Moondance Labs annonce un financement de 6 millions de dollars pour stimuler le développement du protocole Tanssi

TORTOLA, Îles Vierges britanniques, 22 mars 2024 /PRNewswire/ -- Moondance Labs, les créateurs du protocole d'infrastructure appchain innovant Tanssi, ont annoncé avoir levé 6 millions de dollars à l'issue d'un cycle de financement. Le cycle a été mené conjointement par Scytale Digital, KR1 et SNZ, et a vu la participation d'importants investisseurs en capital-risque spécialisés dans la blockchain tels qu'Arrington Capital, Borderless Capital, Hypersphere et Blockchain Founders Fund.

George McDonaugh, directeur général et cofondateur de KR1, a partagé son enthousiasme pour les progrès réalisés par Moondance Labs au cours de l'année écoulée. « L'équipe de Moondance Labs a fait de grands progrès au cours de l'année écoulée, en respectant la feuille de route pour que Tanssi devienne l'outil de référence des développeurs d'appchain. »

Les fonds nouvellement acquis sont destinés à la croissance de l'équipe de Moondance Labs et au perfectionnement de Tanssi. Afin d'améliorer l'efficacité du déploiement de l'appchain, Tanssi fournit aux développeurs des outils de pointe pour faciliter les lancements rapides et efficaces de chaînes. Il convertit n'importe quelle chaîne connectée en une appchain modulaire, fournissant un cadre sans permission et centré sur les développeurs qui intègre des fonctionnalités essentielles telles que la production de blocs, les portefeuilles, la fiabilité des données, les oracles et les interactions interchaînes.

En s'attaquant aux obstacles historiques au développement d'appchains, liés à la complexité technique et aux coûts élevés, Tanssi ouvre la voie au lancement rapide d'appchains dans divers secteurs, notamment la DeFi, les jeux vidéo, l'immobilier, l'énergie durable et plus encore.

Après avoir franchi cette étape de financement, Francisco Agosti, cofondateur de Tanssi et directeur général de Moondance Labs, s'est réjoui de l'accélération de l'évolution de Tanssi. « Notre mission depuis le début a été d'offrir aux développeurs une expérience inégalée pour les déploiements de couche 1, en équilibrant la sécurité et la décentralisation. Ce cycle de financement nous permet de progresser vers cet objectif, et nous sommes reconnaissants du soutien indéfectible de nos investisseurs. »

Dans un avenir proche, Tanssi s'apprête à lancer une campagne de testnet incitative pour mobiliser et récompenser sa communauté croissante et les projets innovants au sein de son écosystème. Cette campagne proposera des défis à la fois sur la chaîne et hors chaîne pour encourager une interaction complète avec les technologies de Tanssi et les diverses dApps qu'elle héberge.

« Nous sommes ravis de soutenir Moondance Labs dans son parcours et nous sommes convaincus que Tanssi fait des progrès significatifs, à la fois sur la chaîne et hors chaîne, dans la façon dont les écosystèmes de blockchain sont utilisés », a déclaré Tobias Bauer, associé au Blockchain Founders Fund.

Cette initiative vise à renforcer l'engagement des développeurs et des amateurs, en récompensant leur participation active et leur contribution à la force et à la fonctionnalité du réseau. Pour obtenir des informations sur la campagne et les modalités de participation, rejoignez les communautés de Tanssi et abonnez-vous à la newsletter.

À propos de Tanssi Network

Le protocole d'infrastructure appchain de Tanssi simplifie et accélère le déploiement d'appchains. En connectant une chaîne à Tanssi, elle se transforme instantanément en une appchain modulaire. Cette transition donne accès à un environnement convivial et sans autorisation pour les développeurs, entièrement équipé de tous les composants d'infrastructure essentiels pour faire fonctionner une chaîne prête à l'emploi. Les principales fonctionnalités comprennent un réseau partagé et décentralisé de producteurs de blocs, assurant une sécurité robuste et la récupération des données, ainsi que des intégrations transparentes avec des outils essentiels tels que des ponts, des portefeuilles, des explorateurs de blocs, des terminaux RPC, des indexers, des oracles, etc. En conséquence, les appchains peuvent être déployées en quelques minutes seulement. Retrouvez plus d'informations sur tanssi.network.

