Financement à venir pour la protection contre les risques de coulées de débris à Lillooet Lake Estates

DISTRICT RÉGIONAL DE SQUAMISH-LILLOOET, BC, le 21 mars 2024 /CNW/ - Les résidents de Lillooet Lake Estates et leurs foyers seront mieux protégés contre les dangereuses coulées de débris grâce à un investissement combiné de plus de 7,7 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial.

L'annonce a été faite par le député Patrick Weiler, la ministre Bowinn Ma et la présidente du conseil du district régional de Squamish-Lillooet, Jen Ford.

Lillooet Lake Estates, une collectivité de la zone électorale C du DRSL qui compte plus de 430 habitants, a été touchée par plusieurs coulées de débris importantes dans le ruisseau Catiline, qui prend sa source dans la montagne Twin Goat. Cette situation met en péril la sécurité des résidents et bloque la principale route d'accès à la collectivité, ainsi qu'à plusieurs collectivités des Premières Nations. Sur la base d'une conception préliminaire réalisée par Kerr Wood Leidal Associates Ltd. en 2016, qui est actuellement mise à jour dans le cadre d'un processus de conception détaillée, le projet prévoit l'excavation et la création d'un canal de ruisseau plus large capable d'acheminer jusqu'à 100 000 mètres cubes de débris vers le bas du canal, à travers la collectivité et jusqu'au lac Lillooet. Une partie des matériaux excavés sera utilisée pour construire des bermes d'entraînement le long d'une partie du canal..

« Les conditions météorologiques extrêmes, notamment les fortes précipitations, sont de plus en plus fréquentes, ce qui accroît les risques d'inondations et de glissements de terrain importants. Il faut que nos collectivités soient résilientes face à l'évolution rapide du climat. C'est pourquoi nous travaillons avec nos partenaires provinciaux et municipaux pour protéger Lillooet Lake Estates contre ces risques, afin que cette collectivité demeure un endroit sûr où vivre et élever une famille. Le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec tous les ordres de gouvernement afin de prendre des mesures proactives qui protégeront les résidents contre les catastrophes naturelles dans toute la Colombie-Britannique. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député de North Vancouver, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La diversité et le relief montagneux de la Colombie-Britannique font en sorte que de nombreuses personnes et collectivités sont confrontées à la menace de glissements de terrain et d'inondations. C'est pourquoi la province de la Colombie-Britannique unit ses forces à celles du gouvernement fédéral et du district régional de Squamish-Lillooet pour prendre des mesures de protection contre ces risques et pour assurer la résilience à long terme des personnes, des biens et des voies de transport essentielles. »

L'honorable Bowinn Ma, ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation climatique de la Colombie-Britannique

« Le projet d'atténuation des coulées de débris du ruisseau Catiline est une initiative importante qui réduira le risque de coulées de débris pour la collectivité de Lillooet Lake Estates. Nous remercions les gouvernements provincial et fédéral pour leur généreuse contribution à ce projet, qui permet de faire avancer les travaux tout en réduisant le fardeau financier de la collectivité. »

Jen Ford, présidente du conseil du district régional de Squamish-Lillooet

« La collectivité de Lillooet Lake Estates a connu d'importantes coulées de débris par le passé, et ce projet est nécessaire pour réduire les risques pour la collectivité. Nous sommes reconnaissants à la collectivité et à nos partenaires des gouvernements provincial et fédéral pour leur engagement à faire en sorte que ce projet important puisse être réalisé. »

Russell Mack, directeur de la zone électorale C du district régional de Squamish-Lillooet

Le gouvernement fédéral investit 3 107 749 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le gouvernement de la Colombie-Britannique fournit 2 589 532 $ et la contribution du district régional de Squamish - Lillooet s'élève à 2 072 091 $. Les dépassements des coûts seront couverts par la municipalité.

. Le gouvernement de la Colombie-Britannique fournit 2 589 la contribution du district régional de - s'élève à 2 072 091 $. Les dépassements des coûts seront couverts par la municipalité. Ce volet soutient le développement de collectivités plus vertes en favorisant la préparation aux changements climatiques, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les technologies renouvelables.

À ce jour, 101 projets d'infrastructure ont été annoncés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Infrastructures vertes, pour une contribution fédérale totalisant plus de 474,3 millions de dollars et une contribution provinciale totalisant plus de 313,9 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones.

