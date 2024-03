Assan Alüminyum obtient une reconnaissance internationale avec un projet RSE primé sur la préservation de la biodiversité et les beaux-arts





CHICAGO, 25 mars 2024 /PRNewswire/ -- Assan Alüminyum, l'un des principaux producteurs d'aluminium plat au monde, développe des projets de responsabilité sociale d'entreprise (RSE) basés sur les aspects environnementaux et sociaux de la durabilité, en plus de ses activités générales axées sur la durabilité. L'entreprise a acquis une reconnaissance internationale grâce à son projet global de RSE jonquilles de mer, qui lui a valu des récompenses dans le monde entier en matière de développement durable, de communication et d'activités commerciales.

Assan Alüminyum, une filiale de Kibar Holding et l'un des deux plus grands producteurs de feuilles d'aluminium en Europe, façonne ses processus et ses activités sur la base de ses valeurs fondamentales de fiabilité, de flexibilité, d'innovation et de durabilité. La durabilité est également à la base des projets de responsabilité sociale d'entreprise (RSE) développés par l'entreprise. L'entreprise vise à bénéficier à la société et à ses communautés locales par le biais de projets de RSE qui font la différence tant du point de vue de l'environnement que de la durabilité sociale. C'est ainsi que le projet de préservation de la biodiversité a débuté il y a cinq ans, lorsqu'Assan Alüminyum a commencé à collaborer avec le département de biologie de l'université de Kocaeli. Grâce à ce projet, trois plantes endémiques ont été sauvées de l'extinction, notamment l'étoile bleue (Amsonia orientalis), la molène de Riva (Verbascum bugulifolium) et la jonquille de mer (Pancratium maritimum). Avec le soutien de l'entreprise, ces espèces végétales menacées sont d'abord multipliées dans les laboratoires de l'université de Kocaeli, puis replantées dans la nature, ce qui permet d'éviter la perte de biodiversité dans l'écosystème.

Outre la dimension de durabilité environnementale du projet jonquilles de mer, Assan Alüminyum est également devenu le principal soutien de la pièce de théâtre jonquilles de mer jouée dans un prestigieux théâtre d'Istanbul, soutenant ainsi à la fois les beaux-arts et la sensibilisation à la durabilité qu'ils suscitent. La pièce vise à dépeindre la nature destructrice de l'humanité sur la biodiversité, en utilisant les affaires matrimoniales comme métaphore.

Avec le projet jonquilles de mer, Assan Alüminyum a reçu deux prix nationaux et deux prix internationaux dans le domaine de la durabilité, de la communication et des affaires, dont Communitas, Stevie, Brandverse et l'Association turque des relations publiques, dans différentes catégories telles que « l'initiative de durabilité de l'année en Europe » et « la responsabilité d'entreprise - culture et arts ». Göksal Güngör, directeur général d'Assan Alüminyum, a expliqué l'importance de ces initiatives : « Le développement durable est l'une des valeurs fondamentales d'Assan Alüminyum. C'est pourquoi nous nous engageons à rendre à la nature et aux communautés locales ce qu'elles nous ont donné, non seulement dans le cadre de nos activités principales, mais aussi par le biais de nos initiatives en matière de RSE. »

