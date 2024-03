Avis aux médias - Annonce concernant le programme Ma famille, ma communauté de la région de Matawinie

En 2018, le gouvernement du Canada a présenté la Loi sur le cannabis, qui met en place un cadre juridique qui aborde la question du cannabis sous l'angle de la santé publique. La Loi sur le cannabis vise à protéger la santé et la sécurité de la...

Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, accompagné de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la...

Le respect de la Loi canadienne sur la santé (LCS) demeure une façon importante de protéger le système de soins de santé du Canada et de garantir aux Canadiennes et aux Canadiens un accès équitable aux soins médicalement nécessaires en fonction de...

Le partenariat entre Sequential et Eurosafe combine une technologie de pointe et une expertise en évaluation de la performance cosmétique pour favoriser des avancées révolutionnaires dans l'analyse du microbiome. En tant que leaders dans leurs...

Le Conseil en Éducation des Premières Nations (CEPN) est fier d'annoncer que l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) reconnaît officiellement les acquis et les compétences de la formation de base en enseignement en milieu autochtone du CEPN dans...