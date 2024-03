Logistics Reply : LEApedia, un assistant basé sur l'IA, remporte le prix du « Meilleur produit LogiMAT 2024 »





LEApedia , un assistant basé sur l'IA pour les systèmes de gestion d'entrepôt (WMS), a remporté le prix convoité du « Meilleur produit LogiMAT 2024 » dans la catégorie « Logiciels, communication et informatique »lors de la cérémonie d'ouverture de LogiMAT 2024. Cette application est parfaitement intégrée à la solution SaaS WMS LEA Replytm basée sur le cloud proposée par Logistics Reply, Reply Group étant spécialisé dans la fourniture de solutions logicielles innovantes pour la chaîne d'approvisionnement numérique.

Ce prix, considéré comme l'un des plus convoités dans le secteur de l'intralogistique, est décerné lors du Salon international de l'intralogistique et récompense les accomplissements exceptionnels dans le secteur de la logistique qui optimisent de manière significative les processus logistiques internes, réduisent les coûts et augmentent la productivité.

LEApedia, qui contribue à améliorer les processus de gestion logistique, est à la pointe de l'innovation en matière de systèmes de gestion d'entrepôts (WMS), grâce à un moteur d'IA multi-agents avancé. Ce moteur facilite l'analyse de vastes ensembles de données, ce qui permet d'identifier des modèles et des informations qui étaient auparavant impossibles à obtenir. LEApedia s'appuie sur un modèle linguistique de pointe, conçu pour interpréter les requêtes et les commandes en langage naturel et y répondre. Cette capacité permet aux utilisateurs d'interagir efficacement avec le système, ce qui améliore considérablement la convivialité et l'accessibilité.

La fonctionnalité de recherche intelligente de LEApedia permet en outre un accès rapide et intuitif à l'information, qu'il s'agisse de termes spécifiques ou de descriptions de processus complexes. Cette fonction est essentielle pour la navigation dans le système, car elle permet aux utilisateurs de trouver les informations dont ils ont besoin avec une facilité et une rapidité inégalées. LEApedia améliore l'efficacité et la convivialité du système, établissant une nouvelle norme pour les solutions WMS.

LEApedia est adapté aux besoins spécifiques et à l'environnement logiciel de chaque client. Il convient donc aussi bien aux petites entreprises qu'aux centres de manutention de taille moyenne et aux acteurs majeurs. Le module peut être intégré au système dans un délai très court, sans ralentir ni interrompre les opérations. Il peut également être mis à jour en cours d'activité sans interruption.

« Le prix LogiMAT 2024 est une nouvelle preuve de l'énorme performance de notre solution WMS, que nous faisons évoluer en permanence pour élever le délai de rentabilité et la qualité et prendre en charge nos clients à chaque étape de leur parcours de transformation numérique. Des technologies telles que l'IA générative et l'apprentissage automatique contribuent à améliorer la visibilité de la chaîne d'approvisionnement et permettent une prise de décision proactive. L'assistant basé sur l'IA de LEApedia offre aux utilisateurs de nouvelles opportunités pour faire évoluer efficacement leur WMS pendant les opérations d'entreposage en cours et pour être compétitifs dans le secteur dynamique de la logistique », conclut Enrico Nebuloni, associé exécutif chez Reply.

Reply

Reply [EXM, STAR : REY] est spécialisé dans la conception et la mise en oeuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. En tant que réseau d'entreprises hautement spécialisées, Reply définit et développe des modèles commerciaux basés sur les nouveaux modèles de l'IA, des données massives, du cloud computing, des médias numériques et de l'Internet des objets. Reply fournit des services de conseil, d'intégration de systèmes et des services numériques à des organisations des secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque et de l'assurance, ainsi que du secteur public. www.reply.com

Logistics Reply

Logistics Reply fournit des solutions logicielles de pointe qui aident les entreprises à atteindre une chaîne d'approvisionnement numérique efficace et plus connectée où les différents systèmes, partenaires, humains et machines interagissent de manière transparente en adoptant l'utilisation de technologies de nouvelle génération telles que l'IA, la robotique, les technologies portables et l'IoT. Logistics Reply accompagne ses clients dans ce parcours de transformation en garantissant un délai de rentabilisation rapide et des résultats de qualité à long terme grâce à plus de 20 ans d'expérience et à une connaissance approfondie des technologies et des processus de la chaîne d'approvisionnement. www.lea.reply.com

22 mars 2024 à 04:50

