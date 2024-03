Roadshow xSuite au Benelux





Sur le thème « Join the Journey », l'organisateur xSuite emmènera les participants dans un voyage qui les rapprochera de S/4HANA, Clean Core et SAP BTP. Ces sujets sont au coeur du roadshow xSuite Benelux BV qui se tiendra à Malines (26 avril) et à Dordrecht (2 mai). Les visiteurs apprendront comment les solutions xSuite peuvent être utilisées pour mettre en place des processus P2P à l'épreuve du temps pour SAP S/4HANA. Le fabricant de logiciels montrera également comment combiner l'automatisation et les flux de travail intuitifs pour le traitement des factures entrantes sur la base du principe du clean core.

Les entreprises utilisant SAP auront fort à faire en 2024 : préparer la migration vers S/4HANA, faire avancer la numérisation et l'amélioration des processus, et passer au cloud. Les entreprises sont en outre confrontées à de nouveaux défis tels que l'introduction de la facturation électronique dans le secteur B2B.

Lors de son roadshow, xSuite démontrera comment les entreprises peuvent automatiser et optimiser les processus P2P sur la plateforme SAP S/4HANA dans leur parcours vers le clean core. Flexso, un partenaire stratégique de mise en oeuvre SAP de bout en bout basé à Kontich, en Belgique, présentera à Malines les nouveautés concernant l'édition publique de SAP S/4HANA Cloud. Autre point fort, le client IBA, leader mondial de la technologie des accélérateurs de particules établi à Louvain-La-Neuve, en Belgique, présentera son projet xSuite pour le traitement des factures et des bons de commande.

À Dordrecht, le client Baker & Baker Holding BV, un leader européen sur le segment de la boulangerie-pâtisserie et basé à Amsterdam, donnera un aperçu de ses projets de traitement des factures avec xSuite. Les participants découvriront directement la situation initiale du client, les défis qui ont été résolus grâce à l'introduction de xSuite et les succès mesurables obtenus. Saskia Nijs, fondatrice de Studio 21st, chercheuse, auteure, chroniqueuse, commissaire et conseillère, clôturera le programme à Dordrecht avec sa présentation « Future of work ? people and technology together ».

West Trax, sponsor du roadshow, présentera la liste des projets SAP pour 2024 : Étude préliminaire S/4HANA, usine de modernisation, test de préparation au cloud, optimisation des coûts de licence, introduction de la facturation électronique et audits annuels conformes à la norme ISA 315. Un autre bloc du roadshow fournit les dernières informations sur l'obligation de facturation électronique à venir, ainsi qu'un aperçu des nouveaux produits xSuite. Les deux événements se termineront par une réunion de réseautage et de discussions professionnelles.

Informations sur l'événement :

Durée des deux événements : 9h30 ? 17h00

Roadshow Belgique

Lieu : Van der Valk Hotel Mechelen

Rode kruisplein 1-4

2800 Mechelen, Belgique

Date : 26 avril 2024

Roadshow Pays-Bas

Lieu : Van der Valk Hotel Dordrecht

Achterhakkers 72

3311 JA Dordrecht, Pays-Bas

Date : 2 mai 2024

Inscrivez-vous : https://news.xsuite.com/en/international-roadshow-2024

À propos de xSuite

Avec des bureaux en Europe, en Asie et aux États-Unis, une expérience dans tous les secteurs et de multiples solutions SAP, xSuite est un innovateur de premier plan dans l'optimisation des flux de travail P2P basés sur SAP, fournissant des logiciels et mettant en oeuvre des solutions pour plus de 1 300 clients. L'entreprise est devenue un partenaire de confiance dans la modernisation des systèmes AP et l'automatisation des processus manuels et papiers.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

23 mars 2024 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :