Politique d'intégration du bois dans la construction - Québec accorde plus de 5 M$ au Conseil de l'industrie forestière du Québec pour encourager l'utilisation du bois dans la construction





QUÉBEC, le 22 mars 2024 /CNW/ - Mme Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine, annonce l'octroi de quatre subventions au Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ) au cours de la période 2023-2027 pour concrétiser différents projets en matière de promotion et d'éducation quant à l'utilisation du bois dans la construction.

Ces subventions, totalisant près de 5,18 M$, sont remises au Centre d'expertise sur la construction commerciale en bois (Cecobois), qui relève du CIFQ. Elles sont réparties comme suit :

Un montant maximal de 1,2 M$ est alloué pour la réalisation d'un projet visant à mieux faire connaître les bénéfices de l'utilisation du bois pour réduire les émissions de gaz à effet de serre associées au secteur du bâtiment. Une somme de près de 1,18 M$ servira à développer et à mettre en oeuvre de nouvelles formations continues adaptées à l'évolution des besoins des intervenants de la chaîne de la construction non résidentielle et multifamiliale. Un montant de 1,4 M$ est octroyé pour la phase 2 du projet « Apprenons sur les bancs d'école » afin de continuer la création de matériel pédagogique dans le but d'aider les établissements d'enseignement à augmenter la formation sur la construction en bois dans leurs programmes. Un financement de 1,4 M$ permettra la bonification de l'outil d'évaluation comparative des émissions de gaz à effet de serre Gestimat, dans le but de mieux soutenir la mise en oeuvre des initiatives gouvernementales en matière de réduction de l'empreinte carbone des bâtiments.

Ces projets s'inscrivent tous de manière cohérente avec les objectifs de la Politique d'intégration du bois dans la construction et du Plan de mise en oeuvre 2021-2026 qui en découle. Cette politique a pour objectif d'augmenter l'utilisation du bois dans la construction dans le but de favoriser le développement durable de toutes les régions du Québec et de réduire l'empreinte carbone des bâtiments.

Face à l'urgence climatique, le gouvernement souhaite augmenter l'utilisation du bois pour réduire l'empreinte carbone des bâtiments. Trois des quatre projets sont également soutenus par le Fonds d'électrification et de changements climatiques (FECC), dont les investissements servent à appuyer les mesures du Plan pour une économie verte 2030.

Citations :

« L'utilisation du bois est un incontournable dans la réduction de l'empreinte carbone des constructions, que ce soient des bâtiments ou des infrastructures de génie civil. En soutenant ces initiatives, le gouvernement du Québec confirme son engagement dans la décarbonation de l'économie en faisant rayonner nos ressources forestières, de même que l'ingéniosité et la créativité de nos régions forestières. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine

« Les projets soutenus par le gouvernement du Québec permettront à la nouvelle génération de techniciens, d'ingénieurs et d'architectes de redécouvrir le bois et ses nouvelles déclinaisons dans les matériaux de construction tout en leur fournissant les outils nécessaires à la comptabilisation du carbone évité et stocké à long terme dans les bâtiments. Le CIFQ est fier de contribuer activement à ces étapes nécessaires au succès de la transition verte et équitable, et remercie le MRNF pour son soutien et sa confiance. »

Jean-François Samray, PDG, Conseil de l'industrie forestière du Québec

« Avec ce soutien financier, Cecobois pourra accentuer la formation et l'accompagnement des donneurs d'ordres et des professionnels qui souhaitent recourir au bois pour réduire l'empreinte environnementale de leur bâtiment. Face à l'urgence climatique, la sobriété carbone devient un incontournable, et plusieurs conviennent qu'il faut construire autrement pour y parvenir. Nous remercions le MRNF pour ces initiatives qui permettent d'appuyer la transition vers une économie décarbonée. »

Louis Poliquin, directeur, Cecobois

Faits saillants :

Relevant du CIFQ, le Centre d'expertise sur la construction commerciale en bois (Cecobois) est un organisme sans but lucratif dont la mission est d'appuyer et de faciliter l'usage accru du bois en construction multifamiliale et non résidentielle au Québec en offrant des services de soutien technique et des formations continues aux professionnels du bâtiment et en diffusant le savoir-faire en conception en bois.

Le Plan de mise en oeuvre 2021-2026 de la Politique d'intégration du bois dans la construction comprend 18 mesures qui permettent d'assurer l'intégration optimale du bois dans les bâtiments et ouvrages de génie civil publics, parapublics et privés du secteur de la construction résidentielle et non résidentielle. Il est accompagné d'une enveloppe de 55 M$ pour soutenir des actions concrètes en vue de répondre aux objectifs de la Politique.

