Les gouvernements du Canada et de l'Alberta désignent officiellement la section albertaine de la rivière Saskatchewan Nord comme une rivière du patrimoine canadien





Toute la section de la rivière qui se trouve en Alberta est maintenant désignée dans le cadre du Réseau des rivières du patrimoine canadien

GATINEAU, QC, le 22 mars 2024 /CNW/ - Les lieux patrimoniaux reflètent les histoires riches et variées du Canada et offrent à la population canadienne l'occasion d'en apprendre davantage sur notre histoire diversifiée.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, et l'honorable Rebecca Schulz, ministre de l'Environnement et des Aires protégées de l'Alberta, ont annoncé la désignation officielle du tronçon restant de 718 kilomètres de la rivière Saskatchewan Nord, en Alberta, comme rivière du patrimoine canadien.

Grâce à cette désignation, toute la section de la rivière en Alberta, y compris la section de 49 kilomètres précédemment désignée qui traverse le parc national Banff, est reconnue dans le cadre du Réseau des rivières du patrimoine canadien.

La rivière Saskatchewan Nord est un lieu de rassemblement traditionnel et une route de déplacement pour les peuples autochtones, y compris les nêhiyawak (Cris), les Niitsitapi (Pieds-Noirs), les Ktunaxa, les Métis, les Sioux Nakota, les Iroquois, les Dénés, les Ojibwés, les Saulteaux, les Anishinaabe, les Inuit et les Assiniboines qui y habitent depuis longtemps. La rivière Saskatchewan Nord est connue de certaines communautés autochtones sous des noms différents. Pour certains, la rivière est connue sous le nom de kisiskâciwani-sîpiy, ce qui signifie « rivière à débit rapide » en nêhiyawak (cri), pour d'autres, Omaka-ty, ce qui signifie « la grande rivière » en niitsitapi (Pieds-Noirs). Cette désignation offre l'occasion de favoriser le soutien d'une utilisation plus large des langues autochtones et des liens culturels avec cette importante voie navigable.

Cette section de la rivière Saskatchewan Nord a été proposée en 2022 par le promoteur, le comté de Smoky Lake, pour ses valeurs culturelles et récréatives exceptionnelles. kisisâciwani-sîpy relie les montagnes Rocheuses aux Prairies, avant de rencontrer sa soeur, la rivière Saskatchewan Sud, et finit par se déverser dans la baie d'Hudson. Pendant des siècles, la rivière a été une route de transport et de commerce, d'abord pour les peuples autochtones, puis pour les colons et les explorateurs venant de l'est vers les montagnes Rocheuses. kisiskâciwanisîpiy a joué un rôle central dans la traite des fourrures, les premières expéditions scientifiques, les modèles d'établissement humain et l'agriculture. La rivière n'était pas à l'abri des épisodes de conflit et a joué un rôle dans l'issue de la résistance du Nord-Ouest de 1885 et des événements tragiques survenus au lieu historique national du Lac-La Grenouille.

Omaka-ty a influencé la culture humaine, les loisirs et les arts. Elle a inspiré la musique et la poésie, attiré les pagayeurs et les pêcheurs, et a accueilli des festivals. Aujourd'hui, la rivière continue de fournir une source importante d'eau potable, d'habitat pour les espèces végétales et animales et de soutien aux industries du tourisme et des loisirs.

Citations

« Grâce à cette désignation, l'emblématique rivière Saskatchewan Nord recevra enfin la reconnaissance qu'elle mérite tant. Être désignée rivière du patrimoine canadien est extrêmement approprié, car cette voie navigable a joué un rôle déterminant dans le développement du Canada au cours des derniers siècles en tant qu'importante voie de transport et de commerce et en tant que site culturel et historique extrêmement important pour les nombreuses nations autochtones de la région. Merci au comté de Smoky Lake, à la North Saskatchewan River Watershed Alliance, à Parcs Canada, au gouvernement de l'Alberta et à tous ceux qui ont travaillé avec ferveur au cours des dernières années pour rendre cette désignation possible. Grâce à vos efforts, la rivière Saskatchewan Nord continuera d'offrir des possibilités récréatives et une importance culturelle à de nombreuses générations de personnes vivant au Canada pour les années à venir. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« La rivière Saskatchewan Nord est et sera toujours une partie vitale de l'Alberta. De nombreuses municipalités et communautés autochtones ont demandé cette désignation, car elles entretiennent une relation longue et profonde avec cette belle rivière et notre province, en pleine croissance, en dépend pour l'eau potable, un écosystème dynamique et pour de nombreuses possibilités de loisirs et de tourisme. »

L'honorable Rebecca Schulz

Ministre de l'Environnement et des Aires protégées, gouvernement de l'Alberta

« Depuis des milliers d'années, la rivière Saskatchewan Nord est un lieu important de rassemblement et de communauté pour les peuples autochtones. En assurant sa conservation, nous pouvons continuer à protéger l'eau et à honorer notre relation collective avec la nature. Les habitants d'Edmonton sont étroitement liés à la rivière et nous sommes déterminés à faire en sorte qu'elle reste propre et accessible pour de nombreuses générations à venir. »

L'honorable Amarjeet Sohi

Maire de la ville d'Edmonton

« La rivière Saskatchewan Nord a toujours fait partie intégrante de notre patrimoine depuis des temps immémoriaux et continue d'incarner le Traité no 6. À Fort Pitt, lorsque le commissaire Morris a indiqué « tant que cette rivière là-bas coule », il pointait du doigt cette rivière, kisiskâciwanisîpiy. La désignation en tant que rivière du patrimoine servira à encourager le respect et l'intendance de ce paysage et à accroître les relations entre les collectivités riveraines. »

L'aînée, Nôhkom Jo-Ann Saddleback

Une nehiyaw et membre de la Première Nation crie de Saddle Lake en Alberta

« La Nation métisse de l'Alberta est très heureuse que la rivière Saskatchewan Nord ait été officiellement reconnue comme une rivière du patrimoine canadien. Comme les Métis, cette rivière a joué un rôle central dans le développement de l'Alberta et du Canada. C'était une voie de transport originale le long de laquelle nos ancêtres voyageaient et chantaient leurs chansons. Elle a été et continue d'être une source d'abondance culturelle, spirituelle et économique pour notre peuple. Le long des rives de la rivière Saskatchewan Nord, les Métis se sont joints à nos ancêtres des Premières Nations et ont accueilli nos amis européens pour construire des maisons et des collectivités. Aujourd'hui, Métis Crossing surplombe cette rivière et est devenu une destination internationale communiquant les histoires de patrimoines partagés et d'avenirs abondants. »

Andrea Sandmaier

Présidente, Otipemisiwak Métis Government, anciennement la Métis Nation of Alberta

« Depuis 2019, le comté de Smoky Lake a dirigé une initiative de collaboration entre les municipalités, les communautés autochtones et d'autres groupes de loisirs et d'intendance pour faire progresser la désignation du réseau des rivières du patrimoine canadien pour la rivière Saskatchewan Nord en Alberta. Cette désignation permettra d'accroître la sensibilisation et la collaboration entre les diverses administrations et les utilisateurs des rivières afin de favoriser le tourisme durable, les occasions d'affaires et les loisirs grâce à la reconnaissance et à la célébration des valeurs culturelles exceptionnelles de cette rivière emblématique. Je vous invite à découvrir le riche paysage culturel de la région de Smoky Lake, qui a été nourri par la rivière Saskatchewan Nord. »

Jered Serben

Préfet et conseiller de la division 5, comté de Smoky Lake

« La North Saskatchewan Watershed Alliance est un partenariat de collaboration qui vise à améliorer notre compréhension du bassin hydrographique afin que nous puissions mieux gérer nos rivières, nos terres humides et nos lacs. Nous avons commencé certains des premiers travaux en vue de la reconnaissance du patrimoine de la rivière Saskatchewan Nord au début des années 2000, et nous sommes donc heureux d'appuyer cette initiative dirigée par le comté de Smoky Lake qui vise à amplifier les histoires et la culture de la rivière Saskatchewan Nord et de son bassin versant. »

Scott Millar

Directeur exécutif, North Saskatchewan Watershed Alliance (NSWA)

« La bien-aimée rivière Saskatchewan Nord mérite amplement d'être désignée rivière du patrimoine canadien, et la River Valley Alliance (RVA) a été heureuse d'appuyer cette importante initiative. La RVA a été fondée il y a plus de 20 ans pour préserver, protéger, améliorer et relier la vallée de la rivière Saskatchewan Nord en créant le plus long sentier piétonnier dans une vallée fluviale en Amérique du Nord. Le nom donné à ce sentier est Amisk Wacîw Mêskanaw, qui, en nêhiyawêwin (langue crie), signifie chemin Beaver Hill. Ce sentier et son nom réapproprié invitent tout le monde à « chanter le chant » de la vallée de la rivière et à favoriser les liens avec l'eau, le territoire, sa vaste histoire et les gens qui y vivent. »

Kristine Archibald

Directrice exécutive, River Valley Alliance (RVA)

« Quand j'ai grandi à Edmonton dans les années 1970, la rivière Saskatchewan Nord était perçue comme quelque chose de sale, quelque chose dont votre mère vous disait de ne pas approcher. Mais au cours de la dernière décennie, il y a eu un énorme changement culturel, car les gens ont redécouvert la rivière comme un lieu de baignade, de canotage et de navigation de plaisance. Le défi consiste maintenant à rendre la rivière accessible pour les loisirs et le tourisme, tout en la protégeant en tant qu'écosystème riverain, corridor faunique et source d'eau potable. Cette désignation patrimoniale emballante, soutenue par les défenseurs passionnés du comté de Smoky Lake, nous aide à célébrer la riche histoire sociale de la rivière, alors que nous protégeons son avenir écologique. »

L'honorable Paula Simon

Sénatrice indépendante de l'Alberta

« EPCOR est lié depuis longtemps à la rivière Saskatchewan Nord, reconnaissant son importance au fil du temps et les avantages qu'elle procure aujourd'hui en tant que source d'eau potable pour plus d'un million de personnes dans la région d'Edmonton. Nous nous réjouissons de sa désignation en tant que rivière du patrimoine canadien - elle inspire les collectivités à travailler ensemble pour prendre soin de la rivière, à célébrer et soutenir les liens culturels des peuples autochtones et à la protéger en tant que ressource en eau pour les générations futures. Sa désignation encouragera également les nouveaux arrivants et les jeunes à en apprendre davantage sur la rivière Saskatchewan Nord grâce à l'éducation, à la conservation et aux loisirs. »

John Elford

Président et directeur général, EPCOR Utilities Inc.

« Le plan directeur du tourisme de dix ans conçu par Explore Edmonton définit un objectif stratégique pour activer la vallée de la rivière afin de créer une destination et un lieu de rassemblement plus dynamiques. Nous reconnaissons que la vallée fluviale et le réseau de ravins sont l'un des plus grands atouts naturels d'Edmonton et contribuent de façon importante à la qualité de vie des Edmontoniens. Établi depuis longtemps comme lieu de rassemblement pour les nations autochtones, les habitants d'Edmonton continuent d'accorder de l'importance à la protection et à la célébration du patrimoine naturel et culturel de cette région. Elle contribue à raconter l'histoire d'Edmonton et à la communiquer au monde. Edmonton offre une combinaison incroyable de style de vie urbain avec une vallée fluviale verdoyante et un réseau de parcs, le plus grand espace vert urbain en Amérique du Nord, au coeur de la ville. »

Traci Bednard

Présidente et cheffe de la direction, Explore Edmonton

Les faits en bref

La rivière Saskatchewan Nord s'écoule dans le bassin versant de la Saskatchewan Nord dans le centre de l' Alberta et dans la Saskatchewan . La rivière parcourt 1 287 kilomètres depuis son origine dans le champ de glace Columbia dans les montagnes Rocheuses de l'ouest de l' Alberta jusqu'aux fourches dans la province de la Saskatchewan . Cette route traverse quatre des six régions naturelles de l' Alberta : les montagnes Rocheuses, les contreforts, la forêt boréale et la forêt-parc.

et dans la . La rivière parcourt 1 287 kilomètres depuis son origine dans le champ de glace Columbia dans les montagnes Rocheuses de l'ouest de l' jusqu'aux fourches dans la province de la . Cette route traverse quatre des six régions naturelles de l' : les montagnes Rocheuses, les contreforts, la forêt boréale et la forêt-parc. En 2019, le comté de Smoky Lake a pris le projet, avec l'intention de soutenir le développement durable du patrimoine et du tourisme culturel, ainsi que les activités d'intendance parmi les nombreux partenaires du projet. Le document de désignation de la rivière Saskatchewan Nord met en évidence les nombreuses histoires précieuses partagées par les sites culturels, patrimoniaux et récréatifs du bassin versant de la rivière Saskatchewan Nord qui seront explorées et développées à l'avenir.

a pris le projet, avec l'intention de soutenir le développement durable du patrimoine et du tourisme culturel, ainsi que les activités d'intendance parmi les nombreux partenaires du projet. Le document de désignation de la rivière Saskatchewan Nord met en évidence les nombreuses histoires précieuses partagées par les sites culturels, patrimoniaux et récréatifs du bassin versant de la rivière Saskatchewan Nord qui seront explorées et développées à l'avenir. Dans le cadre de la désignation de la rivière Saskatchewan Nord, le comté de Smoky Lake et la North Saskatchewan River Watershed Alliance (NSWA) agiront en tant qu'organisations responsables de la production de rapports annuels à la province de l' Alberta et au Conseil du réseau des rivières du patrimoine canadien.

et la North Saskatchewan River Watershed Alliance (NSWA) agiront en tant qu'organisations responsables de la production de rapports annuels à la province de l' et au Conseil du réseau des rivières du patrimoine canadien. Le Réseau des rivières du patrimoine canadien est le fruit d'une collaboration entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Il reconnaît à l'échelle nationale les rivières exceptionnelles du Canada et encourage l'intendance à long terme de leurs valeurs naturelles, culturelles et récréatives pour le bénéfice et le plaisir de la population canadienne, maintenant et à l'avenir.

et encourage l'intendance à long terme de leurs valeurs naturelles, culturelles et récréatives pour le bénéfice et le plaisir de la population canadienne, maintenant et à l'avenir. Il y a actuellement 41 rivières ou segments de rivières désignés dans le cadre du Réseau des rivières du patrimoine canadien, totalisant un peu plus de 10 000 kilomètres d'un bout à l'autre du pays.

Outre les rivières Clearwater /Christina près de Fort McMurray (désignées en 2003), la rivière Saskatchewan Nord est la deuxième rivière de l' Alberta à l'extérieur d'un parc national à être reconnue dans le cadre du programme.

