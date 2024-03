Annulation de la fermeture majeure de l'autoroute 15 sud (Décarie) du 22 au 25 mars 2024





MONTRÉAL, le 22 mars 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que la fermeture majeure de l'autoroute 15 (Décarie) prévue du 22 au 25 mars 2024 entre l'échangeur Décarie et l'entrée en provenance de la rue Jean-Talon est reportée en raison des conditions climatiques défavorables prévues dans la nuit de vendredi et la journée de samedi.

Toutefois, des fermetures de nuit seront mises en place pendant la fin de semaine sur l'autoroute 15 dans chaque direction et sur les voies de desserte pour effectuer l'installation d'une passerelle piétonne entre le métro de la Savane et le Royalmount. Les plages horaires pour ces entraves restent à confirmer. Le Ministère recommande aux usagers de la route de consulter Québec 511 pour plus de détails sur ces entraves et pour planifier adéquatement ses déplacements.

Ces interventions seront réalisées par l'entreprise Carbonleo dans le cadre du projet privé de développement urbain Royalmount. Ces entraves pourraient être reportées, prolongées ou annulées en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. Pour toute question ou tout commentaire, il est possible de communiquer avec le Ministère en composant le 511 ou en allant sur la page Web transports.gouv.qc.ca/nous-joindre.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

22 mars 2024 à 17:16

