UNE NOUVELLE ÈRE POUR LA CRÉATIVITÉ : LES CRÉATEURS PEUVENT DÉSORMAIS CONCEVOIR ET PUBLIER LEURS PROPRES ÎLES LEGO® DANS FORTNITE





Le groupe LEGO et Epic Games annoncent l'arrivée de nouveaux outils LEGO dans Unreal Editor pour Fortnite (UEFN) et Fortnite Creative, permettant aux créateurs du monde entier de concevoir et de publier leurs propres îles LEGO dans Fortnite

Lors de la conférence 2024 des développeurs de jeux, les deux marques mettent la puissance créative du système LEGO en jeu entre les mains des créateurs de Fortnite, leur permettant de créer de nouvelles expériences de jeu étonnantes et offrant des modèles LEGO pour les aider à démarrer

En outre, le groupe LEGO a lancé trois nouvelles îles LEGO au sein de Fortnite, apportant encore plus d'expériences de jeu amusantes et créatives aux joueurs de tous âges

SAN FRANCISCO, 22 mars 2024 /PRNewswire/ -- Le groupe LEGO et Epic Games ont annoncé aujourd'hui que les créateurs de Fortnite à travers le monde pourront désormais concevoir et construire leurs propres îles LEGO dans Fortnite, en utilisant des éléments LEGO. Cela donnera vie à l'emblématique système LEGO en jeu et à ses possibilités créatives infinies dans un environnement numérique comme jamais auparavant.

Sur la scène de la Game Developers' Conference (GDC) de 2024, les deux sociétés ont dévoilé que les éléments LEGO, les styles LEGO et d'autres actifs LEGO Brand sont désormais disponibles dans Unreal Editor pour Fortnite (UEFN) et Fortnite Creative - permettant aux créateurs de publier leurs propres LEGO Islands pour que les joueurs de tous âges puissent les découvrir et en profiter ensemble. Il y a quatre modèles différents disponibles pour commencer.

Cela permettra aux créateurs de créer une gamme de différents types d'expériences passionnantes pour les fans de LEGO au sein de Fortnite, qu'ils pourront apprécier en solo ou avec des amis. Tous les LEGO Islands publiés doivent avoir une note ESRB de E10+ pour être accessibles aux joueurs aux États-Unis, et une note PEGI de 7 pour être accessibles aux joueurs dans la plupart des pays européens. Toutes les îles LEGO utilisent les contrôles parentaux et les fonctions de sécurité d'Epic Games.

Les créateurs de Fortnite qui choisissent de publier leurs propres LEGO Islands et font partie du programme Fortnite Island Creator peuvent être éligibles aux paiements de leurs créations.

C'est le dernier né du partenariat à long terme entre Epic Games et The LEGO Group - qui a débuté en décembre 2023 avec le lancement de l'aventure de survie LEGO Fortnite. Depuis lors, The LEGO Group a construit et publié plusieurs LEGO Islands pour les familles dans Fortnite en utilisant UEFN pour que les joueurs continuent leur voyage de jeu LEGO - dont trois autres LEGO Islands plus excitantes ont été lancées sur scène à GDC :

? LEGO Prop Hunt - s'appuie sur les mécaniques populaires de 'Prop Hunt' pour créer du plaisir LEGO loufoque pour vous et les autres joueurs dans l'étendue d'un centre commercial loufoque!

? LEGO Battle Arena - permet aux joueurs de devenir le prochain maître Spinjitzu! Vous pouvez vous inscrire à une formation spéciale au LEGO NINJAGO Dojo avec Lloyd et les Masters of Spinjitzu, où vous pouvez rivaliser avec d'autres stagiaires, perfectionner vos compétences et faire vos preuves.

? LEGO Cat Island Adventure - un jeu ludique sur la rencontre et l'entretien de votre relation avec un chat amical sur une île et passer du temps ensemble. Les joueurs doivent accomplir des tâches pour garder leur chat heureux, et ils vous le feront savoir s'ils ne le sont pas!

Ces nouvelles îles LEGO rejoignent 'LEGO Raft Survival' et 'LEGO Obby Fun', lancés en février, avec les idées même nées des souvenirs d'enfance préférés de certains des développeurs du groupe LEGO.

"L'annonce d'aujourd'hui est une étape extrêmement importante pour démocratiser la créativité et mettre la puissance de la marque LEGO entre les mains des créateurs comme jamais auparavant", a déclaré Kari Vinther Nielsen, responsable Play & Creator Growth chez LEGO GAME. "Nous voulons que les enfants et les familles puissent profiter d'une foule d'expériences de jeu amusantes et engageantes au sein de Fortnite, et le potentiel que cette nouvelle offre aux créateurs est incroyablement excitant - nous avons hâte de voir ce que tout le monde construit et à quel point la communauté apprécie les créations."

Et il y a encore plus à venir - alors que le groupe LEGO dévoilera plusieurs autres expériences sur le thème LEGO dans Fortnite tout au long de 2024 et au-delà.

22 mars 2024 à 06:05

22 mars 2024