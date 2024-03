Déclaration conjointe du premier ministre Trudeau et du premier ministre Mitsotakis





MONTRÉAL, le 24 mars 2024 /CNW/ - Nous, le premier ministre Justin Trudeau du Canada et le premier ministre Kyriakos Mitsotakis de la République hellénique, nous sommes rencontrés aujourd'hui à Montréal pour célébrer la Fête de l'indépendance de la Grèce. C'est un honneur pour le Canada d'accueillir le premier ministre de la Grèce à cette occasion afin de réaffirmer l'amitié durable qui unit nos pays, comme en témoignent toute la force et l'étendue de nos étroits liens stratégiques, économiques et culturels.

Le Canada et la Grèce entretiennent une riche histoire ancrée dans des valeurs communes telles que la démocratie, les droits de la personne et la primauté du droit. Nous croyons en l'importance de travailler ensemble pour surmonter les plus grands défis de ce monde. Nous travaillons main dans la main pour faire progresser la paix, la sécurité, le développement ainsi que les droits de la personne dans le monde. Le Canada salue les mesures prises récemment par la Grèce pour légaliser le mariage entre personnes de même sexe. Le Canada et la Grèce affirment leur engagement à soutenir les droits des personnes LGBTQ au pays comme à l'étranger. Nous sommes également déterminés à renforcer notre collaboration dans le cadre des initiatives liées aux femmes, à la paix et à la sécurité.

En tant qu'Alliés de l'OTAN et partenaires transatlantiques, nous réaffirmons notre engagement à l'égard de la sécurité et de la défense collectives et nous restons unis dans notre volonté de promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité dans le monde, y compris en Ukraine et au Moyen-Orient. Les changements climatiques changent la dynamique mondiale en matière de sécurité, et nous travaillerons en partenariat à ces enjeux par l'intermédiaire du Centre d'excellence de l'OTAN pour le changement climatique et la sécurité, qui est installé à Montréal, au Canada.

Nous soulignons l'importance d'aider les pays à accroître leur résilience devant les enjeux mondiaux, notamment ceux qui subissent la crise multiple des changements climatiques, de la perte de la biodiversité et de la pollution. Nous avons convenu de trouver ensemble des moyens de resserrer notre partenariat en mettant tout particulièrement l'accent sur la gestion des urgences et la préparation à celles-ci ainsi que l'adaptation aux effets des changements climatiques face aux catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes, comme les sécheresses, les inondations et les feux de forêt. Dans ce contexte, c'est avec plaisir que nous avons assisté à la signature par la Grèce et la Corporation commerciale canadienne d'un contrat en vue de l'achat par la Grèce de sept avions ultramodernes de lutte contre les incendies DHC-515. Ces avions contribueront à la lutte contre les feux de forêt dévastateurs qui ravagent de plus en plus l'Europe méridionale.

Cette entente témoigne du partenariat commercial et économique dynamique entre le Canada et la Grèce. L'Accord économique et commercial global Canada-Union européenne (AECG) a créé d'importantes occasions pour les entreprises et les travailleurs de la Grèce et du Canada. En effet, depuis son application provisoire en 2017, les échanges commerciaux entre ces deux pays ont augmenté de 80 %. De plus, les investisseurs dans les secteurs comme la santé, l'énergie renouvelable, l'infrastructure et les ressources minières ont injecté des milliards de dollars dans nos économies respectives. Le potentiel de croissance des liens de commerce et d'investissement entre nos pays demeure fort, notamment dans des secteurs tels que l'aérospatiale, la défense et la sécurité, la formation professionnelle et le tourisme. Cela permettra de créer plus d'emplois au Canada et en Grèce et plus d'occasions pour nos travailleurs.

Le tourisme est un grand moteur de la croissance économique, de la création d'emplois et des échanges culturels au Canada et en Grèce. Nous sommes impatients de renforcer notre dialogue et notre collaboration dans ce secteur. Nous souhaitons par exemple étudier la possibilité de mettre en place un protocole d'entente sur la promotion du tourisme. L'objectif serait de partager nos données sur les meilleurs moyens d'accroître l'affluence touristique entre le Canada et la Grèce et d'échanger nos meilleures pratiques concernant la gestion des effets des catastrophes naturelles et des changements climatiques dans le secteur du tourisme.

Nous sommes tous deux fiers des relations solides et des liens culturels étroits qui unissent nos deux pays. Nos populations sont au coeur de nos relations. En effet, près de 300 000 Canadiens sont d'origine grecque et de nombreux Canadiens vivent, travaillent et étudient en Grèce. C'est pourquoi le Canada investit dans la construction d'un tout nouveau complexe communautaire à Laval, en collaboration avec la Communauté hellénique du Grand Montréal. Le complexe sera un lieu où les gens, y compris les membres de la communauté grecque, pourront célébrer leur culture, leurs traditions et leur patrimoine. Il comprendra un théâtre, un complexe sportif, une bibliothèque, des bureaux et d'autres locaux où les membres de la communauté pourront se rassembler et organiser des événements commémoratifs. Financé en partie par le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs, ce centre communautaire sera moderne et respectueux de l'environnement.

Enfin, nous réitérons notre soutien en faveur d'une étroite collaboration entre nos milieux de la recherche scientifique. Le Canada et l'Union européenne ont récemment conclu des négociations de fond en vue de l'adhésion du Canada au programme phare de recherche et d'innovation de l'UE, à savoir Horizon Europe. Nous sommes impatients de travailler avec la Grèce, dans le cadre de ce programme, afin de trouver de nouvelles possibilités de collaboration sur des projets et des initiatives liés aux technologies émergentes, comme l'intelligence artificielle.

Le Canada et la Grèce tiennent tous deux à bâtir un avenir meilleur. Nous croyons en l'importance de créer de bons emplois, de lutter contre les changements climatiques et de défendre la démocratie. Nos valeurs communes sont renforcées par les communautés, les familles et les entreprises dynamiques que l'on trouve de part et d'autre de nos frontières. Nos populations rendent nos économies plus fortes et nos pays plus prospères et elles sont au coeur de notre amitié indéfectible. Ensemble, le Canada et la Grèce poursuivront leurs efforts pour améliorer la vie de tous leurs citoyens.

