50e anniversaire du comité d'action féministe de la CSQ - La CSQ lance un recueil de textes et une exposition historiques

QUÉBEC, le 22 mars 2024 /CNW/ - Au lendemain d'une journée de réflexions et de conférences sur le féminisme qui réunissait près de 300 personnes à Québec, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) est fière d'annoncer le lancement de deux importants projets revisitant les 50 dernières années d'action féministe à la CSQ.

« Il va de soi de célébrer l'action féministe puisqu'elle est au coeur de l'ADN de notre centrale depuis le début. Nous avons été la première centrale syndicale québécoise à prendre position sur le problème global de la condition féminine, et ce, dès la création de la CEQ/CSQ. Alors que nous représentons actuellement près de 80 % de femmes, il est évident que les enjeux féministes vont demeurer des enjeux fondamentaux de notre action syndicale pour les années à venir », souligne Line Camerlain, première vice-présidente de la CSQ.

Un recueil de textes rempli d'histoire

Tout d'abord, la Centrale est très fière de lancer un recueil de textes qui relate l'évolution de l'action féministe au sein de la CSQ depuis la création de son comité sur la condition féminine, en 1973. De même, le recueil, auquel ont contribué plusieurs collaboratrices et collaborateurs, présente un survol de l'évolution des droits et luttes des femmes au sein de notre organisation, dans les milieux de travail ainsi qu'au sein de la société québécoise.

« Le mouvement des femmes a fait d'importants gains au cours des 50 dernières années. Si nous avons fait ces gains, c'est parce que les femmes ont su s'allier entre elles et réclamer d'une voix forte l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Nous sommes très fières de lancer ce recueil, qui relate cette solidarité féministe, l'appui des alliés et tout le chemin parcouru depuis le début des années 1970 », avance Mme Camerlain.

Une exposition pour la suite

La CSQ est aussi fière d'avoir rendu publique, hier soir, la première phase d'une exposition historique sur l'action féministe de la Centrale. Les dernières phases seront complétées au cours des prochains mois, permettant le lancement de l'exposition complète au moment du Congrès de la CSQ, en juin 2024. Ainsi, dès l'automne prochain, l'exposition sera disponible en mode itinérance, pour utilisation dans les milieux et lors d'événements organisés par nos syndicats locaux.

« Tant le livre que l'exposition nous permettent de constater comment, à travers les époques, la Centrale, ses militantes et ses militants ont su faire la différence et contribuer à l'avancée des droits entre les femmes et les hommes, et entre les femmes elles-mêmes. Parce que de nombreuses luttes demeurent, notre mobilisation doit se poursuivre, notamment en matière d'équité salariale, de valorisation des emplois du prendre soin et de l'accompagnement et de violence faite aux femmes », termine Line Camerlain.

