Avis aux médias - Le ministre des Transports annoncera un investissement pour des projets d'infrastructure au Port de Montréal





MONTRÉAL, le 22 mars 2024 /CNW/ - Le ministre des Transports et lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, annoncera un investissement dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux pour un projet au Port de Montréal. Ce projet permettra de renforcer l'efficacité et la résilience de la chaîne d'approvisionnement et d'améliorer les infrastructures de transport.

Le ministre Rodriguez fera l'annonce dans le cadre d'une allocution au RDV de l'Est : Transport et logistique 2024, un forum stratégique organisé par la Chambre de commerce de l'Est de Montréal.

Il sera disponible pour répondre aux questions des médias lors d'une mêlée de presse, qui aura lieu peu après son allocution.

Date : le lundi 25 mars 2024 Heure de l'allocution du ministre: 8 h 20 (HAE) Endroit : Club de Golf Métropolitain d'Anjou

9555, boul. du Golf

Montréal (Québec) H1J 2Y2

SOURCE Transport Canada - Ottawa

22 mars 2024 à 09:00

