Déclaration - L'Inuit Tapiriit Kanatami et Services aux Autochtones Canada travaillent à éliminer la tuberculose dans l'Inuit Nunangat d'ici 2030

OTTAWA, ON, le 24 mars 2024 /CNW/ - Le président de l'Inuit Tapiriit Kanatami, Natan Obed, et la ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Patty Hajdu, ont publié la déclaration suivante aujourd'hui :

« La tuberculose peut être éliminée grâce à des efforts conjoints et à des partenariats entre les dirigeants inuits, les communautés inuites et les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. L'Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), l'organisation nationale représentant les Inuit au Canada, et le gouvernement du Canada poursuivent leurs efforts en vue d'éliminer la tuberculose dans l'Inuit Nunangat d'ici 2030.

La tuberculose touche de façon disproportionnée les Inuit et les communautés inuites. Entre 2015 et 2019, le nombre de cas de tuberculose active déclarés chez les Inuit vivant dans l'Inuit Nunangat était 300 fois plus élevé que chez les non-Autochtones nés au Canada.

Ces taux élevés de tuberculose dans l'Inuit Nunangat reflètent les disparités socioéconomiques - comme le surpeuplement des logements, l'insécurité alimentaire, les obstacles à l'accès aux soins de santé et la pauvreté - entre les Inuit et d'autres peuples au Canada et sont le résultat des répercussions continues du colonialisme sur la santé.

La pandémie de COVID-19 a démontré l'importance d'interventions de santé publique adaptées aux besoins des Inuit et le rôle essentiel que jouent les organisations inuites représentatives pendant les crises de santé publique. La tuberculose est une maladie grave, mais elle est évitable et peut être soignée.

En 2018, le gouvernement du Canada et l'ITK se sont engagés à travailler ensemble à l'élimination de la tuberculose dans l'Inuit Nunangat d'ici 2030. L'investissement initial de 27,5 millions de dollars de la part du gouvernement du Canada a aidé à financer l'élaboration et la mise en oeuvre de plans d'action pour l'éradication de la maladie propres à chacune des quatre régions de l'Inuit Nunangat, soit la région désignée des Inuvialuit, le Nunavut, le Nunavik et le le Nunatsiavut.

Le gouvernement du Canada et l'Inuit Tapiriit Kanatami s'engagent à faire tout ce qu'ils peuvent pour atteindre leur objectif d'éradiquer la tuberculose dans l'Inuit Nunangat d'ici 2030. »

