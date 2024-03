ALUMINIUM CHINA 2024 sera dévoilé à Shanghai en juillet : les inscriptions sont désormais ouvertes pour les visiteurs internationaux





SHANGHAI, 22 mars 2024 /PRNewswire/ -- ALUMINIUM CHINA, le premier salon commercial et la première plateforme B2B d'Asie pour l'industrie de l'aluminium et ses principaux domaines d'application, organisé par RX Greater China, devrait revenir au nouveau centre d'exposition international de Shanghai, en Chine, du 3 au 5 juillet. Cet événement très attendu vise à créer un espace unique où les professionnels et les fournisseurs de l'industrie mondiale se rencontrent, explorent les opportunités commerciales et stimulent l'innovation par le biais d'expositions, d'événements de networking et de forums simultanés.

Avec une ampleur sans précédent, le salon annuel ALUMINIUM CHINA est maintenant ouvert aux inscriptions. Il rassemble des ressources de premier plan tout au long de la chaîne de valeur de l'aluminium, facilitant la collaboration entre les entreprises en amont et en aval et favorisant le développement durable de l'industrie. Les visiteurs intéressés sont cordialement invités à s'inscrire via le lien : https://reed.infosalons.com.cn/reg/ALU24/registeren/Login

« En 2023, grâce aux progrès rapides dans le secteur des véhicules à énergie nouvelle et du photovoltaïque, le marché chinois de l'aluminium a connu une croissance importante. Cette expansion laisse entrevoir un immense potentiel de développement dans les années à venir. De plus, l'aluminium, connu pour ses propriétés de légèreté et de recyclabilité, continue de gagner en popularité sur les marchés et les industries du monde entier, en particulier dans le contexte de pratiques durables et respectueuses de l'environnement. Dans ce contexte, ALUMINIUM CHINA 2024 est stratégiquement prévu pour se tenir au même endroit que les salons Copper China et Asia's Lightweight Automotive. Cette intégration ingénieuse vise à maximiser les opportunités pour les acheteurs et les fournisseurs mondiaux dans l'industrie des métaux non ferreux et les secteurs d'application connexes. En proposant une plateforme commerciale complète, l'événement favorise la coopération commerciale, le partage des technologies et de mise en réseau, contribuant ainsi à la croissance globale et à l'innovation dans l'industrie », a déclaré Chris Zang, directeur principal de projet chez RX Greater China.

Prévue pour accueillir plus de 28 000 visiteurs, la 19e édition d'ALUMINIUM CHINA est axée sur l'innovation et les applications de produits en aluminium, d'équipements de traitement et d'autres métaux non ferreux, dont le cuivre et le magnésium. Le salon s'étend sur une superficie impressionnante de 50 000 mètres carrés. La réputation internationale de l'événement a considérablement augmenté, et l'édition de cette année devrait attirer plus de 1 800 participants étrangers de plus de 80 pays et régions.

En 2024, la simplification des procédures pour les demandes de visa chinois et les politiques d'exemption de visa pour plusieurs pays, notamment la Suisse, l'Irlande, la Hongrie, l'Autriche, la Belgique, le Luxembourg, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne, Singapour, la Malaisie, et la Thaïlande, ont rendu les échanges commerciaux internationaux encore plus faciles. Comptant sur ces politiques favorables, ALUMINIUM CHINA lance le Programme d'avantages pour les visiteurs internationaux, une nouvelle initiative destinée aux acheteurs mondiaux. Ce programme facilitera votre participation au salon, vous permettant d'explorer des produits en aluminium de haute qualité et des équipements de traitement présentés par des fabricants chinois et internationaux.

En outre, les visiteurs du monde entier bénéficieront également d'une série d'événements organisés sur place par ALUMINIUM CHINA, notamment le forum international de développement de l'industrie de l'aluminium ALU Insight, des sessions de mise en relation d'entreprises et des visites d'usines. Ces activités simultanées permettront de partager les informations les plus récentes du marché, stimuleront les perspectives commerciales et offriront un aperçu de la technologie et des solutions avancées pour le traitement de l'aluminium.

RX Greater China a conclu un partenariat avec la China Nonferrous Metals Industry Fabrication Association (CNFA) pour présenter l'exposition internationale des matériaux industriels de Shanghai 2024 ? Cuivre (Copper China). Ce salon dynamique mettra en lumière les matériaux en cuivre, les semi-produits, les équipements de traitement, les matériaux auxiliaires et les services d'ingénierie liés à l'industrie du cuivre.

Les professionnels mondiaux de divers secteurs d'application, dont les fils et les câbles, les équipementiers automobiles, le stockage d'énergie photovoltaïque, la climatisation et la réfrigération, la communication électronique, etc., sont cordialement invités à ce salon.

