Frénésie de la réduction de moitié du bitcoin : rejoignez le Miner's Point Plaza de Bybit pour tenter de gagner 1 million de dollars et entrer dans l'histoire !





DUBAÏ, Émirats arabes unis, 25 mars 2024 /PRNewswire/ -- Bybit , l'une des trois premières bourses de crypto-monnaies au monde en termes de volume, a lancé aujourd'hui le Miner's Points Plaza pour célébrer le Bitcoin Halving (réduction de moitié du bitcoin). Il s'agit d'un événement à caractère ludique où les utilisateurs accomplissent des tâches amusantes, gagnent des points et minent une cagnotte de 2 BTC.

L'importance du Bitcoin Halving

La communauté cryptographique se prépare au Halving, un événement décisif qui divise par deux le taux de création de nouveaux bitcoins et qui pourrait faire grimper leur valeur en raison de leur rareté. Mais qu'est-ce que le Halving ?

Il se produit tous les quatre ans et a toujours été suivi d'une hausse significative du prix du BTC :

Halving de 2012 : Le prix du bitcoin est passé de 12 dollars à près de 1 000 dollars en l'espace d'un an.

à près de 1 en l'espace d'un an. Halving de 2016 : Même si le prix a d'abord chuté, il est finalement monté en flèche pour atteindre 2 550 dollars en juillet 2017, ce qui représente une augmentation de 292 % par rapport au jour de la réduction de moitié.

Halving de 2020 : Le cours du bitcoin est passé de 8 787 dollars à son plus haut niveau historique de près de 69 000 dollars en novembre 2021, soit une augmentation stupéfiante de 681 %.

Le Miner's Points Plaza de Bybit est un jeu où les participants « minent » du BTC et échangent leurs gains contre des récompenses, y compris la possibilité de gagner une part d'une cagnotte de 1 000 000 de dollars. . Chaque utilisateur recevra un NFT à collectionner, qu'il pourra valoriser en débloquant de nouveaux niveaux, jusqu'au niveau très convoité de la « Reine Katherine ».

Comment rejoindre Miner's Points Plaza de Bybit ?

Le Miner's Points Plaza débutera le 22 mars 2024 et se poursuivra jusqu'au 22 avril 2024. Les gagnants auront jusqu'au 2 mai 2024 pour échanger leurs points contre des prix.

« Chez Bybit, nous ne sommes pas seulement témoins de l'histoire, nous la créons », a déclaré Ben Zhou, co-fondateur et CEO de Bybit. « Notre volume de transactions est proche de ses plus hauts niveaux historiques et les utilisateurs affluent pour profiter de nos produits. Le Miner's Points Plaza offre à notre communauté une plateforme permettant de maximiser leurs gains pendant le Bitcoin Halving, renforçant ainsi notre engagement à ouvrir la voie à des expériences à caractère ludique. »

Chaque participant est assuré de recevoir un petit prix en USDT juste pour se présenter, avant que le vrai plaisir ne commence. Le Miner's Points Plaza donne accès à un trésor, où les participants peuvent gagner des points et les échanger contre des prix en crypto-monnaie, dont le BTC et l'ETH, selon le principe du premier arrivé, premier servi.

#Bybit #TheCryptoArk #BTCHalving

À propos de Bybit

Bybit est l'une des trois premières bourses de cryptomonnaies au monde en termes de volume, avec 20 millions d'utilisateurs. Établie en 2018, elle propose une plateforme professionnelle où les investisseurs et les traders de cryptomonnaies peuvent trouver un moteur de correspondance ultra-rapide, un service à la clientèle 24/7 et un soutien communautaire multilingue. Bybit est fière d'être partenaire de l'équipe Oracle Red Bull Racing, championne en titre des constructeurs et des pilotes en Formule 1.

Pour en savoir plus sur Bybit, rendez-vous sur Bybit Press .

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter: [email protected]

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter : https://www.bybit.com

Pour suivre les dernières mises à jour, suivez : la communauté et les réseaux sociaux de Bybit

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2369269/Bitcoin_Halving_Frenzy_Join_Bybit_s_Miner_s_Point_Plaza_a_Shot.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg

25 mars 2024 à 05:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :