Enquête de la CCMM sur les femmes en STIM : il faut plus de modèles féminins pour accroître l'engagement des femmes dans ces secteurs





MONTRÉAL, le 22 mars 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain dévoile son enquête Monte dans les STIM : pour un rôle accru des femmes en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques.

L'enquête vient compléter l'initiative Monte dans les STIM, un parcours de rencontres lancé en janvier 2023 par Montréal Relève, une filiale de la Chambre. L'objectif de l'initiative était de promouvoir les domaines liés aux STIM auprès d'étudiantes du cégep inscrites dans un programme pouvant les amener à obtenir un diplôme universitaire et à poursuivre une carrière dans ces secteurs.

« Notre enquête évalue l'impact du programme Monte dans les STIM et porte un regard sur les intérêts professionnels des participantes, sur leur perception des barrières limitant leur accès aux métiers non traditionnels, ainsi que sur leur capacité à incarner une culture de changement. Cette enquête révèle l'importance des modèles pour encourager l'engagement dans des études et des carrières liées aux STIM. Or, 63 % des participantes affirment ne pas avoir de modèle. C'est toute une génération de leaders d'affaires, d'innovatrices et de chercheuses qui pourraient être stimulées par une meilleure représentativité. Nous devons faire mieux », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Cette enquête vient aussi confirmer l'impact positif d'un programme comme Monte dans les STIM. Les témoignages des participantes montrent que les activités de mentorat et les rencontres organisées jouent un rôle clé pour renforcer leur détermination à devenir des leaders dans ce secteur. C'est très encourageant. Il faut continuer dans cette direction en s'appuyant sur les organisations terrain capables de jouer ce rôle de maillage et d'inspiration auprès des jeunes », a conclu Michel Leblanc.

Consultez l'enquête Monte dans les STIM : pour un rôle accru des femmes en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques sur le site Web de la Chambre.

À propos de Monte dans les STIM

Monte dans les STIM est un parcours de rencontres visant à éveiller l'intérêt des jeunes femmes pour les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM). Cette initiative est développée par Montréal Relève, une filiale de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, grâce à la participation financière du Conseil emploi métropole. Elle est réalisée en association avec CGI et l'UQAM, en partenariat avec Beneva, ainsi qu'en collaboration avec le Regroupement des cégeps de Montréal.

À propos de Montréal Relève

Montréal Relève offre des services destinés à développer des projets novateurs en vue de préparer la relève qualifiée pour la grande région de Montréal. En activité depuis plus de 25 ans, la filiale de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain accompagne plus de 2?000 jeunes annuellement dans leur cheminement scolaire et professionnel.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

22 mars 2024 à 10:44

