassembler les citoyen·es, les professionnel·les de la santé, les entreprises et les organisations autour d'un objectif commun : réduire la pression sur le système de soins et améliorer le bien-être de la population québécoise », déclare Thomas Bastien, directeur général de l'ASPQ.

Des activités découvertes pour tous les goûts et pour répondre à différents besoins

Au rendez-vous, des discussions approfondies sur des sujets cruciaux tels que les maladies au Québec, la diminution de l'espérance de vie, les maladies au travail, l'origine des maladies et les solutions pour les réduire, les inégalités, les saines habitudes de vie, le déploiement d'indicateurs, et la gouvernance.

Le format ? Des panels, mais également une journée d'échanges à Gatineau entre professionnel·les de la santé et des partenariats de choix tout au long de cette semaine.

Le contenu sera accessible en ligne, actualisé chaque journée de la semaine et pourra être visionné au moment qui convient le mieux aux participant·es. Le programme est disponible sur le site semainesantedurable.ca.

En outre, nous invitons les participant·es à participer aux conversations et à partager leur vision sur leurs réseaux sociaux, en utilisant les mots-clics suivants : #SSD2024 #santédurablequébec #prévention #promotionsanté #plansantéquébec. N'hésitez pas à ajouter les mots-clics #polqc et #assnat si vos messages sont d'ordre plus politique.

« Nous sommes impatients de voir cette Semaine de la santé durable inspirer des actions concrètes et des collaborations fructueuses en faveur de la réduction de la maladie au Québec », souligne M. Bastien.

À propos de l'Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L'ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. L'ASPQ soutient le développement social et économique par la promotion d'une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s'appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à tous, s'assure aussi de les garder en santé par la prévention. www.aspq.org.

Contact

Véra Ferret, Responsable des relations publiques

Association pour la santé publique du Québec

Cellulaire : 450-626-8879 ? Courriel : [email protected]

25 mars 2024 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :