Sectigo sponsorise InCyber 2024

Sectigo®, le fournisseur le plus innovant du secteur en matière de gestion complète du cycle de vie des certificats (certificate lifecycle management, CLM), a annoncé aujourd'hui qu'elle sponsorisera le Forum InCyber 2024, qui se tiendra du 26 au 28 mars à Lille Grand Palais.

Le Forum InCyber est le plus grand événement européen consacré aux enjeux de sécurité et de confiance numériques. Il réunit des clients, des prestataires de services, des fournisseurs de solutions, des consultants, des représentants de la force publique, des agences gouvernementales, des écoles et des universités. Les dirigeants de Sectigo seront présents sur le stand n° D43 pour dévoiler les secrets de la solution de CLM automatisée et cloud-native de l'entreprise. Face à la prolifération des identités en ligne, au travail hybride et au nombre de plus en plus important d'appareils, les certificats numériques expirent de plus en plus rapidement, et les équipes informatiques et de sécurité ont du mal à suivre le rythme. Avec Sectigo, les clients gagnent en visibilité sur la condition des certificats, ce qui leur permet d'éviter automatiquement les interruptions d'activité, sans dépendre d'un suivi manuel ou de processus complexes de mise en place et de validation.

QUI :

Pierre Clavel, directeur régional d'entreprise

Francois Marien, gestionnaire principal de compte

Anthony Pierrel, gestionnaire de compte

Igor N'Gami, ingénieur commercial d'entreprise

Jonas Wurtz, chargé de clientèle

QUOI : Forum InCyber 2024

OÙ : Stand n° D43 à Lille Grand Palais

QUAND : Du 26 au 28 mars, de 8 h 15 à 19 h 30, heure d'Europe centrale

COMMENT : Contactez-nous pour prendre rendez-vous avec l'équipe de Sectigo

Sectigo est fière de sponsoriser InCyber depuis six ans. Pour en savoir plus sur la façon dont les solutions de CLM de Sectigo peuvent mieux protéger les activités de vos clients, rendez-vous sur https://www.sectigo.com/products.

À propos de Sectigo

Sectigo est le fournisseur le plus innovant de l'industrie dans le domaine de la gestion du cycle de vie des certificats (CLM) de bout en bout. L'entreprise propose aux plus grandes marques mondiales des solutions automatisées et des certificats numériques qui sécurisent l'identité de chaque individu et de chaque machine. Sa plateforme de CLM automatisée, cloud-native et universelle émet et gère des certificats numériques fournis par toutes les autorités de certification (Certificate Authority, CA) de confiance pour simplifier et améliorer les protocoles de sécurité à l'échelle de toute l'entreprise. Sectigo est l'une des CA les plus anciennes et les plus importantes, comptant plus de 700?000 clients et étant un leader inégalé de la confiance numérique depuis 20 ans. Pour en savoir plus, consultez le site www.sectigo.com, suivez-nous sur LinkedIn, et abonnez-vous à notre podcast Root causes, primé par un Webby Award.

