Budget 2024-2025 - Québec octroie 8,5 M$ pour soutenir la récolte des bois en forêt publique touchés par la tempête de décembre 2022 dans la région du Bas-Saint-Laurent

Dans la foulée de la présentation du budget 2024-2025 du gouvernement du Québec, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine,...

BESS del Desierto sera l'un des plus grands contrats de stockage au Chili et le premier système de stockage d'énergie par batterie indépendant et autonome à grande échelle (BESS) et aura une capacité de stockage de 200 MW et heures. L'accord entre...