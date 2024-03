Aider à construire plus de logements, plus rapidement, à Grand Bay-Westfield, à Harvey et à Sussex





GRAND BAY-WESTFIELD, NB, le 22 mars 2024 /CNW/ - Grâce au financement et au leadership du gouvernement fédéral, nous changeons la façon dont les villes autorisent la construction de logements. En mettant davantage l'accent sur les habitations à forte densité, les logements pour étudiants, les logements à proximité des transports en commun et les logements abordables, nous contribuons à la construction d'un plus grand nombre de logements que les personnes au Canada peuvent se payer.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral, la Ville de Grand Bay-Westfield, le Village de Harvey et la Ville de Sussex ont annoncé des ententes visant à accélérer la construction d'un total combiné de plus de 160 logements au cours des trois prochaines années. Ce travail contribuera à stimuler la construction de plus de 1 100 logements au cours de la prochaine décennie.

Les ententes conclues dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) fourniront plus de 5,1 millions de dollars pour éliminer les obstacles à la construction rapide des logements dont nous avons besoin.

Grand Bay-Westfield recevra plus de 1 million de dollars pour soutenir son plan d'action, lequel prévoit cinq initiatives locales pour répondre aux divers besoins en matière de logement. Elles seront notamment axées sur la promotion d'une densité accrue, l'offre d'incitatifs pour le logement abordable, la conversion des terrains appartenant à la municipalité y construire des aménagements de logements et l'examen de la planification des infrastructures pour répondre à la demande future.

Le Village de Harvey recevra 840 000 dollars pour soutenir son plan d'action, lequel prévoit six initiatives locales qui aidera à établir un plan régional d'adaptation aux changements climatiques. Elles permettront également d'accélérer l'approbation des aménagements et de promouvoir d'autres formes de logements, comme les appartements accessoires de plein droit dans les zones résidentielles. Une base de données régionale sur les logements sera aussi créée. Elle comportera de nouveaux outils de cartographie à l'intention du personnel et du public.

Sussex recevra plus de 3,2 millions de dollars pour des initiatives comme la mise à jour de la planification des infrastructures pour les harmoniser avec la croissance future, l'établissement de partenariats sans but lucratif et la fourniture de parcelles de terrains vacants prêtes à recevoir un permis. Ce montant servira également à modifier les règlements de zonage pour permettre plus de logements dans les quartiers, à promouvoir l'aménagement d'autres types de logements, comme les logements modulaires et préfabriqués, et à mettre en oeuvre des stratégies d'atténuation des inondations.

Le FACL aidera à réduire les formalités administratives et à accélérer la construction d'au moins 100 000 logements autorisés au cours des trois premières années. Selon les administrations municipales et régionales, il mènera à la création de plus de 750 000 logements autorisés pour les personnes qui résident dans les villages, les villes et les communautés autochtones du Canada au cours de la prochaine décennie. Les administrations locales doivent présenter des plans d'action novateurs. Une fois ceux-ci approuvés, le FACL fournit un financement initial pour assurer la construction rapide de logements, ainsi que des fonds supplémentaires liés à l'atteinte des résultats. On encourage les administrations locales à voir grand et à faire preuve d'audace dans leurs approches. Elles peuvent notamment accélérer les délais d'exécution des ensembles résidentiels, autoriser une densité accrue et promouvoir l'offre de logements abordables.

Le gouvernement du Canada rend la vie plus abordable pour la population canadienne - et le logement est au coeur de notre travail. Nous poursuivrons notre collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations municipales, ainsi qu'avec nos partenaires autochtones. Notre objectif est de continuer à construire plus de logements, plus rapidement, pour les gens au Canada.

« Nous sommes ravis et fiers d'annoncer aujourd'hui ces partenariats avec la Ville de Grand Bay-Westfield, la Ville de Sussex et le Village de Harvey. Avec le Fonds pour accélérer la construction de logements et en effectuant des changements rapides sur le terrain, ces collectivités s'assureront ainsi d'augmenter l'offre des types d'habitations dont elles ont besoin pour résoudre la crise du logement. Nous continuerons de travailler avec les villes, les villages, les maires, les partenaires autochtones et tous les ordres de gouvernement afin de contribuer à la construction d'un plus grand nombre de logements que les personnes au Canada peuvent se payer. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Grâce à l'innovation et aux partenariats avec les administrations locales, nous pouvons construire les logements dont nous avons besoin dans nos villes et villages. Nous pourrons ainsi créer des collectivités abordables, inclusives et diversifiées. C'est exactement ce que permettent nos partenariats avec Grand Bay-Westfield, Sussex et Harvey dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements. Nous continuerons de travailler pour rendre la vie plus abordable et créer des collectivités fortes et plus prospères ici, au Nouveau-Brunswick, et partout dans notre merveilleux pays. » - Wayne Long, député fédéral de Saint John-Rothesay

« La Ville de Grand Bay-Westfield remercie le gouvernement fédéral d'avoir investi 1 051 143 $ par l'intermédiaire du Fonds pour accélérer la construction de logements. Cet investissement s'inscrit directement dans la priorité stratégique de la Ville, à savoir la croissance intelligente. Il aidera à éliminer les obstacles à l'aménagement et à accroître le nombre de logements abordables et inclusifs ainsi que le nombre de logements du chaînon manquant. Ensemble, nous travaillons à la réalisation de la vision qu'a la Ville d'un endroit accueillant où tout le monde peut vivre, prospérer et s'épanouir. » - Brittany Merrifield, mairesse de Grand Bay-Westfield

« L'administration de la municipalité rurale de Harvey est extrêmement heureuse de recevoir une contribution financière du gouvernement fédéral dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements. Cette contribution nous permettra d'affecter des fonds à l'échelle locale en encourageant de nouveaux aménagements. L'accent sera mis sur le logement abordable, les investissements dans les infrastructures communautaires et celles liées au logement. Le financement nous aidera aussi à favoriser un environnement propice aux promoteurs, qui apporte du soutien communautaire pour atteindre nos objectifs de croissance. Nous agirons rapidement pour mettre ces fonds à contribution dans la municipalité rurale de Harvey. » - Richard Corey, maire de la municipalité rurale de Harvey

« Ce financement direct de la Société canadienne d'hypothèques et de logement soutiendra les municipalités rurales, comme Sussex, qui sont aux premières lignes de la crise du logement. Il leur permettra de construire des logements pour répondre à leurs besoins. À Sussex, nous devons nous montrer novateurs et construire différents types de logements, y compris des logements du chaînon manquant, dans nos quartiers. Les récentes réunions de la Ville avec des parties prenantes et notre évaluation des besoins en matière de logement nous ont permis de déterminer où se trouvent les besoins. Le moment est parfait, car nous travaillons actuellement à l'élaboration de notre nouveau plan d'urbanisme municipal et de nos règlements de zonage pour Sussex. Nous remercions le gouvernement fédéral de la confiance qu'il accorde au plan d'aménagement de Sussex et de son engagement à veiller à ce que tout le monde qui souhaite vivre à Sussex puisse le faire. » - Marc Thorne, maire de Sussex

L'annonce d'aujourd'hui a été faite par Wayne Long, député fédéral de Saint John-Rothesay, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que par Brittany Merrifield, mairesse de Grand Bay-Westfield.

Lancé en mars 2023, le Fonds pour accélérer la construction de logements est une initiative de 4 milliards de dollars du gouvernement du Canada qui se poursuivra jusqu'en 2026-2027.

qui se poursuivra jusqu'en 2026-2027. Le Fonds pour accélérer la construction de logements fait partie de la Stratégie nationale sur le logement du Canada , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada . Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

