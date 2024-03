Huawei dévoile sa nouvelle vague de produits mobiles et portables « Super Slim, Super Selfie »

Depuis leur lancement officiel en juillet 2023, les modules Hyper-ion à hétérojonction (HJT) de Risen Energy, d'une puissance de plus de 700 Wp, se sont imposés sur les marchés étrangers. Grâce à des améliorations continues de la puissance et de...

Hitachi, Ltd. (TSE:6501) a annoncé aujourd'hui sa collaboration avec NVIDIA pour accélérer l'innovation sociale et la transformation numérique en associant les solutions de domaine d'Hitachi en technologies opérationnelles (OT) et son leadership dans...

Cognizant et Google Cloud ont annoncé aujourd'hui l'expansion de leur partenariat afin d'améliorer le cycle de vie de la livraison de logiciels et d'accélérer la productivité des développeurs. Cognizant...